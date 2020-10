Tenniksen Pariisin avointen naisten välierissä Sofia Kenin kohtaa Laura Kvitovan ja Iga Swiatek Nadia Podoroskan.

Jalkapallo

Jalkapallomaaotteluita:

Larnaca:

Kypros–Tshekki 1–2 (1–2)

Herning:

Tanska–Färsaaret 4–0 (4–0)

Tallinna:

Viro–Liettua 1–3 (0–2)

Ta Qali:

Malta–Gibraltar 2–0 (1–0)

Podgorica:

Montenegro–Latvia 1–1 (0–1)

Myöhemmin:

Luxemburg:

Luxemburg–Liechtenstein

Klagenfurt:

Itävalta–Kreikka

Andorra la Vella:

Andorra–Kap Verde

Köln:

Saksa–Turkki

Firenze:

Italia–Moldova

Amsterdam:

Hollanti–Meksiko

Lissabon:

Portugali–Espanja

Ljubljana:

Slovenia–San Marino

St. Gallen:

Sveitsi–Kroatia

Saint-Denis:

Ranska–Ukraina

Jääkiekko

Liiga:

Ässät–HPK vl. 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

Seuraavat ottelut: 9.10. Ilves–Jukurit, HIFK–Kärpät, HPK–Lukko, KooKoo–JYP, TPS–SaiPa, Ässät–Sport, KalPa–Tappara, 10.10. Tappara–HIFK, KooKoo–Ilves, Pelicans–Kärpät, HPK–Sport, Jukurit–TPS, JYP–KalPa, Lukko–SaiPa, 13.10. HIFK–Ässät, 14.10. KooKoo–Pelicans, TPS–HPK, 15.10. Jukurit–Ässät.

KHL: Automobilist Jekaterinburg–Barys Nur-Sultan 3–2 (2–1, 1–0, 0–1),

B: Joni Ortio 24/26 torjuntaa. Traktor– Kunlun Red Star 4–2 (1–0, 2–1, 1–1), SKA–Metallurg Mg 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

S: Joonas Kemppainen 1+0, M: Juho Lammikko 1+0, Harri Pesonen 0+1, Juho Olkinuora 34/35 torjuntaa.

Dinamo Mn–Sotshi 1–2 (0–2, 1–0, 0–0)

S: Jere Karjalainen 0+1.

NHL:n varaustilaisuuden 1. kierros: 1) New York Rangers: Alexis Lafreniere, 2) Los Angeles Kings: Quinton Byfield, 3) Ottawa Senators: Tim Stützle, 4) Detroit Red Wings: Luca Raymond, 5) Ottawa Senators: Jake Sanderson, 6) Anaheim Ducks: Jamie Drysdale, 7) New Jersey Devils: Alexander Holtz, 8) Buffalo Sabres: Jack Quinn, 9) Minnesota Wild: Marco Rossi, 10) Winnipeg Jets: Cole Perfetti, 11) Nashville Predators: Jaroslav Askarov, 12) Florida Panthers: Anton Lundell, 13) Carolina Hurricanes: Seth Jarvis, 14) Edmonton Oilers: Dylan Holloway, 15) Toronto Maple Leafs: Rodion Amirov, 16) Montreal Canadiens: Kaiden Guhle, 17) Chicago Blackhawks: Lukas Reichel, 18) New Jersey Devils: Dawson Mercer, 19) New York Rangers: Braden Schneider, 20) New Jersey Devils: Shakir Mukhamadullin, 21) Columbus Blue Jackets: Jegor Tshinakov, 22) Washington Capitals: Hendrix Lapierre, 23) Philadelphia Flyers: Tyson Foerster, 24) Calgary Flames: Connor Zary, 25) Colorado Avalanche: Justin Barron, 26) St. Louis Blues: Jake Neighbours, 27) Anaheim Ducks: Jacob Perreault, 28) Ottawa Senators: Ridly Greig, 29) Vegas Golden Knights: Brendan Brisson, 30) Dallas Stars: Mavrik Bourque, 31) San Jose Sharks: Ozzy Wiesblatt.

2. kierroksen suomalaisvarauksia: 33) Ottawa Senators: Roby Järventie.

Koripallo

Lake Buena Vista: NBA:n 4. loppuottelu: Miami Heat–Los Angeles Lakers 96–102. Lakers johtaa voitoin 3–1.

Käsipallo

Miesten SM-liiga:

HIFK–ÅIFK 30–23 (18–14)

Dicken–BK-46 33–31 (18–17)

Seuraavat ottelut: 10.10. GrIFK–ÅIFK, SIF–HC Tallinna, HIFK–Dicken, 11.10. BK-46–HC Tallinna, 16.10. ÅIFK–SIF, 24.10. GrIFK–HIFK, 28.10. ÅIFK–BK-46, Cocks–GrIFK.

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga: LP Viesti–Hämeenlinna 3–0 (25–21, 25–22, 26–24), OrPo–LP-Vampula 3–0 (25–20, 25–23, 25–22), Puijo Wolley–Liigaploki 1–3 (24–26, 17–25, 25–23, 18–25)

Pyöräily

Camigliatello Silano: Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:

5. etappi, Mileto–Camigliatello Silano, 225 km: 1) Filippo Ganna Italia 5.59.17, 2) Patrick Konrad Itävalta –0.34 jäljessä, 3) Joao Almeida Portugali, 4) Wilco Keldermann Hollanti, 5) Lucas Hamilton Australia, 6) Jai Hindley Australia, kaikilla sama aika,...57) Jaakko Hänninen Suomi –8.57. Kokonaiskilpailun tilanne 5/21 etapin jälkeen: 1) Almeida 17.06.23, 2) Pello Bilbao Lopez De Armentia Espanja –0.43, 3) Keldermann –0.48, 4) Harm Vanhoucke Belgia –0.59, 5) Vincenzo Nibali Italia –1.01, 6) Domenico Pozzovivo Italia –1.05,...38) Hänninen –16.03.

Raviurheilua

Toto65, Vermo

1. lähtö, lv 2120 m: 1) Qiulius On Stage/Pekka Korpi 16,1 (4,54), 2) General Moneymaker 16,8 (12,47).3) Sandy Morning 16,4 (86,81).4) Karela Boko* 17,1 (2,69).poissa: 6, 13. Toto (16-8-14): 4,54 1,95-2,28-12,21 15,45.

2. lähtö, lv 2120 m: 1) Galileo Way/Ari Moilanen 15,8a (6,94), 2) Flex To Wheels 15,9a (5,24).3) Special Point 16,3a (8,69).4) Pegasos Evo 16,5a (9,8).poissa: 11, 12. Toto (10-2-1): 6,94 2,35-2,09-2,08 23,51.

3. lähtö, lv 2620 m: 1) Fuscus H.L./Ari Moilanen 16,0 (3,44), 2) Sultan of Soprano 16,6 (13,08).3) Arnie's Emilie 16,7 (19,56).4) Rarity Red 16,1 (12,46).poissa: 1. Toto (4-2-3): 3,44 1,63-3,55-4,56 18,66.

4. lähtö, Toto65-1, lv 1620 m: 1) Muscleman/Tapio Perttunen 11,7a (6,16), 2) Casimir Tof 12,0a (7,52).3) Ypäjä Louvre 12,1a (6,29).4) K.S.Cascade* 12,5a (20,16). Toto (3-12-4): 6,16 2,26-2,12-2,46 18,53.

5. lähtö, Toto65-2, lv 2120 m: 1) Tzubodai/Tommi Kylliäinen 13,3a (6,57), 2) Blade Runner DK 13,4a x (3,74).3) Flashdance Sisu* 13,8a (15,22).4) BWT Ellospank 13,8a (8,1).poissa: 9. Toto (2-1-3): 6,57 2,48-1,87-2,53 9,75.

6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 3120 m Valtra Sisusarja: 1) Viliviima/Antti Kinnunen 29,0 (3,77), 2) Rallin Muisto 28,6 (22,74).3) Issakan Valo 29,4 (2,58).4) Usko Eevertti 30,1 x (117,53).poissa: 10. Toto (11-16-14): 3,77 1,81-3,35-1,46 44,68. Toto4 voitto-osuus: 4,98.

7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, sh 2120 m: 1) Vuaran Suvetar/Teemu Okkolin 26,6 (2,28), 2) Varsova 26,0 (6,43).3) Annan 26,1 (33,35).4) Hulluduunari 25,5 (15,89).poissa: 10, 16. Toto (5-9-8): 2,28 1,75-2,60-4,82 9,54. Toto4 voitto-osuus: 6,12. Troikka: 234,44.

8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2120 m TherMidas VET Tammatähti: 1) Ice Wine/Juha Utala 13,3a (2,41), 2) Willow Pride 13,4a (3,94).3) Selene Lune 13,7a (7,47).4) Free Me 13,8a (10,89).poissa: 1. Toto (2-8-6): 2,41 1,22-1,33-1,73 4,59. Toto4 voitto-osuus: 7,43.

9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2120 m: 1) Skyfall Shine/Iikka Nurmonen 13,8a (2,45), 2) Redemption 14,2a (6,25).3) Hidalgo Boko 14,3a (8,42).4) Finsweden* 14,4a (5,42). Toto (6-11-9): 2,45 1,36-1,74-1,87 8,94. Toto4 voitto-osuus: 8,46. Troikka: 58,84. Päivän Duo: 2-6, kerroin: 5,68.

Toto4 pelivaihto 39171,60 e, voitto-osuus 8,46 e

Toto65 pelivaihto 301200,02 e, voitto-osuus 112,82 e

Pelivaihto 583597,72 e, yleisöä 313

Salibandy

Miesten liiga:

Classic–Indians 6–2 (4–1, 0–0, 2–1)

TPS–Nokian KrP 5–2 (0–0, 3–2, 2–0)

Seuraavat ottelut: 8.10. Steelers–EräViikingit, 9.10. Oilers–LASB, Indians–SPV, 10.10. Happee–TPS, Welhot–Oilers, OLS–Tiikerit, 11.10. SPV–OLS, Welhot–Tiikerit, Jymy–Happee, LASB–Steelers, 13.10. EräViikingit–Classic.

Tennis

Pariisi: Kauden 3/3 grand slam -turnaus, Ranskan avoin mestaruusturnaus, palkintoarvo 38 miljoonaa euroa:

Kaksinpelien puolivälierät:

Naiset: Iga Swiatek Puola–Martina Trevisan Italia 6–3, 6–1, Petra Kvitova Tshekki (7)–Laura Siegemund Saksa 6–3, 6–3, Sofia Kenin USA (4)–Danielle Collins USA 6–4, 4–6, 6–0

Välieräparit: Kenin–Kvitova, Swiatek– Nadia Podoroska Argentiina.

Miehet: Rafael Nadal Espanja (2)– Jannik Sinner Italia 7–6 (7–4), 6–4, 6–1, Stefanos Tsitsipas Kreikka (5)–Andrei Rublev Venäjä (13) 7–5, 6–2, 6–3, Novak Djokovic (1) Serbia–Pablo Carreno Busta Espanja (17) 4–6, 6–2, 6–3, 6–4.

Rahapelejä

Keno 41/20

Myöhäisarvonta (6.10.): 2, 5, 10, 17, 19, 26, 27, 30, 36, 39, 43, 47, 53, 55, 56, 58, 61, 66, 67, 68. Kunkkunumero: 27.

Päiväarvonta (7.10.): 3, 6, 10, 14, 16, 17, 24, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 55, 57, 60, 62, 64, 68, 69. Kunkkunumero: 43.

Ilta-arvonta (7.10.): 2, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 22, 29, 31, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 69, 70. Kunkkunumero: 19

Myöhäisillan arvonta (7.10.): 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 36, 42, 43, 53, 57, 58, 70. Kunkkunumero: 70

Keskiviikko-Jokeri 41/20

Jokerinumero: 6 5 9 8 5 5 4

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 20 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 9 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 3 Muscleman, poissa: -

2. lähtö: 2 Tzubodai, poissa: 9

3. lähtö: 11 Viliviima, poissa: 10

4. lähtö: 5 Vuaran Suvetar, poissa: 10, 16

5. lähtö: 2 Ice Wine, poissa: 1

6. lähtö: 6 Skyfall Shine, poissa: -

Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 112,82 e., 5 oikein voitto-osuus 3,01 e.

Vikinglotto 41/20

Päänumerot: 7, 8, 14, 20, 39, 48. Vikingnumero: 2. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 25

Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 6 724,95 e, 5 oikein 895,33 e, 4+1 oikein 55,30 e, 4 oikein 26,31 e, 3+1 oikein 8,93 e, 3 oikein 4,23 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 276,50 e, 4 oikein 131,55 e, 3+1 oikein 44,65 e, 3 oikein 21,15 e, Plus oikein 5,00 e

Tv-urheilu

Yle TV2

18.50 (s) Tenniksen Ranskan avoin turnaus. 21.00 (s) Rallin MM: Sardinia, kisaennakko.

Ruutu

18.15 (s) Veikkausliiga: KuPS–HIFK. 18.20 (s) Korisliiga: HBA-Märsky–Catz Lappeenranta. 18.20 (s) Mestis: SaPKo–KeuPa HT. 18.20 (s) Mestis: IPK–RoKi. 18.20 (s) Mestis: Koovee–K-Espoo. 18.20 (s) F-liiga: Steelers–EräViikingit, miehet. 18.20 (s) Lentopallon Mestaruusliiga: LP Kangasala–Jymy Volley. 18.30 (s) Toto TV: Toto 5, Lahti ja Bergsåker Toto 64.

C More Max

12.30 (u) ESPN Dokumentti: Todellinen Rocky. 13.25 (u) Liiga: Kärpät–KooKoo. 15.45 (u) Liiga: TPS–Lukko. 18.30 (s) Ravit: Lahti ja Bergsåker. 23.50 (u) MotoGP eSports Championship: Global Series–Round 2.

C More Sport 1

16.25 (u) La Liga: Real Sociedad–Getafe. 18.10 (u) La Liga: Alavés–Athletic Bilbao. 19.55 (s) SHL: Oskarshamn–Rögle. 22.30 (u) MXGP: Mantova II / Italia. 0.00 (s) PGA TOUR Golf: Shriners Hospitals for Children Open.

C More Sport 2

17.55 (s) Liiga: Ässät–HPK. 19.55 (s) La Liga: Levante–Real Madrid. 22.35 (u) SHL: Örebro–Linköping.

Eurosport 1

07.00 (u), 08.51 (u) Snooker: Championship League. 11.57 (s), 14.03 (s), 15.57 (s), 18.02 (s) Tennis: Roland Garros. 15.42 (s), 20.02 (s) Tennis: Eurosport Tennis Cube.

Eurosport 2

07.00 (u), 08.02 (u), 17.45 (u), 18.34 (u) Motocross: MM-sarja Emilia Romagna. 10.23 (u), 11.55 (u), 13.28 (s) Pyöräily: Maailmankiertue Italian ympäriajo.

V Sport Urheilu

19.05 (s) A-maaottelu: Venäjä–Ruotsi. 21.35 (s) EM-jatkokarsinnat: Islanti–Romania. 03.15 (s) NFL: Chicago Bears– Tampa Bay Buccaneers.

V Sport 1

14.00 (u) NFL: Green Bay Packers–Atlanta Falcons. 22.00 (u) Bundesliiga: Bayern München–Hertha Berlin.

V Sport Jääkiekko

16.55 (s), 21.15 (u) KHL: Salavat Julajev–Sibir.

V Sport Hockey

19.25 (s) KHL: Spartak Moskova–Lokomotiv Jaroslavl. 23.00 (u) NHL: Florida Panthers–New York Islanders.

V Sport Jalkapallo

11.00 (u), 16.00 (u) A-maaottelu: Puola–Suomi. 13.30 (u) A-maaottelu: Tanska–Färsaaret. 18.50 (s) EM-jatkokarsinnat: Georgia–Valko-Venäjä. 21.35 (s) EM-jatkokarsinnat: Norja–Serbia.

V Sport Football

11.00 (u) Bundesliiga: Dortmund–Freiburg. 13.00 (u) Valioliiga: Leeds–Manchester City. 15.00 (u) Valioliiga: Leicester–West Ham. 18.00 (u) Naisten Bundesliiga: Bayern München–Duisburg. 20.00 (u) Valioliiga: Aston Villa–Liverpool. 22.00 (u) Valioliiga: Chelsea–Crystal Palace.

V Sport Golf

13.30 (s) European Tour: BMW PGA Championship, 1. kierros. 20.00 (s) LPGA Tour: KPMG Women's PGA Championship, 1. kierros.