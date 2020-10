Jesse Puljujärvi teki kahden vuoden sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa.

Jääkiekon NHL-liigan joukkue Edmonton Oilers on tehnyt kahden vuoden sopimuksen Jesse Puljujärven kanssa. Sopimuksen arvo on 2,35 miljoonaa dollaria (kaksi miljoonaa euroa), josta ensimmäisen vuoden osuus on 900 000 dollaria ja toisen vuoden 1,45 miljoonaa dollaria.

22-vuotias Puljujärvi oli vuonna 2016 Edmontonin ensimmäisen kierroksen varaus numerolla neljä. Ura Edmontonissa ei kuitenkaan sujunut, ja Puljujärvi palasi syksyllä 2019 Oulun Kärppiin.

Puljujärvi pelasi Oilersissa 139 ottelussa ja teki pisteet 17+20=37. Puljujärvi pelasi ensimmäisellä Oilers-visiitillä myös farmijoukkue Bakersfield Condorsissa 53 ottelua, joissa syntyi 15 maalia ja 22 syöttöä.

Kärpissä Puljujärvi nakutti viime kaudella 56 ottelussa tehopisteet 24+29=53.

Puljujärvi pelaa Kärpissä lainasopimuksella Oilersin harjoitusleirin alkuun asti, Kärpät kertoo tiedotteessaan. Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho uskoo, että Puljujärvi on nyt valmiimpi NHL-kaukaloihin.

”Olemme erittäin iloisia, että pystyimme auttamaan Jesseä saavuttamaan sen, minkä takia hän Kärppiin palasi. Hän löysi täällä peli-ilon ja itseluottamuksensa takaisin ja lähtee Pohjois-Amerikkaan piirun verran valmiimpana pelaajana”, Aho toteaa tiedotteessa.

NHL-kauden arvioidaan alkavan 1. tammikuuta 2021.

Edmontonin mediassa Puljujärveä istutetaan kolmosketjun laidalle. Paluun syyn arveltiin olevan myös taloudellinen.

”Hän luultavasti ymmärsi menettävänsä paljon rahaa pysymällä Suomessa. Joten hän tulee takaisin ja istutetaan kolmosketjun rooliin. Pallo on nyt hänellä: onko hänestä parempaan?”, Edmonton Journal kirjoittaa.

Edmonton Journalin mukaan Puljujärvi teki virheen, kun hän palasi Suomeen.

”Keskusteluyhteys on ollut hyvä”, Edmontonin urheilujohtaja Kevin Holland vakuutti Journalille.