IS: Kimi Räikkösen kohua herättäneitä kasvomaskeja on myyty tuhansia kappaleita

Kimi Räikkösen maskissa on kuva rautarististä, joka on yhdistetty myös natsi-Saksaan, vaikka rautaristin historia ulottuu 1800-luvulle.

Kasvomaskien kauppa on käynyt kuumana koronaviruspandemian takia. Yksi maski on herättänyt laajempaakin huomiota: Kimi Räikkösen F1-kisoissa käyttämä kasvomaski, jossa on kuvattuna rautaristi. Ilta-Sanomien haastatteleman maskien Suomen edustajan mukaan Räikkösen kasvomaskia on myyty tuhansia kappaleita.

Brittiläinen formulatoimittaja Hazel Southwell hämmästeli syyskuussa Räikkösen kasvomaskia ja toi esille sen, että se yhdistetään natsi-Saksaan. Rautaristi on kuitenkin vanhempaa perua, 1800-luvulta ja natsi-Saksan versiossa rautaristiin oli upotettu hakaristin kuva.

Rautaristi-tunnus on myös usein nähty moottoripyöräilyssä, esimerkiksi chopper-pyörien yhteydessä. Chopper-pyörät ovat vahvasti muunneltuja moottoripyöriä. Myös Räikkönen on harrastanut chopper-pyöräilyä.

Maski on Räikköstä sponsoroivan West Coast Choppers -nimisen yrityksen tuote. Suomen-myynnistä vastaavan Ace Cafe Lahden Riku Routo sanoo Ilta-Sanomissa, että maskia ei ole sen kummemmin markkinoitu, joten menekki on yllättänyt.

”Puhutaan jo tuhansien maskien menekistä, ja vauhti tuntuu koko ajan vain kiihtyvän. Kohulla oli varmasti oma vaikutuksensa tähän”, Routo toteaa.