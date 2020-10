Vapaaottelu

Makwan Amirkhani kohtaa varhain sunnuntaina kovapotkuisen Edson Barbozan Abu Dhabissa.

Suomen ykkösvapaaottelija Makwan Amirkhani kohtaa varhain sunnuntaina Suomen aikaa UFC-ottelussa Abu Dhabissa Edson Barbozan. Amirkhani lupasi ottelun mediatilaisuudessa, että täyttä aikaa häkissä ei olla.

”Voin luvata, että tämä ottelu ei mene tuomareille”, Amirkhani sanoi.

Amirkhani on vakuuttunut, että hän voittaa kovapotkuisen Barbozan.

”Hän ei ole yhtä räjähtävä kuin minä.”

Alunperin Barbozan piti kohdata toinen ottelija, mutta hänen loukkaannuttua Amirkhani sai kutsun.

”Minun piti otella viikkoa myöhemmin, mutta olin valmis. Olin onnellisempi [tästä vastustajasta]”, Amirkhani sanoi ja viittasi siihen, että hän on aiemminkin halunnut kohdata juuri Barbozan.

”Ehkä pyysin aiemmin liikaa”, Amirkhani tuumasi.

Amirkhani kertoi myös, että hän kokee tehneensä uuden alun uralleen.

”Vietän 6–7 tuntia salilla päivittäin. En ole kiinnostunut mistään muusta kuin ottelemisesta.”

Amirkhani sanoo, että se on vaatinut muutenkin rajun muutoksen. Hän kertoi, että ystävien määrä on vähentynyt eikä hän enää juhli ollenkaan. Syynä on se, että Amirkhani kokee kaikkien ulkopuolisten asioiden häiritsevän otteluihin valmistautumista ja harjoittelua.

”Katsoin peiliin ja aloin itkeä. Miten he voivat vahingoittaa kaikkea, mitä olen rakentanut. Minun täytyi polttaa sillat näiden ihmisten kanssa”, Amirkhani sanoi.

Amirkhani kärjisti asian siten, että hänkään ei mene muiden työpaikoille, joten miksi häntäkään saisi häiritä.

Lisäksi aiemmin Amirkhani edellisen ottelun jälkeen piti useamman kuukauden tauon – nyt hän sanoo menevänsä salille ottelua seuraavana päivänä.

”Aiemmin annoin muille tasoitusta.”

Amirkhani otteli edellisen kerran heinäkuussa, jolloin hän voitti ensimmäisen erän keskeytyksellä Danny Henryn. 31-vuotias Amirkhani on otellut 20 kertaa, joista hän on voittanut kuusitoista.

Viaplay näyttää Makwan Amirkhanin ottelun. Otteluilta alkaa kello 03 sunnuntaina. Amirkhanin ottelu on illan toiseksi viimeinen kuuden ottelun illassa.