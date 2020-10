Karanteenin takia kaksi Tiikerien ottelua viikonlopulta siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Salibandyliigan Tikkurilan Tiikerien koko joukkue on asetettu karanteeniin, koska joukkueesta on löytynyt koronavirustartunta. Tartunta varmistui torstaina koronavirustesteissä, seura kertoo verkkosivuillaan.

Karanteenin takia kaksi Tiikerien ottelua viikonlopulta siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Neljän pelatun ottelun jälkeen Tiikerit on sarjassa kolmanneksi viimeisenä. Se on voittanut vain sarjanousija Nurmon Jymyn.

Jääkiekon Liiga-seuran TPS:n pelaaja on puolestaan asetettu kahden viikon karanteeniin altistumisen takia. Hänelle on tehty kaksi koronatestiä ja molempien tulos on negatiivinen.

Altistuminen oli tapahtunut vapaa-ajalla. Tämän hetken tiedon mukaan muu joukkue voi jatkaa normaalisti pelaamista.