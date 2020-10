Kuningas Evartti tähtää myös Pohjolan parhaaksi

Nyt ravataan Kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruudesta.

Kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruudessa (kohde 6) on mukana viisi ulkomaalaista, joista Smedheim Solan on vaarallisin. Selvä suosikki, ja varmamme, on silti hallitseva ravikuningas Evartti.

Ori jäi viimeksi pitkästä aikaa toiseksi, mutta annetaan se anteeksi raskaan juoksun tähden. Turussa Evartti hyödyntää pahimpia uhkaajiaan paremman lähtöpaikkansa.

Enon Vilppi (kohde 2) on kisannut tuoreimmat isojen poikien lähdöissä. Nyt omiensa seurassa oriilta voi Jorma Kontion käsissä odottaa menestystä. Kokeillaan varmaksi.

Arctic Dessert (kohde 5) on voittanut 41 starttiin vain kerran, mutta toinen on tuloillaan. Kovakuntoinen tamma pääsi jopa Villinmiehen Tammakilvan finaaliin. Viikko sitten Tampereella Jonna Irrin valmennettava kiersi väkevästi pronssille.

Toto75-kierros 42 Turku, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 6,2,5,4,8 (3,7)

2. lähtö: 11 (4,2)

3. lähtö: 2,1,9,10,5,7 (6,4)

4. lähtö: 2,1 (6,8)

5. lähtö: 1,4,10,2,11,3 (9,13)

6. lähtö: 3 (8,5)

7. lähtö: 3,4 (10,9)

36 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (10.10.) klo 18.30.