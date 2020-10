Mick Schumacherin tavoitteena on ajaa ensi kaudella F1-sarjassa.­

Mick Schumacher on lähellä tavoitettaan tulla F1-kuljettajaksi. Perjantaina hän ajaa Alfa Romeo -tallissa päivän ensimmäisissä harjoituksissa yhdessä Kimi Räikkösen kanssa. ”Mini-Schumin” tie kohti formuloiden kuninkuusluokkaa on edennyt askel kerrallaan, ja hän on myös kisannut suomalaisen Simo Laaksosen kanssa samoissa sarjoissa.

Nimi Schumacher herättää huomiota aina, kun puhutaan formula ykkösistä. Nyt viikonloppuna ajettavassa Nürburgringin F1-osakilpailussa Schumacherin nimi nousee uudelleen esille ja uudella tavalla.

F1-legendan Michael Schumacherin poika Mick Schumacher hyppää Alfa Romeo -tallin F1-autoon ja ajaa perjantaina ensimmäisissä harjoituksissa kello 12 alkaen Suomen aikaa. Tallikaverina hänellä on tuolloin Kimi Räikkönen.

Tuskin koskaan aiemmin F1-harjoitukset ovat kiinnostaneet niin paljon kuin nyt. Siinä ei ole mitään uutta, että harjoituksissa ajaa joku muu kuin varsinainen kisakuljettaja. Perjantainkin harjoituksissa on myös toinen ensikertalainen, britti Callum Ilott, joka ajaa Haas-tallin autoa, mutta nimi Schumacher on ratkaiseva tekijä.

Sekä Mick Schumacher että Ilott kuuluvat Ferrarin akatemiakuskeihin ja molemmat ajavat F2-sarjassa: Schumacher johtaa ja Ilott on kakkosena. Jos ihmeitä ei tapahdu, nuori Schumacher ja mahdollisesti myös Ilott ovat ensi kaudella F1-kuljettajia.

Kaksikon harjoitusajot Alfa Romeolla ja Haasilla selittyvät sillä, että molemmat tallit ovat Ferrarin kumppanuustalleja. Molemmat tallit käyttävät F1-autoissaan Ferrarin moottoreita. Molempien tallipaikka löytynee myös näistä talleista.

Kimi Räikkönen ja Mick Schumacher poseerasivat vuoden 2018 Monzan F1-kisan aika-ajon jälkeen. Räikkönen otti paalupaikan.­

Kuka on Mick Schumacher?

Ensinnäkin hän on Michael Schumacherin 21-vuotias poika. Michael Schumacherista voi todeta lyhyesti: hän on F1-legenda ja Ferrari-tähti, jonka viimeinen, seitsemäs, mestaruus tuli vuonna 2004. Hän loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa joulukuussa vuonna 2013.

Mick Schumacher oli onnettomuuden sattuessa 14-vuotias ja osallistui samalle lasketteluretkelle. Mick oli myös ensimmäisenä paikalla, kun hänen isänsä kaatui ja löi päänsä kiveen. Hän ei ole puhunut onnettomuudesta koskaan julkisuudessa.

Mick Schumacherin ystävä, myös kilpa-ajaja Nicklas Nielsen kertoi tanskalaiselle Berlingske-sanomalehdelle vuonna 2018, että Mick Schumacher vaikenee täysin isänsä onnettomuudesta. Näin ovat tehneet kaikki Michael Schumacherin läheiset.

Nielsen kuitenkin korostaa, että ennen muuta Mick Schumacher on erittäin mukava ja hyväkäytöksinen.

”Hän ei ole kuin Max Verstappen, joka paskat välittää mistään ja muista ja vain haluaa edetä [urallaan]. Mick kasvatettiin kunnolliseksi ja on hyvä poika”, Nielsen totesi.

Samaa sanoo Simo Laaksonen, joka ajoi vuonna 2016 Saksan F4-sarjaa kuten Mick Schumacherkin.

”Mick on mukava, kohtelias ja rehellinen kaveri. Hän kanssaan tuli hyvin toimeen.”

22-vuotias Laaksonen ajoi vielä viime kaudella F3-sarjaa, mutta on nyt keskittynyt opiskeluun Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Redbull-tallin Verstappen on puolitoista vuotta vanhempi kuin Mick Schumacher, mutta heillä on paljon yhteistä. Molempien vanhemmat ovat entisiä F1-kuskeja ja vieläpä hetken samassa tallissa: Jos Verstappen oli Benetton-tallin toinen kuljettaja, kun Michael Schumacher voitti ensimmäisen F1-mestaruutensa.

Urakehityskin on ollut samantyyppinen kartingista ja alemmista formulaluokista lähtien, mutta Verstappen on kulkenut enemmän voitosta voittoon. Koulunkäynnissä oli kuitenkin eroa: Mick Schumacher kävi tunnollisesti koulussa, Verstappen jätti sen vähemmälle.

Vuonna 2014 Mick Schumacher juhli Saksan kartingsarjan kakkospalkintoa.­

Mick Schumacher kolusi karting-sarjoja 9-vuotiaasta lähtien, mutta häntä ei silloin suinkaan tunnettu Schumacherina vaan Mick Betschinä, äitinsä Corinna Schumacherin tyttönimen mukaan. Eri nimen käyttäminen oli isä-Michaelin idea: ei haluttu, että poika kerää valtavasti huomiota nimellään.

Kenellekään tuskin oli silti epäselvää, kenen poika Mick Schumacher on.

”Kyllä kaikki tiesivät. Michael-isäkin pyöri varikolla”, toteaa Laaksonen, joka ajoi myös kartingia muutaman vuoden samoissa kisoissa Schumacherin kanssa.

Vielä vuonna 2014 Mick Schumacher kilpaili nimellä Mick Junior, mutta vähitellen Mick Schumacher siirtyi käyttämään omaa nimeään.

Otsikoihin hän nousi omalla nimellään 15-vuotiaana maaliskuussa 2015. Mick oli juuri aloittanut F4-sarjassa, kun harjoituksissa oli lähellä vakava onnettomuus. Hän ajoi ulos radalta 160 kilometrin tuntivauhdilla Lausitzin radalla Brandenburgissa Saksassa. Hän kuitenkin selviytyi ilman pahempia vammoja.

Mick Schumacher on itse sanonut, että hän ei ota paineita sukunimestään tai isänsä menestyksestä.

”Rehellisesti sanottuna en enää koe paineita nimestäni tai siitä, että teen samoin kuin isäni. Eniten stressiä aiheutuu omista tavoitteistani.”

Nimestä on myös ollut hyötyä, Laaksonen uskoo.

”Nimellä on varjopuolensakin, mutta [autourheilun] aika poliittisessa maailmassa se latua tasoittaakin.”

Myös radalla nimellä on ehkä ollut merkitystä. Laaksonen kertoo, että Saksan F4-sarjassa osa kuskeista ei edes halunnut kilpailla Mick Schumacheria vastaan.

”Hänelle jopa välillä annettiin tietä. Johtuiko nimestä vai mistä”, Laaksonen pohtii.

Schumacher ei itse välttämättä olisi kaivannut tällaisia apuja.

”Joskus hän tuli kiittelemään, kun meillä oli tiukkaa kilvanajoa ja väänsimme viimeiseen asti.”

Schumacher sijoittui vuonna 2016 Saksan F4-sarjassa kakkoseksi. Laaksonen oli yhdestoista, mutta esimerkiksi Itävallassa ajetuista osakilpailuista Laaksonen voitti yhden ja Schumacher oli silloin toinen.

Mick Schumacherin ura on kulkenut F4:n jälkeen F3:een, jossa hän voitti EM-kultaa vuonna 2018, ja F2:een, jossa hänellä on menossa toinen kausi. Avauskaudellaan hän oli yhteispisteissä 12., ja nyt hän johtaa sarjaa.

Lisäksi Mick Schumacher pääsi viime vuonna Ferrarin nuorten kuljettajien akatemiaan.

“Aistin isäni dna:n kaikissa Ferrareissa, ja se tekee minut erittäin ylpeäksi”, hän on todennut.

Mick Schumacherille olisi ollut mahdollisuus päästä myös Mercedeksen nuorten kuljettajien akatemiaan, mutta vaikka hän on saksalais-sveitsiläinen (syntynyt Sveitsissä), hän valitsi italialaisen tallin akatemian, koska hän on myös pääosin ajanut Italiassa.

Yhteys Ferrariin tulee myös Sebastian Vettelin kautta. Vettel on viimeisin saksalainen F1-mestari ja vielä tällä kaudella Ferrarin F1-kuljettaja.

”Aivan kuten isäni oli Sebastianin mentori, Sebastian on minun mentorini – joku, johon koen yhteyttä ja jonka kanssa keskustelen moottoriurheilusta. Kunnioitan häntä valtavasti”, Mick Schumacher sanoo.

Mick Schumacher ajaa tällä kaudella F2-sarja Prema Racing -tallissa.­

Mick Schumacher on myös hyvin valmistautunut perjantain F1-harjoituksiin.

Hän oli viime joulukuussa Bahrainin testiajoissa. Hän on ajanut myös isänsä takavuosien F1-autoja, mutta ennen muuta Mick Schumacher ajoi viime viikolla Fioranon radalla Italiassa vuoden 2018 Ferrarin F1-autoa yhdessä Ilottin ja Robert Schwartzmanin [F2-sarjan debytantti] kanssa.

”Muutamia viikkoja sitten ajoin Mugellossa vuoden 2004 Ferraria, joka on mahtava auto, mutta jo melko vanhanaikainen. Päästyäni vuoden 2018 hybridiauton rattiin ymmärsin, kuinka tärkeää elektroniikka on voimayksikölle ja kuinka paljon aerodynamiikka on kehittynyt formula 1:ssä”, Mick Schumacher totesi.

Viime viikon harjoituksissa käytettiin vuoden 2018 F1-autoa, koska nykyisissä F1-säännöissä on tiukat testausrajoitukset.

Millainen Mick Schumacher on ihmisenä? Nielsen ja Laaksonen kertoivat, että hän on ystävällinen ja hyväkäytöksinen. Paljon enempää ei olekaan tiedossa.

Hänellä ei ole ollut koskaan mitään muuta suunnitelmaa kuin ajaa kilpaa.

”Keskustelin ystävän kanssa tästä asiasta. Päätimme valita itsellemme unelmatyön, joka ei liity moottoreihin. En yksinkertaisesti keksinyt mitään. Kaiken täytyy liittyä moottoreihin, ja niin tulee aina olemaan. Suunnitelma B? Suunnitelma A toimii hyvin minulle.”

Yksi on kuitenkin varmaa: hän pitää nopeista autoista, mikä ehkä ei ole yllätys formulakuskille. Hän ei kuitenkaan tyrmää hieman rauhallisempaakaan menoa.

”Siinä on eroa, ajanko Fiatia tai Ferraria. Luonnollisesti ajan mieluummin Ferrarilla 300 kilometriä tunnissa, mutta se ei ole sallittua [maantiellä]. Se on intohimo, mutta pitää reagoida ajettavan auton mukaan.”

” ”Isäänsä nähden hän on kyllä harkitsevampi.”

Millainen Mick Schumacher on kilpailijana? On sanottu, että hän on harkitseva ja keskustelee runsaasti talliväen kanssa.

”Hän on varmasti muuttunut vuosien saatossa, mutta Mick oli jo silloin [vuonna 2016] kova kuski. Ajamisessa on yhä samoja elementtejä kuten aggressiivinen ajotyyli”, Laaksonen sanoo.

Schumacher on todennut, että yksi hieno asia Alfa Romeon F1-autolla ajamisessa on päästä keskustelemaan henkilökunnan kanssa. Siellä on osittain samaa väkeä, jotka olivat töissä Ferrari-tallissa hänen isänsä aikana.

Vertailua isäänsä hän ei voi ajamisessakaan välttää. Kun Michael Schumacher teki yllättäviä, suorastaan häikäilemättömiä tempauksia ajoradalla, Mick Schumacherilta tällaisia ei ole nähty.

”Isäänsä nähden hän on kyllä harkitsevampi”, Laaksonen toteaa.

Tavoitteet ovat kuitenkin vähintään yhtä korkealla: Mick Schumacher on sanonut palauttavansa F1-ennätykset Schumachereille. Lewis Hamilton parhaillaan rikkoo Michael Schumacherin F1-ennätyksiä.

Mick Schumacher juhli 26. syyskuuta Sotšin F2-osakilpailun voittoa.­

Mick Schumacherin mukaan nopeasti ajaminen vaatii äärirajoille menemistä ja joskus sen ylikin.

”Sen tietää, kun on antanut kaikkensa, ja se on koukuttavaa.”

Frits van Amersfoort, Mick Schumacherin tallipäällikkö F4-sarjassa ja myös Max Verstappenin tallipäällikkö F3-sarjassa, kuvaa nuoren Schumacherin ajotapaa näin:

”Hän ei ole yhtä hullu kuin Max.”

