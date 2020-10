Hallitseva mestari KuPS nousi liigan kärkeen kolmen pisteen erolla HJK:hon.

Hallitseva mestari Kuopion Palloseura nousi yksin jalkapallon Veikkausliigan kärkeen, kun joukkue kukisti kotikentällään HIFK 3–2.

KuPS johti jo ottelua 3–0, kun 75 minuuttia oli täynnä, mutta IFK kiipesi maalin päähän Hannu Patrosen kavennuksella ja lisäajalla tulleella Vitinhon laukomalla rangaistuspotkulla.

Lisäaikaa oli pelattu nelisen minuuttia, kun IFK sai rankkarin ja Vitinho teki maalinsa. Aika loppui sen jälkeen IFK:lta kesken.

KuPS meni johtoon jo ottelun kahdeksannella minuutilla Tabi Mangan maalilla. Urho Nissilä lisäsi johdon 2–0:aan juuri ennen taukoa. Sen jälkeen vaihdosta tullut Aniekpeno Udo sai kunnian tehdä voittomaaliksi jääneen osuman. Nigerialainen Udo ehti olla kentällä nelisen minuuttia ennen maaliaan.

KuPS olisi halunnut Savon Sanomien mukaan siirtää ottelun, kun IFK:ssa on ilmennyt koronavirustartunta. IFK ei suostunut siirtoon, kertoi STT.

Veikkausliigan kärki on pelannut 18 ottelua ja KuPSilla on koossa 41 pistettä. HJK tulee kakkosena kolme pinaa perässä ja Turun Inter on 31 pisteessä.