Golfammattilainen Matilda Castren aloitti vahvasti uransa ensimmäisen arvoturnauksen myöhään torstaina Suomen aikaa.

Castren jakaa yhdeksättä sijaa naisten PGA:n mestaruuskilpailussa, joka pelataan Aronimink Golf Clubin kentällä Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Kaliforniassa asuva 25-vuotias Castren pelasi avauskierroksen 69 lyönnillä, eli tulos alittaa kentän parin yhdellä. Johdossa olevat amerikkalainen Brittany Lincicome ja malesialainen Kelly Tan ovat vain kaksi lyöntiä edellä.

Castrenin tuloskorttiin kirjattiin neljä birdieä ja kolme bogia, joista yksi syntyi viimeisellä reiällä.

Castren pelaa ensimmäistä kauttaan maailman kovatasoisimmalla naisten ammattilaiskiertueella, Yhdysvaltojen LPGA-tourilla. Sinne hän hankki pelioikeuden viime syksynä pelattuaan sitä ennen haastajakiertueella neljän vuoden menestyksekkään collegegolfuran jälkeen.

Myös LPGA-kiertueella on ollut koronapandemian takia melko vähän kilpailuja, eikä Castrenin pelioikeudella ole mahtunut kaikkiin mukaan.

Kilpailuja Castrenilla on takana vasta kuusi, ja paras sijoitus on 25:s.

”Ainahan sitä on jotain hampaankolossa, mutta olen tyytyväinen. Kiva, että on päässyt tutustumaan kenttiin ja nähnyt, mikä on tämän kiertueen taso. On ollut hieno huomata, että pärjään täällä omalla hyvällä pelilläni, vaikka vielä onkin vähän parannettavaa”, Castren sanoi GoGolfin haastattelussa aiemmin tällä viikolla,

Golfin maailmanlistalla Castren on noussut kolmanneksi parhaaksi suomalaiseksi. Hyvä menestys tämän viikon major-kilpailussa voisi nostaa hänet kahden parhaan joukkoon ja samalla kiinni olympiapaikkaan.

Jos Tokion olympialaiset pystytään pitämään ensi kesänä, 60 pelaajan golfturnaukseen pääse käytännössä maailmanlistan kaksi parasta suomalaista kisoja edeltävän rankingtilanteen mukaan.

Viime syksynä Castren sanoi HS:n haastattelussa, että olympialaisissa pelaaminen on hänelle ”yksi isoimmista unelmista”.