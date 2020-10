Savon Sanomat: KuPS olisi halunnut siirtää torstaina pelattua kotiotteluaan HIFK:ta vastaan.

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava HIFK kertoi myöhään torstaina, että yhdellä seuran työntekijällä todettiin keskiviikkona koronavirustartunta.

Samalla HIFK kiisti epäilyt, että liigajoukkue olisi altistunut koronavirukselle.

”Tartuntatautilääkärien (viranomaislääkärit) perusteellisessa selvityksessä on kuitenkin todettu, että kyseinen henkilö ei ole altistanut HIFK:n joukkuetta taudille. Covid-positiivinen henkilö on ollut noin viikon verran karanteenissa. Lisäksi toimiston henkilökuntaa ja henkilön lähipiiriä on asetettu karanteeniin. Yksi pelaaja on jo aikaisemmin mennyt karanteeniin altistumisen takia, eikä ole tavannut joukkuetta altistumisensa jälkeen”, seura kertoi verkkosivuillaan.

Savon Sanomien tietojen mukaan KuPS olisi halunnut siirtää torstaina pelattua kotiotteluaan HIFK:ta vastaan, mutta helsinkiläisseura ei suostunut siirtoon.

KuPS voitti torstain ottelun 3–2 ja nousi liigan kärkeen.

”Veikkausliigassa on tällä hetkellä erittäin tiukka otteluohjelma, ja tapauksia, joissa joukkue tai sen pelaajia oikeasti altistuu taudille, tulee todennäköisesti tulevaisuudessa. Meillä on HIFK:ssa tiukka protokolla, jossa joukkue pysyy erillään muusta seurasta. Emme kuitenkaan voi pysäyttää sarjaa jokaisen sivuepäilyn takia”, HIFK sanoi verkkosivuillaan.