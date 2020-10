Suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen hallitukset ovat yhä miesvoittoisia. Hallitusjäsenistä keskimäärin kaksi kolmasosaa on miehiä. Hallitusten puheenjohtajista miehiä oli 104 ja naisia vain 24.

Tämä on tilanne järjestöjen vuoden 2020 yleisavustushakemusten perusteella (eli vuoden 2019 lopulla). Samojen järjestöjen päätoimisista työntekijöistä 60 prosenttia on naisia.

Tiedot käyvät ilmi Likesin ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun julkaisemasta tutkimustiivistelmästä, joka koskee tasa-arvoa liikuntajärjestöissä.

Valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen hallituksissa (128) toimii yhteensä yli 1 100 henkilöä.

”Suomalaisen liikunnan ja urheilun hallituskenttä on hyvin miesvoittoinen. Suomessa on esimerkiksi vain kaksi liikunnan aluejärjestöä, joiden puheenjohtajana toimii nainen. Urheilun lajiliittojen hallituksista 87 prosenttia on miesvaltaisia, eli vain kymmenen lajiliiton hallituksessa on naisjäseniä vähintään puolet”, sanoo tiedotteessa Likesin Joakim Särkivuori, joka on analysoinut järjestöjen yleisavustushakemusten tiedot.

Liikuntajärjestöt työllistävät Suomessa päätoimisesti yli 1 200 henkilöä ja osa-aikaisesti yli 400. Järjestöjen päätoimisista työntekijöistä naisia on 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia.

Urheilun lajiliitoissa työntekijöistä valtaosa (62 %) on miehiä. Sen sijaan muut liikuntatoimintaa tekevät järjestöt ovat naisvaltaisia: noin 80 prosenttia päätoimisista työntekijöistä on naisia.

Lajiliittojen ilmoittamista tiedoista koottiin myös suuntaa antava sukupuolijakauma lajin parissa työskentelevistä ammattivalmentajista.

Yleisavustushakemuksessaan tiedot ilmoittaneiden lajiliittojen (61) ammattivalmentajista kaksi kolmasosaa on miehiä. Yhteensä ammattivalmentajia oli 2 979.