Mercedes-tallissa on todettu jo kaksi koronavirustartuntaa.

Formula ykkösten Mercedes-tallissa on todettu kaksi koronavirustaruntaa. Tämä on johtanut siihen, että tallin F1-kuljettajat Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton on eristetty muusta tallista.

Tallipäällikkö Toto Wolff kertoi medialle uutistoimisto AFP:n mukaan, että molemmat kuljettajat suljettiin huoneisiinsa sen jälkeen, kun kävi selväksi, että perjantain molemmat harjoitukset peruttiin Nürburgringillä.

”Heidät on kaikkein eniten eristetty muusta ryhmästä, koko tallista”, Wolff totesi.

”Tämä ei tietenkään ole heille paras mahdollinen tilanne, sillä heidän täytyy nyt elää melkein kuin erakot – ja niin he nyt tekevät. He eivät mene ulos syömään, he eivät tapaa muita ihmisiä.”

Wolffin mukaan he eivät myöskään ole samassa huoneessa kisainsinööriensä kanssa palavereissa.

”He ovat omissa huoneissaan, ja me muut vältämme niin paljon kuin mahdollista henkilökohtaisia kontakteja. Se on kirjaimmilisesti siten, että he nousevat autoon, ajavat autoa ja pitävät etäisyyttä.”

Wolffin mukaan kahden koronavirustartunnan ja neljän muun henkilökuntaan kuuluvan karanteeni ei merkittävästi vaikuta tallin toimintaan.

”Jokaisen tärkeän henkilön menettäminen vaikuttaa kilpailuun, mutta meillä on tilanne hallinnassa.”

Formulalegenda Michael Schumacherin 91 osakilpailujen voittoennätystä sunnuntaina tavoitteleva Hamilton kertoi torstaina olevansa pahoillaan tartunnan saaneen puolesta.

”Se oli ikävä kuulla. Meillä on viikko [vapaata] kisojen välillä, mutta nämä kaverit työskentelevät kovasti pysyäkseen turvassa ja ollakseen täällä viikonloppuisin.”