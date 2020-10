HIFK:lta unohtui käsijarru päälle, totesi joukkueen kapteeni Jere Sallinen.

HIFK–Kärpät 3–7

HIFK ei pystynyt kirimään takamatkalta voittoon jääkiekkoliigassa Kärppiä vastaan. Oululaiset takoivat taululle 4–0-johdon, jonka he lopulta kaunistelivat numeroksi 7–3 (2–0, 2–1, 3–2).

HIFK teki kaksi maalia ylivoimalla (1–4 ja 2–5), mutta sortui tavallaan ylivoimapeliinsä. Se nimittäin tuhlasi pelin alkuun kolme ylivoimaa ilman osumaa.

”Meiltä pirteä alku, muttei saatu ylivoimamaalia”, sanoi IFK:n kippari Jere Sallinen.

”Sitten meni käsijarru pitkäksi aikaa pohjaan, ja loppupeli oli pyristelyä. Ei ollut meidän iltamme.”

Ensimmäiselle tauolle mentiin Kärppien johtaessa 2–0. Maalintekijät olivat Otto Karvinen ja Cody Kunyk. Osumat syntyivät siirrolla muutamasta metristä.

Karvinen, 30, on kaksinkertainen liigan jäähykunkku, jonka yhden kauden maaliennätys on kahdeksan. Nyt kolmen pelin jälkeen koossa on pisteet 3+1 ja nolla jäähyminuuttia.

Toisessa erässä Kärpät karkasi 4–0:aan. Ensin puolustaja Libor Sulak tulitti rannelaukauksellaan harhautettuaan sinisellä kärkikarvaajan, ja Julius Hermunen viimeisteli reilu minuutti myöhemmin läpiajosta.

HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen piti aikalisän. Se poiki Mikko Kousan ylivoimakavennuksen 1–4:een ennen viimeistä erää.

Mika Pyörälän 5–1-maalin jälkeen IFK peli ryhdistäytyi hetkeksi. Kotijoukkue nousi 3–5:een (Emil Bemström ja Miro Karjalainen), mutta pyristely päättyi Kärppien Jesse Puljujärven kahteen osumaan.

HIFK esitteli uusimman pelaajansa Pohjois-Amerikasta. Antti Suomela sai aamulla San Jose Sharksista luvan liittyä leirikauden alkuun helsinkiläisseuraan.

”Hyvältä tuntui pitkän odotuksen jälkeen, painoin into piukeena”, sanoi Suomela, joka pelasi edellisen ottelunsa 11. maaliskuuta.

Suomela otti paikan kolmosketjun sentterinä. Jere Sallinen siirtyi laitaan, ja nuori Elis Hede putosi kokoonpanosta.

Espoolaiskasvatti Suomela oli tulla JYPistä IFK:hon jo 2018. Liigan pistepörssiykkösen sopimus raukesi, kun hän käytti NHL-optionsa ja pelasi lokakuun sarja-avauksessa San Jose Sharksissa.

HIFK:ssa on pelaajatarvetta, jota paikataan taalaliigojen lainapelaajilla. Helsinkiläisten vakiomiehistöstä kymmenkunta on sivussa loukkaantumisten vuoksi.

”Totta kai peliin vaikuttaa, kun äijiä putoaa ja vaihtuu”, sanoi Sallinen, mutta korosti, ettei perjantain tappiota voi asialla selitellä.

Perjantaina HIFK tiedotti jälleen Pohjois-Amerikan lainasta. Ryhmään liittyy NY Islandersin farmihyökkääjä Otto Koivula (Ilves).

IFK:n perjantain kotimainen uusi kasvo oli laituri Teemu Väyrynen, joka on pelannut liigassa 220 ottelua TPS:ssä ja Bluesissa. Jokipojista saapuneen Väyrysen sopimus on ottelukohtainen.

Nordiksen kaukalossa nähtiin kaksi Florida Panthersin tuoretta NHL-varaus. Anton Lundell hyökkäsi HIFK:n ykkösketjun sentterinä ja Kasper Puutio oli Kärppien seitsemäs puolustaja.

Ykkösvaraus Lundellille, 19 , ottelu oli liigauran 86:s. Floridalaisten vitoskierroksella, numerolla 153, varaamalle Puutioille, 18, peli oli liiga-avaus.

HIFK muistutti turvallisuusohjeista ja edellytti kasvomaskien käyttöä.­

HIFK ilmoitti Kärpät -ottelun alla edellyttävänsä koronapandemian vuoksi katsojiltaan kasvosuojusten käyttöä. Ohje ei koske alle 16-vuotiaita ja heitä, jotka eivät voi terveydentilansa vuoksi maskia käyttää.

Jäähallin sisäänkäynneillä jaettiin kertakäyttösuojia. Käytävillä seuran fanituotemyynnissä oli tarjolla parikymmenellä eurolla seuratunnuksella varustettuja kangasmaskeja.

Helsingin IFK pelaa lauantaina Tampereella Tapparaa vastaan. Seuraavassa kotipelissään tiistaina punanutut kohtaavat Porin Ässät.