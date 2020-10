Päävalmentaja Kanerva uskoo joukkueen pesevän kasvonsa murskatappion jälkeen.

Kapteeni Tim Sparv on palannut Huuhkajiin viikolla tapahtuneen hälyttävän tilanteen jälkeen. Sparv oli lähdössä matkalle Puolaan maajoukkueen otteluun, kun tyttöystävä hälytti hänet sairaalaan.

”Tämä viimeinen viikko on ollut vähän haastava etenkin tyttöystävälle, joka on raskaana. Raskaus on aiheuttanut viime aikoina vähän ongelmia. Sunnuntaina pelasin Ateenassa, ja pelin jälkeen tyttöystävä soitti ja kertoi menevänsä sairaalaan.”

Sparv kertoi kirjoittaneensa päävalmentaja Markku Kanervalle keskellä yötä viestin, jossa hän sanoi joutuvansa palaamaan takaisin Larissaan tyttöystävänsä luokse. Sparvilta jäi siksi sivuun keskiviikon ottelusta Puolaa vastaan.

”Olimme sairaalassa kolme päivää. Jitka [Novackova] ja lapsi voivat nyt hyvin. Lääkäri antoi minulle luvan tulla tänne, ja se tuntui henkisesti hyvältä. Voin olla täällä sataprosenttisesti läsnä ja auttaa joukkuetta”, Sparv sanoi.

”Meille on ensimmäinen lapsi tulossa, mikä on uusi tilanne. Olemme uudessa maassa, josta tyttöystäväni ei tunne ketään. Se on ollut vähän hankalaa välillä. Olemme löytäneet hyvän sairaalan ja hyvän lääkärin. Meillä on ihmisiä ympärillämme auttamassa ja tukemassa meitä. Se on pääasia. Tiedän, että hänellä [tyttöystävä] on kaikki hyvin siellä.”

Sparvin tyttöystävä Jitka Novackova kertoi torstaina itse perheen tilanteesta Instagramissa ja sanoi kaiken olevan hyvin. Novackova jakoi Instagramissa kuvan itsestään sairaalavuoteessa.

Sparv siirtyi elokuun lopussa uuteen seuraansa, kreikkalaiseen AE Larissaan.

”Olen saanut sellaisen kokemuksen kuin halusin. Se on ollut aika erilaista. Elämä ylipäätään, ja myös jalkapallo. Pelaamme selviytymisestä. Kreikan liiga on vaikea sarja, jossa on kovia peliä. Toimintakulttuuri on erilainen. Joka aamu mietin, mitä saan nähdä tänään.”

Sparvin lisäksi joukkueeseen ovat liittyneet ennen Bulgaria-ottelua myös Teemu Pukki ja Jukka Raitala. Thomas Lamilla vääntyi Puolaa vastaan pelatussa harjoitusottelussa polvi, ja hän on loukkaantuneena sivussa. Lassi Lappalainen loukkasi MLS-liigassa olkapäänsä eikä matkustanut Suomeen. Päävalmentajan mukaan ”erään pelaajan” kohdalla tarkkaillaan pelikuntoa ennen ottelua.

Kanerva sanoi, että hänellä on vahva usko joukkueeseen siitä huolimatta, että harjoitusottelussa joukkue sai selkäsaunan Puolassa.

”Olemme vähän vastaavassa tilanteessa olleet aiemminkin, jos mietitään EM-karsintoja. Vierasottelussa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan saimme kuonoon, mutta sitten joukkue osoitti henkistä vahvuutta heti seuraavassa pelissä Armeniaa vastaan. Uskon, että niin tapahtuu sunnuntainakin”, Kanerva sanoi.

Valmennusjohto analysoi perjantaina Puola-tappion perusteellisesti. Kanervan mukaan joukkueen perustekemisessä oli ongelmia, mikä näkyi etenkin avausjaksolla. Kanerva sanoi saaneensa tietoa yksilöistä ja myös taktista tietoa ottelusta.

”Ennen kaikkea peruspelaamisemme elementeistä, joista voisi jutella puoli tuntia. Puhutaan pelin eri vaiheista, prässistä, laitapuolustamisesta, pitkien pallojen puolustamisesta ja pelin avaamisesta ja niin poispäin”, Kanerva sanoi.

Puola-ottelu jätti selvästi paljon hampaankoloon päävalmentajalle.

Suomi kohtaa Kansojen liigassa kotikentällä ensin sunnuntaina Bulgarian ja sitten keskiviikkona Irlannin. Maailmanlistalla Bulgaria on neljä sijaa (60:s) Suomea alempana.

Kanervan mukaan Bulgaria on taitava joukkue. Kanerva kehui erikseen Bulgarian piilokärki Todor Nedeleviä, joka on joukkueen pelinrakentelun sielu.

”Kun olen katsellut Bulgarian pelejä, he olisivat ansainneet enemmän. EM-karsintojen pudotuspelissä Unkaria vastaan Bulgaria oli parempi ja päästi vähän hölmöjä maaleja. Heillä on varmasti kovat paineet näyttää osaamistaan. Laatujoukkueesta on kysymys.”

Suomi–Bulgaria Olympiastadionilla sunnuntaina kello 19.00. JIM-kanava näyttää ottelun suorana.