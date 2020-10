Suomesta saapuu Thaimaan jääkiekkoturnauksiin yleensä ainakin kaksi joukkuetta. Niiden lisäksi Janne Kankaanpää pelaa Bangkokin divarisarjaa.

Bangkok

Utajärveltä maailmalle lähtenyt Janne Kankaanpää näyttää yllättävän pieneltä, kun hän kumartuu kuvattavaksi joukkuekaveriensa kanssa. Pelissä hän on heitä yli päätään pidempi. Tai sitten naiset kasvavat kuvatessa kokoaan suuremmiksi.

”Minun painooni mahtuu varmaan kolme heidän kokoistaan.”

Naiset eivät ehkä ole aivan niin pieniä, mutta tuskin yli 50-kiloisia. Pituuseroakin riittää: Kankaanpää on noin 190-senttinen, naiset 150–160-senttisiä.

Lion State on tehnyt juuri maalin.­

He kaikki pelaavat jääkiekkoa samassa Bangkokin ykkösdivisioonan joukkueessa Lion Statessa. Kaukalossa Kankaanpää sanoo joutuvansa kokonsa vuoksi hieman varomaan. Naiset ovat toki häntä paljon pienempiä, mutta niin ovat myös miespuoliset thaimaalaiset joukkuekaverit.

On lokakuun alku, kaikilla on kaulassaan mitali. Lion State voitti viisitoista minuuttia aiemmin ykkösdivisioonan mestaruuden.

Finaalissa ei arkailtu vaan laidat rytisivät. Jäähyaitiossakin oli väkeä, kun yhden erimielisen hetken jälkeen molemmista joukkueista lähti pelaaja rauhoittumaan.

Kaukalossa 48-vuotias Kankaanpää on rauhallinen, joskin iso, pelaaja.

”Kun tämän massan saa liikkeelle, se ei ihan heti pysähdy. Mutta muut ovat oppineet varomaan, ovat tosi hyviä luistelemaan.”

Toki joukkuetoverit osaavat luistella. Heistä osa kuuluu Thaimaan naisten jääkiekkomaajoukkueeseen, ja kunnossa on varsinkin luistelutausta.

”Harrastin taitoluistelua kahdeksan vuotta, ja se alkoi käydä tylsäksi”, kertoo 15-vuotias Pornchanok ”Prae” Rungpaibulkul.

Ponchanok Rungpaibulkul innostuu jääkiekon sosiaalisuudesta.­

Prae oli usein nähnyt, että samoissa kaukaloissa pelataan myös jääkiekkoa, ja kysyi, voisiko päästä mukaan.

”Taitoluistelussa kilpaillaan yksin. Jääkiekko on sosiaalisempaa, saan urheilla muiden kanssa.”

Nyt hän pelaa maajoukkueessa.

Pienen Utajärven ja Bangkokin supermetropolin eri-ikäiset ja kokoiset kasvatit sopivat hyvin samaan joukkueeseen.

”Heitä pitää vähän suojella. Olen tavallaan kentällä poliisikin”, Kankaanpää sanoo naurahtaen.

Janne Kankaanpää osti kiekkovarusteet, kun näki kaukalossa itseään huonomman pelaajan.­

Thaimaassa ei lunta näe.

Yli kymmenen miljoonan asukkaan metropoli Bangkok on monena vuonna ollut keskilämpötilaltaan maailman lämpimimpiä suurkaupunkeja. Siellä ei juuri koskaan ole kylmä tai edes viileä.

Silti talvikaudella riittää toppatakkia ja lämmintä päähinettä, sillä ne ovat trendikkäitä.

Niin on luistelukin. Bangkokin lukuisista ostoskeskuksista monesta löytyy kaukalo.

Mestaruudet ratkottiin Bang Na'n kaupunginosan Mega Bangna -ostoskeskuksessa. Kaukalo on kompleksin ajanvieteosaston keskeisimmällä paikalla.

Vieressä on keilarata, kahviloita, pelikonsolialue ja karaoke. Kaukalon huudot ja kolina sekoittuvat musiikin jumputukseen.

Hyökkääjä Janne Kankaanpää lähestyy maalia kauppakeskuksen kaukalossa.­

Hyvin tyypillinen bangkokilainen jääkiekkoareena siis. Tosin kaukaloissa pyöritään enemmän taitoluistelupiruetteja kuin rymistellään laitaa vasten.

Jääkiekko on kuitenkin Thaimaassa nousussa. Rekisteröityjä pelaajia on 1 200, joista naisia on 80. Maajoukkueet ovat aktiivisia, ja Kankaanpään mukaan treeneihin ja peleihin mennessä taksinkuljettajatkin saattavat tunnistaa lajin.

Toisena päivänä Samrongin kaupunginosan Imperial Centerin kaukalossa on vielä kovempi touhu päällä. Siellä harjoittelevat juniorit. 15-vuotias Prae on itsekin juniori-ikäinen, mutta maajoukkuepelaajana hän myös opastaa muita.

Illan seuraavissa treeneissä kaukalossa on pari–kolmekymmentä noin kymmenvuotiasta lasta, jotka ovat jo varsin edistyneitä. Joukkueiden valmentajat ovat Euroopasta ja Japanista. Miesten maajoukkuetta valmentaa suomalainen Juhani Ijäs.

Thaimaa on rakentamassa omaa jääkiekkokulttuuriaan.

Pornchanok ”Paer” Rungpaibulkul pelaa maajoukkueessa ja valmentaa.­

Kankaanpään pelipaidassa ei lue Kankaanpää vaan Janne. Se on thaimaalainen tapa: ihmisillä on viralliset sukunimet, mutta niitä käytetään vain todella virallisissa yhteyksissä.

Muuten kaikki puhutellaan etunimellä ja useimmiten vieläpä lempinimellä. Siksi Praekin on Prae, ja niin lukee hänen pelipaidassaankin.

Praen tapaan myös Kankaanpää siirtyi jääkiekkoon toisesta lajista.

”Ei minulla Suomessa ole mitään kokemusta jääkiekosta, pesäpallosta vain. Kaukalopalloa olen hieman pelannut.”

Nuorempana Kankaanpää pelasi Utajärven Kuohussa.

Utajärvi sijaitsee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla, Pohjois-Pohjanmaan puolella Oulujoen eli vanhan Kainuu–Oulu-tervareitin varrella. Sikäläiseltä pesäpallokentältä on pitkä matka Bangkokin kiiltelevien ostoskeskusten jääkiekkokaukaloihin.

Jääkiekon pariin Kankaanpää sanoo joutuneensa ”kaljan voimalla”. Hän kuuluu Krung Thepin suomalaiset -yhdistykseen, joka oli aktiivinen vielä joitain vuosia sitten. Krung Thep, ”Enkelten Kaupunki”, on Bangkokin virallinen nimi.

”Yksi kaveri puhui siellä, että pelataan kiekkoa. Kännipäissäni lupasin mennä paikalle.”

Hän myös meni.

”Näin, että yksi oli huonompi kuin minä olisin, ja ostin varusteet.”

Jääkiekkoilijan varusteet tunnistaa Bangkokissa jo moni.­

Kankaanpää ei ole käyttänyt alkoholia kahdeksaan vuoteen, mutta jääkiekko on jäänyt elämään.

”Aikoinaan pelattiin höntsäkiekkoa. Oli meitä ekspatteja ja thaimaalaisia. Sarjassa voitettiin sitten heti ensimmäisenä vuonna mestaruus, minusta huolimatta.”

Bangkokin liigassa pelaa Kankaanpään mukaan lähes pelkästään thaimaalaisia. Ykkösdivarin voittanut Lion State on yksi kolmesta jääkiekkojoukkueesta, joissa Kankaanpää pelaa.

Siinä hän on ainoa suomalainen, ja joukkueessa on lisäksi muutama muu länsimaalainen. Muut Kankaanpään joukkueet ovat Flying Farangs ja Jellonas.

Flying Farangs on koottu länsimaalaisista, mihin nimikin viittaa: farangeiksi kutsutaan Thaimaassa vaaleaihoisia länsimaalaisia. Sana tulee aikoinaan Kaakkois-Aasiassa pyörineistä frankeista.

Jellonas on nimensä mukaisesti supisuomalainen joukkue.

Hyväntekeväisyys on Bangkokin jääkiekkopiireissä yksi olennainen tavoite. Yhteiskunta ei tee sosiaalityötä, niin kuin esimerkiksi Suomessa, ja Thaimaassa huono-osaisten auttaminen on hyvin yleistä – ja monen sosiaaliprojektin onnistumisen ehto.

”Järjestetää turnauksia ja liigoja. On huutokauppoja, myydään pelipaitoja”, Kankaanpää sanoo. ”Lahjoitetaan osa orvoille. Joukkueet voivat antaa vapaaehtoisen lahjoituksen.”

Turnauksissa voi olla 30–40 joukkuetta Singaporesta Venäjälle.

Flying Farangsin tärkein avustuskohde on Bangkokin suurimmassa slummissa Klong Toeissa sijaitseva orpokoti.

”Enemmänkin hyväntekeväisyyttä voisi olla. Minullakin oli Flying Farangsin alussa niin sanottu ottolapsi, mutta en tavannut häntä. Sponssasin vain kouluvuoden.”

” ”Ei kuka tahansa Isaanin maanviljelijän tytär pysty pelaamaan.”

Kankaanpää on saanut kokea hyväntekeväisyyttä myös itse.

”Vuosia sitten mulla loppui työt, ja lapsi joutui teholle syntymän jälkeen. Flying Farangsit lähettivät 50 000 bahtia.”

Summa vastaa noin 1 360:tta nykyeuroa, ja rahojen mukana Kankaanpäälle välitettiin viesti:

”Ei ikinä tarvitse maksaa takaisin.”

Bangkokissa järjestetään joka kevät turnaus, johon osallistuu vuosittain myös joukkue nimeltä Jet Lags. Joukkueen puuhamies on Mika ”Gaso” Hankiola, joka on ollut viime vuosituhannelta asti myös helsinkiläisessä Pietarinkadun Oilersin hyväntekeväisyysjoukkueessa.

Ennen Suomesta lähtöään Jet Lags järjestää keräyksen, johon osallistuvat joukkueen jäsenet ja monet heidän perheenjäsenensä ja ystävänsä.

Keräyksen kohde on Pattayan ja Rayongin välillä sijaitseva orpojen ja erityislasten koti ja koulu.

”Kuuden vuoden ajan on joka huhtikuu viety tavaraa ja rahaa”, Launiala kertoo.

Joukkue osallistuu huhtikuussa samaan kansainväliseen turnaukseen, johon Flying Farangs ja Jellonaskin. Kokoon on saatu vuodesta riippuen 20 000–30 000 bahtia, mikä on nykykurssilla noin 550–800 euroa. Thaimaassa se on iso raha.

”Yleensä on ostettu tavaraa niin paljon kuin autoon mahtuu. Itse yleensä ostan joka vuosi hammasharjan jokaiselle. Sitten on koulureppuja, sandaaleita, piirustusvälineitä, tusseja, vähän snackseja ja muuta ruokaa, riisiä. Tarjoillaan lounas.”

Sen, mitä tavarakuorman hankkimisen jälkeen on jäänyt yli, joukkue on lahjoittanut rahana.

Jääkiekon on sanottu olevan Suomessakin niin kallis harrastus, että se pahimmillaan asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan perheen varallisuudesta riippuen. Thaimaassa erot ovat paljon suurempia: tuloerot ovat varsinkin Bangkokissa valtavat.

”Ei kuka tahansa Isaanin maanviljelijän tytär pysty pelaamaan. Vanhempien pitää tukea.”

Isaan on melkein Suomen kokoinen alue Thaimaan koillisosassa. Se on enimmäkseen vähävaraista riisinviljelyaluetta.

Kankaanpään mukaan nuoria on tuotu harjoituksiin Mersuilla ja Bemareilla. Monet jääkiekkoa harrastavat nuoret ovat asuneet tai käyneet vaihto-oppilaina Pohjois-Amerikassa tai Euroopassa. Kotona Bangkokissa moni käy kallista kansainvälistä koulua, jossa nuoret oppivat thain rinnalle sujuvan englannin kielen.

Poikkeuksiakin on.

”Vaimo on jutellut pelien ja treenien aikana paljon yhden thaimaalaisen äijän kanssa. Mies ja hänen lapsensa tulevat todella köyhistä oloista. Perhe on tehnyt isoja uhrauksia, jotta lapsi saa pelata.”

Jutteluaikaa on riittänyt.

”Isä on joka kerta katsomossa, kun poika on kentällä.”

Talkoo-Suomessa on perinteisesti ollut tapana, että urheilevien lasten vanhemmat tapaavat osallistua jotenkin lastensa harrastuksiin, ja näin on käynyt Bangkokissakin.

”Välillä peleissä oli ongelma, kun pelaajat eivät millään tahtoneet tulla kentältä vaihtoon. Sitten tuli vaihtosääntö”, Kankaanpää kertoo.

Joukkue asetti harrastepeleihin säännön, että vaihto kestää kaksi minuuttia, minkä jälkeen kuuluu vihellys. Sen kuultuaan kukin kentällä olija palaa vaihtoaitioon.

”Siitä alkaen tämä isä aina puhalsi pilliin.”

Isä pääsi katsomosta mukaan lapsensa harrastukseen.

NHL-pelaajia ja Edu Kehäkettunen

Bangkokin turnauksissa käyvissä suomalaisjoukkueissa on pelannut niin NHL-veteraaneja kuin kulttuurihahmojakin.

The Jellonasin toinen NHL-taustainen pelaaja on San Josessa, Torontossa ja Calgaryssa pelannut maalivahti Vesa Toskala.

”Kaveri asusteli Thaimaassa, kun suomalaiset keräsivät porukkaa ja kehuivat turnausta. Olin kenttäpelaajana, se oli hauska setti. Oli erittäin hyvin järjestetty harrasteturnaus ja hyvä ryhmä. Oli kaiken kaikkiaan tosi mukavaa. Lopputuloksillakaan ei niin väliä”, Toskala sanoo.

”Eihän Bangkok mikään perinteinen jääkiekkokaupunki ole. Oli hauskaa mennä hotellilta hallille tuktukilla, kun lämpöä oli 40 astetta.”

Sami Helenius on opettanut NHL-uran jälkeen puukäsitöitä Vantaalla.­

Toinen NHL-Jellona on Sami Helenius.

”Onhan siellä askeettisempaa, jääkään ei paras mahdollinen, ja on hirveän kuuma”, Helenius kuvailee ja kertoo silti nauttivansa.

”Totta kai. Nyt kun ei enää pelata kilpaa, on tosi tärkeää, että on hyvä porukka. Nautin jääkiekosta.”

Jellonasin lisäksi toinen täysin suomalainen Bangkokissa turnauksia pelaava joukkue on Jet Lags.

Sen riveissä Bangkokin jäitä on kokeillut myös Harri Hinkkanen eli populaarikulttuuripersoona ja Taakibörsta-hiphop-ryhmästä tuttu Edu Kehäkettunen.

HIFK-fani Edu Kehäkettunen eli vuonna 2013.­

”Mua kuumotettiin turnaukseen varmaan kymmenen vuotta. Selostin aina HIFK:n pelejä, enkä voinut lähteä, kun oli matseja.”

Yleensä matseja ei keväällä ollut: ”Siinä vaiheessa, kun piti lähteä turnaukseen, HIFK oli aina jo laulussa.”

Esikoisen syntymävuotena vaimo totesi Kehäkettuselle, että hän voisi lopulta jo mennä, kun mieli tekee kuitenkin.

”Kävin pelaamassa tosi paljon lätkää siihen aikaan. En tiennyt yhtään, keitä Bangkokissa pelaa, ja mikä on taso.”

Jet Lags voitti sarjansa, ja jäsenet lähtivät illalla kaupungille kaljalle. Pubissa seuraan liittyi mies, joka kysyi, että missä vaiheessa Kehäkettusen Edumania-leffaprojekti oli. Kehäkettunen totesi, että vähän jäissä, ja rahoituksesta on pulaa.

Mies kysyi, paljonko tarvitaan. Suomeen palatessaan Kehäkettusella oli rahoitus leffalleen kunnossa.