Ruotsille jo kolmas peräkkäinen tappio topparin pahan arviointivirheen jälkeen: ”Ponne on täysin murtunut”

Ruotsia uhkaa putoaminen Kansojen liigan B-divisioonaan.

Ruotsi kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappionsa jalkapallon Kansojen liigassa, kun joukkue taipui vieraskentällä Kroatialle maalein 1–2.

Tappion myötä Ruotsi on todellisessa vaarassa pudota ensi kaudeksi B-divisioonaan, jossa Suomi tällä hetkellä pelaa.

Kroatiaa vastaan Ruotsi jäi takaa-ajajaksi 32. minuutilla, kun Nikola Vlasic osui vastaiskun päätteeksi.

Ruotsi tasoitti reilun tunnin pelin jälkeen, kun Marcus Berg iski tasoituksen Emil Forsbergin esityöstä.

Voittomaali jäi kuitenkin haaveeksi, sillä isännät osuivat vielä 84. minuutilla.

Pontus Jansson arvioi pahasti väärin pitkän pystysyötön ja juoksi täysin ohi pallosta. Ivan Perisic kiitti ja tarjoili Andrej Kramaricille, jolla oli helppo työ sijoittaa voitto-osuma tyhjään maaliin.

”Ponne on täysin murtunut, mutta tällaista jalkapallo on. Voitamme ja häviämme yhdessä”, Emil Forsberg kommentoi Aftonbladetin mukaan C Morelle ottelun jälkeen.

Lohkon muut joukkueet ovat Portugali ja Ranska.