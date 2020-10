Kanervalla on loistava ongelma kilpailutilanteen kanssa – kamppailu paikoista EM-turnauksessa on käynnissä

Supervaihtomies Fredrik Jensen on ollut syksyn tehokkain hyökkääjä Huuhkajissa ja ansainnee jo paikan avauksessa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ei voisi toivoa juurikaan positiivisempaa ongelmaa: joukkueessa on käynnissä juuri nyt hyvä kilpailutilanne paikoista EM-kisajoukkueessa. Aiemmin pienessä roolissa ollut Robert Taylor on noussut tämän syksyn Kansojen liigassa merkittävään rooliin.

”Ennen kaikkea Irlanti-ottelu oli hyvä, ja tänäänkin hän suoriutui mallikkaasti. Laitapelaajien osalta kilpailutilanne on kova. Lassi Lappalainen ja Robin Lod puuttuivat tänään. Ilmari Niskanen tuo kilpailua ja Taylor. Pyry Soiri myös. Aiheuttaa minulle positiivisen ongelman”, Kanerva sanoi.

Fredrik Jensen on tarrannut niin ikään väkevästi kiinni EM-kisalippuun. Hän on ollut syksyn tehokkain hyökkääjä kahdella maalillaan.

Taylor ja Jensen eivät loistaneet pallollisena Bulgaria-pelissä, mutta tehokkuutta löytyi. Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan Taylorilla oli pallollista peliaikaa 155 sekuntia ja vaihtomies Jensenillä 106 sekuntia. Taylorilla pallonhallintaprosentti oli vain 46 prosenttia, joka lasketaan kaikista peliteoista pallon kanssa.

Jensenillä on nyt peliaikaan nähden kovemmat tehot maajoukkueessa kuin Joel Pohjanpalolla. Neljässätoista ottelussa hän on tehnyt kuusi maalia. Pohjanpalo on pelannut 34 A-maaottelua ja tehnyt seitsemän maalia. Jensen on ollut supervaihtomies, mutta ansainnee pian paikan avauksessa.