HPK jäi viikonlopun kotipeleissään alle tuhanteen katsojaan. Sport ei ole päässyt edes pelaamaan kotihallissaan koronavirustilanteen takia.

Jääkiekon Liiga käynnistyi lokakuun alussa äärimmäisen haastavassa tilanteessa, kun koronavirusepidemia leviää kiihtymisvaiheessa eri puolilla maata.

Tämä näkyy luonnollisesti katsomoissakin. Alkukauden yleisömäärät eivät ole olleet riittäviä edes korona-ajan maksimikapasiteetin täyttämiseksi.

Huolestuttavimmat lukemat nähtiin viikonloppuna Hämeenlinnassa, jossa ilmoitetut yleisömäärät olivat selvästi alle tuhannen molemmissa otteluissa.

Perjantain HPK–Lukko-pelin yleisömääräksi ilmoitettiin 651. Lauantain HPK–Sport-ottelun lukema oli 713 katsojaa.

”Meillä ilmoitetaan paikallaolijat. Moni ilmoittaa myydyt liput, ja sen takia erokin on iso”, HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen kertoo.

Toivanen kertoo HPK:n myyneen 2 000 lippua sekä Lukko- että Sport-peleihin. Seura kertoi kauden alla voivansa ottaa halliin 2 600 katsojaa.

Liigahalleihin otetaan erityisjärjestelyin katsojia 40–60 prosenttia kapasiteetista. Kun yleisömäärä jää tuostakin, on tilanne kestämätön.

”Sanotaan näin, että se varmasti tarkoittaa sitä, että meidän täytyy yritystoiminnassa miettiä lisäsäästöjä”, Toivanen sanoo.

”Olemme valmistautuneet jo keväästä alkaen siihen, että katsojamäärät eivät tule olemaan sitä, mitä normaalikaudella. Se, että meillä on alle tuhat henkeä, on tietysti alle sen, missä meidän skenaariot olivat.”

HIFK:n ja Kärppien peliä seurasi perjantaina 4061 katsojaa.­

Seuraavat pari–kolme viikkoa näyttävät sekä yleisömäärien että koronavirustilanteen kehittymisen suunnan.

Vaikka ottelutapahtumista pyritään tekemään mahdollisimman turvallisia käsideseineen, kasvomaskeineen ja turvaväleineen, on halleilla ollut väljää.

”Terveys on erittäin tärkeä asia kaikille ihmisille. Koska kyseessä on pandemia ja virus, josta meillä ei ole kokemuksia, ymmärrän ihmisten varovaisuuden”, Toivanen sanoo.

Seuroille haastavana tilanteen kokee myös Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.

”Onhan se merkittävä osa liikevaihdosta ja myynnistä – eikä pelkästään lipputulot vaan myös niihin liittyvien oheispalvelujen tulot”, hän lisää.

Vaasassa riehuva koronavirus on ajanut Sportin alkukauden aikana tien päälle.

Koronavirustilanne on niin paha, että kaupungissa on kielletty yli kymmenen henkilön kokoontumiset ja yleisötilaisuudet, mikä siirtää Sportin kotiavauksen marraskuulle.

”Kyllähän se on selvää, että se on haaste. Turha sitä on lähteä kieltämään”, Kurtén sanoo.

”Se, mitä tämmöisenkin tilanteen keskellä pitää pohtia, on se, mitä on tehtävissä tulopuolella ja mitä menopuolella. Niitä pohdintoja on tehtykin koko ajan.”

Kun lokakuun kotiottelut on siivottu kalenterista, on Sportin ensimmäisen tällä hetkellä ohjelmaan kirjatun kotiottelun pelipäivä 11. marraskuuta.

JYP–HIFK-ottelu veti lokakuun alussa paikalle 2073 katsojaa.­

Tilanne kuitenkin elää jatkuvasti ja on muuttunut huomattavasti viimeisen kuukauden aikana, kuten Kurtén muistuttaa.

”Jos puhutaan meistä, niin ne määrätyt rajoitukset estävät pelaamasta omassa kotihallissa.”

Sportin kotiareenaa uudistettiin perusteellisesti ennen kauden alkua. Seura voi jatkossa hyödyntää hallin isoja ravintolatiloja myös pelien ulkopuolella, kunhan koronavirustilanne hellittää.

Kotipelejä odotellessa Sport on kehitellyt fiktiivisen ottelutapahtuman Sport vastaan Covid-19, johon seura myy verkkosivuillaan erityisiä ottelutarroja.

”Pitää pohtia, onko muita rahoituskeinoja, mitä voisimme ottaa käyttöön”, Kurtén sanoo.