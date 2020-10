Hall teki yksivuotisen sopimuksen Buffalo Sabresiin.

Jääkiekkoliigan NHL:n kiinnostavimpiin vapaisiin agentteihin kuulunut hyökkääjä Taylor Hall jatkaa uraansa Buffalo Sabresin riveissä. Hall solmi seuran kanssa yksivuotisen sopimuksen, joka tuo hänelle kahdeksan miljoonan Yhdysvaltain dollarin, eli noin 6,77 miljoonan euron vuositulot.

29-vuotias Hall teki viime kaudella 55 ottelussa 52 tehopistettä. Hän aloitti kauden New Jersey Devilsissä, mutta siirtyi kesken kauden Arizona Coyotesiin. Hänet varattiin ensimmäisenä pelaajana vuoden 2010 varaustilaisuudessa. Kevääseen 2016 asti Hall pelasi hänet varanneessa Edmonton Oilersissa.

Hallin sopimuksen vuosipalkka on kovin, mitä rajoittamattomat vapaat agentit ovat saaneet sen jälkeen, kun he saivat alkaa tehdä sopimuksia uusiin seuroihin viime perjantaista alkaen. Hänen ratkaisuaan on pidetty yllättävänä sekä seuravalinnan että sopimuksen pituuden osalta.

TSN:n mukaan Hall sanoi haluavansa pelata mestaruutta tavoittelevassa joukkueessa, kun hänen edellinen seuransa Arizona putosi nopeasti tämän vuoden pudotuspeleistä.

Hänen valitsemansa Buffalo Sabres ei ole pelannut pudotuspeleissä yhdeksään vuoteen. Tämän vuoden koronaviruskuplassa pudotuspelejä pelasi 24 joukkuetta 31:stä, mutta Sabres jäi silti niukasti ulos.

Buffalossa Hallille on tarjolla huippuluokan ketjukaveri, sillä joukkueessa pelaa Jack Eichel. Eichel teki viime kaudella 78 pistettä 68 ottelussa ja oli kesken jääneessä runkosarjassa pistepörssin kymmenes.

Buffalon ensi kauden joukkueenrakennusta helpottaa se, että muutaman vuoden takainen ykkösvaraus, ruotsalaispuolustaja Rasmus Dahlin pelaa vielä tulokassopimuksella ja vie joukkueen palkkakatosta vain vajaan miljoonan. Tulokassopimuksella puolustuksessa luutii myös maailmanmestaruuden Suomen paidassa voittanut Henri Jokiharju, joka pelasi viime kaudella kaikissa runkosarjan 69 ottelussa.

Palkkakattorajoitteiden aikana nopeasti tasonsa huipulle vakiinnuttavat pelaajat ovat tulokassopimuksensa viimeisenä vuonna hinnan ja laadun suhteeltaan koko sarjan parhaita. Dahlinin ohella minimaalinen vaikutus palkkakattoon on vielä ensi vuonna esimerkiksi Dallasin puolustuksessa pudotuspeleissä loistaneella Miro Heiskasella.

Jos Buffalo osaa hyödyntää nuorten puolustajiensa palkkakattotilanteeseen tuoman helpotuksen, joukkueella on mahdollisuus nousta taistelemaan huomattavasti korkeammista sijoituksista.

Ensi kauden jälkeen pakkikaksikon tulokassopimukset päättyvät ja Dahlin ja Jokiharju vievät palkkakatosta huomattavasti suuremman summan.

Suomalaispelaajista vakituisesti NHL:ää pelanneista pelaajista ilman sopimusta ovat vielä hyökkääjät Mikael Granlund, Erik Haula ja puolustaja Sami Vatanen. Mikko Koivu puolestaan jatkaa uraansa yksivuotisella sopimuksella Columbuksessa.