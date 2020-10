Tilaajille

Entinen jääkiekkoilija Sanna Sainio ajaa cross countrya. Laji on enduron kaltainen, mutta siinä kierretään rataa tunnin ajan ja pisimmän matkan ajanut voittaa.­

”Aina se naurattaa, kun pyörä ottaa kivestä vähän töyssyä”, Sanna Sainio herkuttelee.

Porilaisen ex-jääkiekkoilijan alla on todellinen voimanpesä, 300-kuutioinen ja kaksitahtinen Beta RR -moottoripyörä. Se on tämän vuoden mallia, hinta noin kymmenentuhatta euroa. Sainio on juuri hankkinut sen itselleen 48-vuotislahjaksi.