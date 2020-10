Jalkapallon A-maajoukkueessa tuoreet kasvot ovat nousseet esiin ryminällä tänä syksynä.

Ilmari Niskanen on tehnyt A-maajoukkuedebyyttinsä ja debyyttimaalinsa, Fredrik Jensen on tehnyt kaksi maalia ja Robert Taylor on ollut yksi joukkueen hahmoista.

Taylor, 25, on syksyn Kansojen liigassa syöttänyt yhden voittomaalin Irlantia vastaan ja Bulgariaa vastaan hän teki itse voittomaalin, joka oli samalla hänen maajoukkueuransa avausosuma.

Kaikki kolme mainittua pelaajaa ovat tarranneet tilaisuuksiin, joita heille on tarjottu.

Voittomaalin tekijä Robert Taylor (toinen vas.) jutteli Glen Kamaran kanssa maanantaina ennen joukkueen harjoituksia.­

Maanantaina Taylor totesi, että futiksessa asiat muuttuvat äkkiä.

”Minulla ei ennen tätä syksyä ollut paljon peliaikaa maajoukkueessa. En ota mitään annettuna. Minun pitää pysyä varpaillani koko ajan. Olen tosi iloinen mahdollisuudesta, jonka olen saanut parissa viime pelissä”, Taylor sanoi Talin urheilupuistossa ennen A-maajoukkueen harjoituksia.

Sunnuntaina Bulgaria-ottelussa Taylor hyödynsi Teemu Pukin epäonnistuneen laukauksen ja iski irtopallon lähietäisyydeltä maaliin toisen jakson alussa.

”Jere [Uronen] sai loistavan puolenvaihdon Joonalta [Toivio]. Katsoin, että Jerellä on sen verran aikaa, että hän ei tarvitse minua tuekseen ja juoksin boksiin. Sitten pallo tuli flipperistä minulle, ja siitä sain tökättyä sisään.”

Ottelun jälkeen Taylor sai tuttuun tapaan palautteen ottelusta isältään Paul Taylorilta. Taylorin mukaan ”palaute on edelleen tiukkaa”.

”Isä onnitteli maalista, mutta sitten keskustelimme siitä, mitä pitää tehdä paremmin.”

Kaksi vuotta sitten Taylor kertoi kasvuvuosistaan jalkapalloilijana ja siitä, miten isä kouli ankarallakin kädellä hänestä parempaa pelaajaa.

”Isäni haukkui periaatteessa ihan lyttyyn. Hän sanoi, että olin paska. Se kuulostaa pahalta nykyään. Sanon, että kaikki pelaajat täällä Huuhkajissa ovat kokeneet vastoinkäymisiä ja heille on sanottu junioreina rumasti”, Taylor kertoi tuolloin haastattelussa.

Maanantaina Taylor totesi, ettei kukaan valmentaja ole ollut hänelle niin ankara kuin isä.

”Isä on viettänyt todella paljon omaa aikaansa minun harjoittamisessani. Iso kiitos hänelle, että pystyn pelaamaan maajoukkueessa.”

Robert Taylor kertoi ajatuksiaan Huuhkajien tiedotustilaisuudessa Talin urheilupuistossa Helsingissä maanantaina.­

Taylor pääsi Kanervan päävalmentajakaudella mukaan A-maajoukkueeseen ja on nyt pelannut yhteensä 13 ottelussa. Ennen tätä syksyä hän oli pelannut vain muutamassa maajoukkueen kilpailullisessa ottelussa. Kansojen liigan toinen ottelu syksyllä Irlantia vastaan oli ensimmäinen, jonka hän pelasi kokonaan.

”Ennen syksyn pelejä olin vain tyytyväinen, että sain kutsun maajoukkueeseen.”

Sunnuntaina Suomi hyökkäsi enemmänkin oikean laidan kautta kuin vasemmalta, jossa Taylor pelasi vasempana laitahyökkääjänä. Oikea laitahyökkääjä Niskanen vastaanotti 33 syöttöä, ja Taylor 21.

Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan avauskokoonpanon pelaajista Taylorilla oli pallollista peliaikaa toiseksi vähiten, 155 sekuntia. Pukilla oli sekunti vähemmän. Niskaselle pallollista peliaikaa kertyi 285 sekuntia eli 4 minuuttia ja 45 sekuntia.

Taylor liikutti palloa eteenpäin ottelun aikana 439 metriä, joka oli toiseksi vähiten avauksen pelaajista. Joel Pohjanpalo liikutti palloa 320 metriä. Taylorin syöttöprosentti oli 77. Maalipaikoissa hän oli kuitenkin joukkueen terävin, sillä hän laukoi kahdesti maalia kohti.

Robert Taylor (vas.) ja Jere Uronen (oik.) riistivät pallon Dimitar Ilieviltä.­

Teini-ikäisenä Taylor muutti perheensä kanssa Jyväskylästä isänsä kotimaahan Englantiin, jossa hän pelasi Lincoln Cityn junioreissa.

18-vuotiaana hän huomasi, että ura ei urkeaisi Englannissa. Sen hän joutui toteamaan, kun hän istui vaihtopenkillä Englannin kymmenennen sarjatason ottelussa.

Suomeen paluun jälkeen ura kääntyi nousuun ensin JJK:ssa ja sitten RoPSissa. Sitten seurasivat siirrot Ruotsiin ja Norjaan.

Taylor sanoo kehittyneensä parin viime vuoden aikana, kun hän on päässyt pelaamaan säännöllisesti Norjan pääsarjassa Brannin joukkueessa. Keskikastin joukkueessa Taylor on pelannut kaikissa liigaotteluissa tällä kaudella ja lähes poikkeuksetta vasempana laitahyökkääjänä.

”Onhan se tietyllä tavalla hyvä pelaajalle pelata yhdellä tai korkeintaan kahdella pelipaikalla. Olen nyt pelannut vasempana laitahyökkääjänä ja kymppipaikalla Brannissa. Pystyn keskittymään hyökkäyspelaamiseen ja pystyn kehittymään siinä”, Taylor sanoi.

”Brann on iso ja loistava seura, jossa olen saanut paljon vastuuta. Se on minulle tällä haavaa hyvä paikka kehittyä.”

Ilmari Niskanen (vas.) ja Tim Sparv (kesk.) seurasivat, kun Suomen maalivahti Lukas Hradecky torjui pallon bulgarialaisten välistä Kansojen liigan ottelussa Olympiastadionilla.­

Hradecky: Huuhkajat pelaa nykyään fiksummin

Suomen A-maajoukkueen ykkösmaalivahti Lukas Hradecky ei pelien jälkeen säästele sanojaan ja kritiikkiään joukkuetta kohtaan, jos siihen on aihetta. Maanantaina ei ollut tarvetta ankaraan palautteeseen. Sen sijaan hän kuvaili, miten Huuhkajat on nykyään fiksumpi joukkue kuin takavuosina.

”Kolme neljä vuotta sitten olisimme sählänneet Bulgaria-pelin. Sillä tavalla olemme menneet eteenpäin. Nahkamme on paksuuntunut ja osaamme ottaa välillä vastaan. Vaikka ottelu ei ollut pallollisesti mitenkään meidän parhaimpia pelejämme, pidimme paketin kasassa. Bulgaria oli ehkä jollain tasolla parempi kuin luulimme”, Hradecky sanoi.

”Toisen puoliajan alku oli vähän kaoottinen, mutta pysyimme kasassa. Jollain tavalla pelaamisemme on muuttunut fiksummaksi.”

Hradecky itse ei joutunut vaikeisiin tilanteisiin, kun puolustus hänen edessään hoiti mallikkaasti vaaratilanteet.

”Jätkät eliminoivat aika hyvin pahimmat paikat. Emme tarjonneet mitään tuhannen taalan paikkoja vastustajalle. Se on ollut meidän vahvuus, että olemme pitäneet puolustuksen kasassa. Toki Puola-ottelu oli poikkeus, mutta se oli harjoitusottelu. Puolustukseen olin tyytyväinen, ja kun saamme pallollinen pelaaminen vielä paremmaksi, niin emmeköhän hoida keskiviikon ottelun.”

EM-karsintojen aikaan Hradecky kritisoi välillä sitä, miten Suomi vaihtoi pelisysteemiään. Nyt hän uskoo, että toinenkin pelisysteemi saadaan vielä toimimaan yhtä hyvin kuin tutumpi.

”On tärkeätä, että meillä on useampi pelitapa. Totta kai se vaatii vielä kehittymistä. Jollain tasolla automaatio on vahvempaa 4–4–2:ssa, jossa tiedämme, miten kukin pelaaja liikkuu. Se [toinen systeemi 3–5–2] paranee vain pelaamalla.”

Suomi–Irlanti keskiviikkona kello 19.00 Olympiastadionilla. Nelonen näyttää ottelun.