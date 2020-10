Ehdokkaana Sean Bergenheimin seuraajaksi SJRY:n puheenjohtajana oli Teemu Ramstedtin lisäksi toinen varapuheenjohtaja Topi Jaakola.

Suomen jääkiekkoilijat ry on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen aiemmin varapuheenjohtajana toimineen Teemu Ramstedtin. Ramstedt seuraa tehtävässä Sean Bergenheimia, joka luopui puheenjohtajuudesta kesäkuussa kesken kolmivuotisen kautensa.

”SJRY:n rooli suomalaisen jääkiekon ja urheilun kehittämisessä on merkittävä. On suuri kunnia saada johtaa hienoa yhteisöämme yhdessä hallituksemme ja operatiivisen johtomme kanssa. Poikkeuksellisen vaikeana aikana on tärkeä toimia vahvasti joukkueena”, Ramstedt toteaa SJRY:n tiedotteessa.

Viime kaudella SaiPaa ja Kiekko-Espoota edustanut Ramstedt, 32, on tällä hetkellä ilman pelaajasopimusta. Hän on uransa aikana pelannut myös muun muassa HIFK:ssa ja Bluesissa.

Ramstedtin vastaehdokkaana ylimääräisen vuosikokouksen puheenjohtajaäänestyksessä oli toinen entinen varapuheenjohtaja Topi Jaakola. Bergenheimin lähdön jälkeen Ramstedt ja Jaakola ovat molemmat vuorollaan väliaikaisesti hoitaneet puheenjohtajan tehtävää.

Jaakola jatkaa SJRY:n hallituksessa Janne Ritamäen, Lennart Petrellin, Marko Pöyhösen, Jonne Virtasen, Henri Heinon ja Max Wärnin tavoin. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Forsberg ja Frans Tuohimaa.