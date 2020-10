Ruotsissa yleisötapahtumat on rajattu yhä maksimissaan 50 henkilöön. ”Ostoskeskuksetkin pitäisi sitten sulkea ja marketteihin päästää vain 50 ihmistä”, totesi Örebron NHL-lainahyökkääjä Mathias Bromé.

Jääkiekkokaudet on saatu useissa Euroopan maissa aloitettua erilaisten koronavirusrajoitusten alaisuudessa. Suomen liiga-areenoilla muutamissa tuhansissa pyörineet yleisömäärät ovat herättäneet keskustelua siitä, kuinka kauan urheiluseurojen talous kestää tilanteen.

Alusta lähtien koronavirusstrategiassaan omaa polkua kulkeneessa Ruotsissa yleisötapahtumien osallistujamäärä on rajattu yhä 50 henkilöön. Tilanne on eri toimijoille siten vielä monin kerroin tukalampi.

Vaikea asetelma on saanut monen urheiluihmisenkin pinnan kireälle. Örebron NHL-lainahyökkääjä Mathias Bromé oli Expressenin haastattelussa raivoissaan siitä, kuinka Ruotsin rajoitukset ovat hänestä äärimmäisen epäloogisia urheilua ja kulttuuria sorsivalla tavalla.

”Jatkuvasti voi nähdä videoita humalaisten ihmisten juhlinnasta tai siitä, kun ihmiset ovat ahtautuneet Mall of Scandinaviaan ja Ullaredin kyläkauppaan. Marketeissa on jatkuvasti yli 50 ihmistä. Kuinka samaan aikaan jääkiekko-otteluun ei voida ottaa enempää ihmisiä”, Bromé hämmästeli.

Bromé sanoi ymmärtävänsä pandemian vakavuuden, mutta vaatii rajoitustoimilta johdonmukaisuutta. Hänen mielestään yleisötapahtumiin voisi ottaa Suomesta mallia ja rajoittaa yleisömäärät tiettyyn prosenttiosuuteen.

”Sveitsissä jääkiekko-otteluissa saa olla 5 000 katsojaa. Suomessa on yleisöt, samoin Venäjällä. Miten he pystyvät siihen, mutta me emme?”

”Asioita täytyy tapahtua ennen konkursseja. Miten tahansa asiat käännetäänkin, tuloja tarvitaan, ja myös ihmiset tarvitsevat urheilua ja kulttuuria. Mitä on yhteiskunta ilman teatteria, koomikkoja, jalkapalloa ja jääkiekkoa? Ei mitään”, Bromé vetosi.

Bromé toivoi, että urheilulle ja kulttuurille annettaisiin tilaisuus näyttää, että tapahtumia pystytään järjestämään turvallisesti.

”SHL on tuonut esille protokollan turvallisuutta ajatellen, mutta heitä ei kuulla.”

”Esimerkiksi Friends Arenalla 500 katsojaa tarkoittaisi 99 tyhjää tuolia yhtä katsojaa kohden. Viereisessä ostoskeskuksessa voi kuitenkin olla 5 000 ihmistä. Se ei käy järkeen”, Bromé päivitteli.