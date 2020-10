Sotkamolaislähtöinen Tomi Niskanen siirtyy Vimpelin Vedon pelinjohtajaksi Lapuan Virkiästä.

Miesten Superpesiksen loppuotteluissa vaihtuvuus oli viime vuosikymmenellä vähäistä. Syksyn 2010 välieräsarjassa kylvettiin poikkeuksellisen riidan siemen, ja seuraavilla seitsemällä kaudella mestaruudesta pelasivat keskenään Sotkamon Jymy ja Vimpelin Veto.

Leikkimielisesti ”El Klassikoksikin” kutsutussa parissa ei otellut pelkästään kaksi joukkuetta, vaan kokonaiset alueet ja niiden pitkät pesäpalloperinteet – Kainuu vastaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaa.

Pelaajien siirtyminen joukkueiden välillä on ollut täysin pois laskuista. 2000-luvulla ainoastaan yksi pelaaja on edustanut sekä Vetoa että Jymyä, ja Aki Oravankin siirto tapahtui kahden välipysäkin kautta.

Seurojen välinen tausta tekee Vimpelin Vedon maanantaisesta pelinjohtajanimityksestä poikkeuksellisen. Miesten edustusjoukkueen uusi käskijä on sotkamolaistaustainen Tomi Niskanen, 36.

”Mielenkiintoinen huippuorganisaatio otti yhteyttä. Veto on huippujoukkue, jossa on huippuyksilöitä ja mahdollisuus menestyä. Olen käynyt Vimpelissä katsomassa pelejä ja myös kuullut, että koko yhteisö on joukkueen takana. Kokonaisuus kiehtoo ehdottomasti”, Niskanen kertoo seuran tiedotteessa.

Sotkamolaistaustastaan ja nuoresta iästään huolimatta Niskanen on ehtinyt toimia pelinjohtajana useissa joukkueissa ja erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Viimeisten kolmen kauden ajan hänen vastuullaan oli Lapuan Virkiän joukkue naisten Superpesiksessä.

”Lapuan-vuodet olivat mahtavaa aikaa, ja itselläni kasvoi ymmärrys pelinjohtamisesta, valmentamisesta ja ihmisten kanssa toimimisesta. Kehityskäyrä on ollut omasta mielestäni koko ajan ylöspäin, ja halu oppia valmentajana ja pelinjohtajana johtivat siihen, että nyt on hyvä aika siirtyä Vimpeliin”, Niskanen toteaa.

Niskanen seuraa tehtävässä Markku Hylkilää, joka toimi Vedon pelinjohtajana kahden viime kauden ajan. Mestaruuden voittaneen Jymyn peräsimessä jatkaa ensi kesänäkin sotkamolainen entinen pelaajalegenda Jani Komulainen.