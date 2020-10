Räty oli maanantaina karanteenissa, kun joukkuetoverilta löytyi koronavirus edellisessä testissä. ”Ihmettelemme, miten korona on tänne päässyt, mutta näköjään se pääsee kaikkialle”, Räty sanoo.

Jääkiekkomaalivahti Noora Rädylle kauden alun odotus on ollut pitkä.

Räty, 31, jatkaa uraansa KRS Vanke Raysin joukkueessa Venäjän liigassa. Osa joukkueista on pelannut jo neljä ottelua, mutta Rädyn joukkueen kausi on yhä avaamatta.

Ensin joukkueelta siirrettiin yksi peli vastustajan omistajan vaihtumisen takia. Seuraavaa vastustajaa vastaan ohjelmassa oli tuplaottelu, joka jäi väliin vastustajan koronavirustartuntojen takia.

Koronavirustartunnoista kärsinyt joukkue taas oli kohdannut tämän viikon tuplapelien vastustajan. Maanantaina Rädyn seura kertoi niidenkin jäävän pelaamatta.

Myös Räty itse oli maanantaina karanteenissa, kun joukkueen jäsenen testi osoittautui positiiviseksi.

”Meidät testataan joka viides päivä. Nyt yksi pelaaja sai positiivisen testin. Kaikki hänen kanssaan tekemisissä olleet ovat karanteenissa seuraavaan testiin asti. Oma testini oli negatiivinen”, Räty kertoo.

KRS Vanke Rays on pelannut ennen tätä kautta kotiottelussa Kiinassa Shenzhenissä. Koronaviruskaudeksi joukkue on siirtynyt Venäjän puolelle ja pelaa pelinsä Stupinossa, noin sadan kilometrin päässä Moskovasta.

”Olemme keskellä metsää kuplassa jossain kuntoutuskeskuksessa tai vastaavassa. Ihmettelemme, miten korona on tänne päässyt, mutta näköjään se pääsee kaikkialle. Kuljemme keskuksen ja hallin välillä bussilla, mutta muuten olemme kuplassa.”

Rädyn mukaan keskuksessa on muitakin asiakkaita, mutta joukkue on aidatulla alueella, jonne ei ole asiaa ilman koronatestiä. Jokaisella pelaajalla on käytössään pieni kaksio, johon kuuluu makuuhuone, olohuone ja keittiö. Ruokailut järjestyvät seuran puolesta ja Räty kehuu toimintaa muutenkin ammattimaiseksi.

Vaikka olosuhteet ovat koronaviruksen aikaan poikkeukselliset, ei Räty koe tilanteen juuri muuttuneen edellisistä kausista, jotka hän on pelannut Kiinassa. Alkava kausi on Rädylle neljäs KRS Vanke Rayssa. Vieraspeleissä reissaamista on riittänyt, kun joukkue on pitänyt majaansa Kiinan puolella.

”Tien päällä oleminen on tuttua. Pitää ajatella siltä kannalta, että tämä on työtä ja tästä saa korvauksen.”

Maajoukkueessa ykkösvahdin viittaa jo pitkään kantaneen Rädyn koti on nykyisin Minnesotassa Yhdysvalloissa. Hän ei ollut mukana elokuussa, kun maajoukkue leireili Vierumäellä.

Silloin koronakaranteenivaatimukset tekivät osallistumisesta mahdotonta. Tulkinta oli, että osallistuminen olisi vaatinut kahden viikon karanteenin sekä Suomessa että paluun jälkeen Yhdysvalloissa. Karanteeneineen viiden päivän maajoukkueleiristä olisi tullut kuukauden rupeama.

Tulevan marraskuun maajoukkueleirin järjestäminen on naisten maajoukkueen gm:n Tuula Puputin mukaan yhä selvittelyssä viranomaisten kanssa. Maajoukkue etenee tilanteessa kuukausi kerrallaan.

Räty ei matkusta marraskuussakaan leirille, vaikka sellainen olisi.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että emme voi lähteä ennen kuin joulukuun puolivälissä. Viisumissa oli yksi sisääntulo maahan. Jos nyt lähtee pois, ei luultavasti pääse enää takaisin”, Räty kertoo.

Räty ei tee lupauksia siitä, onko hän maajoukkueen käytettävissä esimerkiksi olympialaisissa, jotka tällä hetkellä voimassa olevien suunnitelmien mukaan pelattaisiin Pekingissä helmikuussa 2022.

”Itsellä on tällä hetkellä fiilis, että päivä kerrallaan. Jos ensi kaudella vielä pistän pelikamat päälle, sitten mietitään.”