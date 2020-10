HIFK kohtaa Ässät jääkiekon liigaottelussa.

Helsingin IFK kohtaa jääkiekkoliigan ottelussa Porin Ässät ja IFK esittelee ketjun, joka on kokonaisuudessaan NHL:n lainapelaajia.

Kookas Otto Koivula johtaa kolmosvitjaan, jossa laidoilla pelaavat Joona Luoto ja toisella kantilla ruotsalainen Emil Bemström.

Ottelu on Koivulalle ensimmäinen IFK:ssa. Tähänastisen liigauransa Koivula on pelannut Ilveksessä, mutta kaksi viime kautta on mennyt Pohjois-Amerikssa.

Koivula pelasi viime kaudella New York Islandersissa 12 ottelua, mutta jäi ilman tehopisteitä. Luoto laittoi paremmaksi ja pelasi Winnipeg Jetsissä 16 ottelua, mutta tehoissa pelaajat ovat tasoissa: 0+0.

Kolmikon kokenein on Bemström, joka pelasi Columbuksessa lähes täyden kauden. 56 ottelussa kertyivät mainiot lukemat 10+10. Päälle hän pelasi viisi pudotuspeliottelua kesän lopulla, kun NHL-kausi jatkui pitkä koronatauon jälkeen.

Kakkosketjun laidalla pelaava Antti Suomela voitti Liigan pistepörssin reilut kaksi vuotta sitten JYPin pelaajana. Nyt hän on San Josesta lainassa ja pelaa Ässiä vastaan kolmannen ottelunsa IFK:ssa

IFK:n kakkonen on Ässiä vastaan keskushyökkääjien ketju. Suomela pelasi Liigaa sentterinä, Alex Broadhurst johtaa ketjua ja oikean laidan Jere Sallinen on normioloissa sentteri.

Stadilaisilla on ainakin tilapäistä ylitarjontaa keskushyökkääjistä, kun Henrik Borgström on vielä reservissä. Borgström on keskikaistan pelaaja, mutta hän toipuu yhä jalkavammasta, joka tuli harjoitellessa muutama viikko sitten.

Tuoreen NHL-varauksen saanut Anton Lundell kuljettaa IFK:n ykköskolmikkoa, jossa pelaavat Jesse Saarinen ja Sebastian Dyk.

Ässien ykköskenttää johtaa Peter Tiivola ja kakkosta juuri NHL-varauksen saanut Roni Hirvonen.

HIFK ja Ässät kohtaavat jäähallissa kello 18.30. Telia TV ja C More näyttävät ottelun suorana.