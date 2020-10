Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko kertoi saksalaiselle Sport1-kanavalle, että talli neuvotteli Nico Hülkenbergin kanssa mahdollisesta tuurauspestistä jo ennen viime viikonloppua.

Räväköistä lausunnoistaan tunnettu Red Bullin Formula 1- tallin neuvonantaja Helmut Marko on laittanut lisää kierroksia ensi kauden tallipaikkojen huhumyllyyn, kertoo Motosport.com-sivusto.

Red Bull -tallin hierarkiassa selvä ykköstähti on hollantilainen Max Verstappen, joka on MM-sarjassa kolmantena Mercedeksen suomalaiskuljettajan Valtteri Bottaksen tuntumassa. Red Bullilla on ollut kuitenkin suuria vaikeuksia löytää Verstappenille tarpeeksi tasokasta tallikaveria.

Pierre Gasly pudotettiin kakkostalliin kesken viime kauden, ja hänet korvannut Alexander Albon on ollut tällä kaudella suurissa ongelmissa. Yhteensä 64 pistettä kerännyt Albon on jäänyt Verstappenista jo 83 pisteen päähän.

”Hyvinä päivinä hän pystyy pääsemään lähelle Maxia. Albon on nuori, mutta mikäli hän ei pysty käsittelemään painetta, meillä ei MM-sarjan suhteen ole varaa seistä yhdellä jalalla”, Marko lausui Sport1-televisiokanavan haastattelussa.

Viime vuodet Red Bull on luottanut oman kuljettaja-akatemiansa lahjakkuuksiin. Tällä hetkellä organisaatiolla ei kuitenkaan ole F1-kriteerit täyttäviä lupauksia, joten Red Bull saattaa turvautua ulkopuolisen kokeneen kuljettajan palveluksiin.

”Tällä hetkellä junioritiimissä ei ole ketään, joka olisi valmis nousemaan suoraan ykköstalliin. Voimme joutua tekemään kuten useimmat muut tallit eli luottamaan kykynsä todistaneisiin kuskeihin.”

Marko nimesi haastattelussa kaksi mahdollista vaihtoehtoa ensi kauden kuljettajaksi: Racing Point -tallin jättävän Sergio Pérezin ja samassa tallissa tällä kaudella kolmena kisaviikonloppuna tuuranneen Nico Hülkenbergin.

”Voimme soittaa markkinoilla vapaana oleville nimille. Tässä on Hülkenberg ja tässä Pérez. Kysymys kuuluu, kuinka kaukana he olisivat Maxista?”

Marko kertoi, että Red Bull neuvotteli Hülkenbergin kanssa tuurauskeikasta jo ennen viime kisaviikonloppuna Nürburgringillä, kun Albonin ensimmäinen koronavirustesti osoittautui positiiviseksi.

Jatkotekstit olivat kuitenkin negatiivisia, ja Red Bullin sijaan Hülkenberg ajoi sairastuneen Racing Point -kuljettajan Lance Strollin autolla.

Marko arvioi, ettei yksikään kuljettaja pystyisi pääsemään kolmea kymmenystä lähemmäs Verstappenin kierrosaikoja. Hänen mukaansa lopulliset kuljettajapäätökset on tarkoitus tehdä ennen marraskuussa ajettavaa Turkin osakilpailua.

Red Bullin kakkostallin toisessa autossa jatkaa todennäköisesti Pierre Gasly. Venäläisen Daniil Kvjatin paikan ottanee 20-vuotias japanilaislahjakkuus Yuki Tsunoda, joka ajaa tällä hetkellä Formula 2 -sarjassa.