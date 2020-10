Pukki: ”Glen Kamara on huippupelaaja, joka pärjäisi varmasti hyvin Valioliigassa”

Pukki veikkaa, että maajoukkuekaveri pelaa vielä jossain vaiheessa Valioliigassa.

A-maajoukkuetta seuraaville ei tule enää yllätyksenä, että keskikentän moottori Glen Kamara, 24, antaa tekojen puhua puolestaan. Kamara on lyhyiden vastausten mies. Siksi joskus tarvitaan muiden apua kertomaan Kamarasta ja hänen kyvyistään. Tiistain tiedotustilaisuudessa Teemu Pukki kehui maajoukkuekollegaansa joka istui myös pöydän takana.

”Glen on huippupelaaja, ja uskon, että pärjäisi varmasti hyvin Englannin Valioliigassa. Veikkaan, että jossain vaiheessa uraa hän siellä pelaa”, viime kaudella Valioliigassa pelannut Pukki kehui joukkuekaveriaan.

”Kiitti”, Kamara vastasi pöydän toiselta laidalta.

Sunnuntain Bulgaria-ottelu oli jälleen kerran Kamaralta liki täydellinen ottelu. Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan Kamaralla oli ottelussa 71 pelitekoa, joista onnistuneita oli 65. Pallollista peliaikaa hänellä oli 211 sekuntia, ja hän liikutti palloa yhteensä 1 151 metriä ottelussa.

Kamaran pallonhallintaprosentti oli 82, joka oli paras Suomen joukkueen pelaajista. Syöttöjä hän antoi yhteensä 53, ja epäonnistui vain kahdessa, joten syöttöprosentti oli huima 96 prosenttia.

Kamara teki maajoukkuedebyyttinsä marraskuussa 2017 A-maajoukkueessa harjoitusottelussa Viroa vastaan. Kolmen vuoden aikana hän on pelannut 23 maaottelua. Syksyn 2018 Kansojen liigasta lähtien hän on ollut joukkueen avainpelaajia ja pelannut kilpailullisissa peleissä lähes pelkkiä täysi otteluita.

”Olen nauttinut maajoukkueessa pelaamisesta ja olen oppinut tuntemaan pelaajat. Tuntuu siltä, että olen sopinut joukkoon”, Kamara sanoi kolmesta viime vuodestaan maajoukkueessa.

Kamara on Suomen A-maajoukkueen lisäksi korkealle arvostettu pelaaja myös Skotlannin Valioliigassa ja seurassaan Glasgow Rangersissa. Viime syksynä Rangersin päävalmentaja, Liverpool-legenda Steven Gerrard sanoi tietävänsä, miten Valioliiga-seurat tarkkailevat haukankatseella Kamaraa.

”En aseta hintalappua pelaajilleni, mutta tiedän, että häntä tarkkaillaan”, Gerrard sanoi viime syksynä.

Tänä syksynä tilanne on sama, Kamara kiinnostaa seuroja niin Britanniassa kuin muualla Euroopassa. Skottimedian mukaan Belgian suurseura Anderlecht on kiinnostunut suomalaisesta, mutta samaan aikaan Gerrard on ilmoittanut tarjoavansa uutta sopimusta Kamaralle.

Kamaralta kysyttiin tiistaina, olisiko hän valmis siirtymään Englannin Valioliigaan.

”En ole keskittynyt sellaiseen asiaan. Keskityn tähän peliin täällä”, Kamara sanoi.

Pukki on pelannut nyt kolme perättäistä maaottelua ilman maaleja. Siitä on aikaa, kun viimeksi on käynyt niin. Kaksi vuotta sitten hän pelasi viisi perättäistä maaottelua ilman maaleja loukkaantumisen jälkeen.

”Kaikissa muissa peleissä paitsi Wales-pelissä on ollut paikkoja. Meidän hyökkääjien tehtävänä on tehdä maaleja. Minulla on totta kai kova tahto taas maaleja ja luotan siihen, että niitä alkaa tulemaan. Turha enempää stressata sitä. Kyllä ne sieltä tulevat”, Pukki sanoi.

Pukin jalkapöydässä on ollut tulehdus, jonka ei pitäisi kuitenkaan enää vaivata. Pukin mukaan vaiva tuntui Bulgaria-ottelun alkuverryttelyssä, mutta pelissä se unohtui täysin.

”Ei se peliesitystä haittaa”, Pukki sanoi.

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan tilanne joukkueessa näyttää hyvältä. Uusia poissaoloja ei ole ilmaantunut. Hän sanoi odottavansa samanlaista tasaista peliä, jonka Huuhkajat pelasi Dublinissa syyskuussa. Silloin Suomi voitti Fredrik Jensenin maalilla.

Suomella on voitolla mahdollisuus siirtyä lohkokärkeen, jos Wales ei voita Bulgariaa keskiviikkona, tai ainakin Suomi varmistaisi voitolla paikkansa Kansojen liigan B-liigassa.

”Olemme aika paljon keskittyneet omaan pelaamiseemme. Olemme analysoineet Bulgaria-peliä ja peliä Irlantia vastaan. En usko, että heidän pelityylinsä tai pelitapansa muuttuu. Irlanti on fyysinen joukkue. Se viljelee paljon keskityksiä boksiin ja on vahva erikoistilanteissa. Näiden asioiden käsittelyyn on käytetty paljon aikaa”, Kanerva sanoi.

Suomi-Irlanti keskiviikkona Olympiastadionilla kello 19.00. Nelonen näyttää ottelun suorana.