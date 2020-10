Patrick Marleau on enää 44 runkosarjaottelun päässä NHL:n kaikkien aikojen tilaston ykkössijasta. Joe Thorntonin kausi saattaa alkaa NHL:n sijaan Sveitsissä.

Kanadalaisjääkiekkoilija Patrick Marleaun pitkä ja ansiokas ura jatkuu ainakin vielä yhden kauden ajan. Uransa 23:een NHL-kauteen valmistautuva Marleau, 41, solmi tiistaina San Jose Sharksin kanssa yksivuotisen ja 700 000 dollarin arvoisen jatkosopimuksen.

Marleau palaa nyt toista kertaa Sharksiin, jonka riveissä hän on pelannut valtaosan urastaan. Viime kaudella hänet kaupattiin San Josesta siirtotakarajalla Pittsburgh Penguinsin riveihin.

”Patrick on yksi San Jose Sharksin historian ikonisimmista pelaajista ja NHL:n kunniotetuimmista veteraaneista. Hänen johtajuutensa jäällä ja sen ulkopuolella on hyvin tiedossa, ja hänen kilpailuhenkisyytensä on yhä voimakas”, Sharksin GM Doug Wilson sanoi TSN:lle.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Marleau on pelannut urallaan 1 723 NHL:n runkosarjaottelua, joissa hän on tehnyt 562 maalia ja antanut 626 maalisyöttöä. Pudotuspeliotteluita Marleaulle on kertynyt 195 kappaletta.

Viime kaudella Marleaun tehot 66 runkosarjaottelussa olivat 11+11.

Vuoden 1998 NHL-ykkösvaraus Joe Thornton on pelannut San Jose Sharksissa työsulkuaikaa lukuunottamatta joulukuusta 2005 lähtien.­

Sharksin pitkän linjan veteraanihyökkääjistä Joe Thornton on vielä ilman sopimusta. Thornton kertoi viime viikolla TSN:n toimittajalle Pierre LeBrunille aikovansa ehdottomasti pelata tulevalla kaudella – muttei tiedä vielä missä.

Yksi Thorntonin vaihtoehdoista on aloittaa kausi Sveitsin liigassa. Thorntonin vaimo on sveitsiläinen, ja hän asuu perheensä kanssa kesäisin Sveitsissä. Thornton on myös edustanut HC Davosia kahden viimeisen työsulun aikana.

NHL:ssä Thorntonilla on koossa 1 636 runkosarjaottelua, mikä on yhdeksänneksi eniten sarjan historiassa. Kaikkien aikojen pistetilastossa Thornton, 41, on 1 509 pisteellään sijalla 14.