”Hän on jousi ja nuoli” – Neymar teki hattutempun ja ohitti Ronaldon kaikkien aikojen maalintekijänä

Neymar on tehnyt maajoukkueessa 64 maalia.

Brasilian maajoukkuetähti Neymar viimeisteli hattutempun, kun joukkue otti 4–2-voiton Perusta MM-karsintaottelussa tiistaina.

Samalla 28-vuotias Paris Saint-Germainin hyökkääjä nousi Brasilian kaikkien aikojen maaottelumaaleissa toiseksi Ronaldon ohi. Neymar on tehnyt maajoukkuepaidassa 64 maalia, kun Ronaldo pääsi vuoteen 2011 päättyneellä urallaan 62:een.

Ronaldo teki maalinsa 98 ottelussa, ja Neymar pelasi eilen 103. maaottelunsa.

Maalipörssin kärjessä on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tilastojen mukaan legendaarinen Pelé, joka osui maajoukkueessa 77 kertaa.

Brasilian maajoukkueen päävalmentaja Tite ei halunnut verrata nykyisiä ja menneitä tähtiä keskenään, mutta yltyi kehumaan Neymaria.

”Neymarilla on arvaamattomuutta. Hän on sekä jousi että nuoli. Hän on pelaaja, joka luo ja päättää tilanteita. Ja hän vain paranee ja kypsyy”, Tite kommentoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Neymar viimeisteli Perua vastaan kahdesti rangaistuspotkusta ja sinetöi loppulukemat ottelun lisäajalla.

Hän tuuletti historiallista onnistumistaan pitämällä yhdeksää sormea pystyssä kunnianosoituksena numerolla yhdeksän pelanneelle Ronaldolle.