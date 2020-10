Lumilautailu

Tonteri kertoo saaneensa paniikkikohtauksen vuonna 2019.

Yksi Suomen menestyneimmistä suomalaisista lumilautailijoista Roope Tonteri lopettaa kansainvälisen kisauransa.

Moninkertainen maailmanmestari Tonteri, 28, jäi viime kaudella pois maajoukkueesta suunnitellen pitävänsä välivuoden. Takaisin maajoukkueeseen hän ei kuitenkaan aio enää pyrkiä.

Tonteri kertoo lopettamispäätöksen alkaneen kypsyä toden teolla viimeistään puolitoista vuotta sitten Sveitsistä:

”Laax Openissa 2019 menimme ylös kabiinilla, joka oli ahdettu ihan täyteen. Se eskaloitui siihen, että kesken kisan sain paniikkikohtauksen. Silloin en vielä ajatellut kisaamisen lopettamista, mutta vähän jo aloin ajatella, että onkohan tässä mitään järkeä. Tästä tulee enemmän pahaa oloa ja jännitystä kuin hyvää oloa”, Tonteri kertoo tiedotteessa.

Tonteri yritti vielä viime vuonna skeittimaajoukkueen mukana Tokion olympialaisiin, mutta lopettamisajatus vain vahvistui.

”Kun funtsin kesän, tein metsätöitä ja olin paljon metsässä, niin huomasin, ettei mua ahdista. Metsässä saan olla ihan rauhassa ja on kiva lähteä töihin, niin miksi enää itseäni kiusaisin tekemällä jotain, joka tuntuu tosi pahalta.”

Tonteri jatkaa edelleen lumilautailua, mutta kisaamisen loppuminen on monen asian summa.

”Onhan se fakta, ettei enää kannata käydä kisoissa, jos olen kymmenes tai kahdeskymmenes. Kisoihin pitäisi lähteä siitä lähtökohdasta, että ollaan palkintopallilla. Nuoremmat menee ohi: sille ei voi mitään. Mä olen joskus ollut siinä asemassa, että olen mennyt vanhemmista ohi, ja nyt se on kääntynyt toisinpäin.”

Tonteri voitti urallaan kolme MM-kultaa. Vuonna 2013 hän oli paras slopestylessa ja big airissa. Vuonna 2015 hän voitti big airin ja oli slopestylessa hopealla.

MM-mitalit eivät kuitenkaan ole Tonterille uran kohokohta.

”Kyllä Burton European Openin voitto 2011 oli siisti homma. Se oli mun eka iso voitto ja varmaan koko mun uran isoin voitto.”

”Totta kai MM-kisoista tuli paljon Suomi-huomiota. On nekin olleet silti hienoja hetkiä, eikä voi väittää, etteikö se hienolta tuntunut kun sai Suomessa näkyvyyttä ja oli paljon selkään taputtelijoita, mutta vähemmän niitä täällä enää on. Jonnekin ne on hävinneet tässä matkan varrella.”

Tonteri toimii nykyään metsäyrittäjänä ja jatkaa lumilautailemista. Vain kansainvälinen kisaura on ohi.

”Lopetan maajoukkueessa olemisen ja maailmancupin kiertämisen, eikä se sulje pois, etteikö menisi vielä vaikka SM-kisoihin.”