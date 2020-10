Yksinpurjehtija Ari Huusela valmis Biskajanlahden ”myrskyhorroriin”, mutta ennen sitä edessä on vielä monenlaista säätöä

Vendée Globe -purjehduskisa alkaa Les Sables d’Olonnesta 8. marraskuuta. Huuselan tavoitteena on kiertää maapallo alle 120 päivässä. Nopeimmat veneet selvittävät legendaarisen kilpailun 74 päivässä, jopa alle.

Vielä 25 päivää ennen kuin liikennelentäjä Ari Huusela pääsee matkaan kauan odottamaansa purjehduksen yksinpurjehduskisaan.

Vendée Globe -kilpailussa purjehditaan maailman ympäri yksin, pysähtymättä ja ilman ulkopuolista apua. Kilpailu alkaa Ranskasta Les Sables d’Olonnesta marraskuun 8. päivänä.

Lähtösatama on sama, johon toinen suomalainen yksinpurjehtija Tapio Lehtinen palasi toukokuussa 2019 Golden Globe -kilpailusta (GGR). Lehtisen matka kesti 322 päivää, mutta Huusela aikoo kiertää maapallon 100–120 päivässä.

Se on mahdollista sen takia, että Huuselan Imoca-luokan purjeveneessä on käytössä huippuluokan teknologiaa. Suomalaiskipparin budjetti on kuitenkin kilpailun pienimmästä päästä, noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lehtinen purjehti ilman nykyaikaista tekniikkaa, jolloin matkanteko kesti, mutta merellä oli samalla aikaa miettiä maailman menoa ja nauttia hiljaisuudesta.

Huuselalla purjehdus on alusta asti todennäköisesti melkoista merenkäyntiä. Biskajanlahdella voi olla marraskuussa kovia myrskyjä.

”Meno on ensimmäisen viikon melkoista ’horroria’, ja Biskajanlahdelta pääsy on tuskallisen hidasta. Alussa on länsimyrskyjä ja vastatuulta. Aallon korkeus voi olla kaksitoista metriä. Vasta Portugalin rannikolta voi päästä matkavauhtiin kahteentoista solmuun tunnissa [22,22 kilometriä tunnissa]”, Huusela kertoo tukikohdastaan Concarneausta.

Kahdentoista solmun vauhdilla Huuselan vene kulkisi noin 285 mailia vuorokaudessa, eli 527 kilometriä. Imoca-luokan nopeusennätys on 22 solmua (40,7 km/h) vuorokaudessa.

Keskiviikkona Huusela viimeisteli Concarneaussa Stark-venettään siirtopurjehdukselle kisan lähtösatamaan Les Sables d’Olonneen, jossa hänen pitää olla viimeistään perjantaina. Kaupunkien väliä on noin 230 kilometriä.

”Se on sopiva matka testaamiseen.”

Vaate- ja ruokakassit on jo pakattu veneeseen. Päinvastoin kuin Lehtisen GGR-kisassa Huusela saa valmistaa juomavettä merivedestä. Suurin osa ruuasta on kuivamuonaa.

Les Sables d’Olonnessa Huusela ottaa mukaansa valmiita korjaussarjoja. Jos tai kun jotain menee rikki, Huusela voi korjata hiilikuituosia sekoittamalla valmispakkauksiin epoksia, joka kovettuu paikallaan kovettajan avulla.

”Kaikki yritetään tehdä mahdollisemman valmiiksi.”

Ari Huuselan Stark-veneeseen vaihdettiin Ranskassa uusi köli. Vendée Globe -yksinpurjehduskisa alkaa 8. marraskuuta.­

Huusela purjehti Starkin elokuussa Suomesta Ranskaan, jossa veneeseen vaihdettiin uusi köli. Ilman sitä hän ei olisi päässyt mukaan 33 alukseen kilpailuun.

Jo pelkkä köli maksoi 195 000 euroa, mutta suomalaisten toimittajien avulla hinta putosi puoleen. Nyt työtä teettävät veneen viimeistelyt: purjeet, köydet ja elektroniikka. Tarkoituksena on myös välittää kisan aikana live-kuvaa Suomeen.

”Ilman apujoukkojani hommasta ei olisi tullut mitään. Kannustus on ollut muutenkin mahtavaa”, Huusela kiittelee, mutta harmittelee, ettei monessa kisassa tukena ollut oma isä pääse koronapandemian takia lähtöpaikalle.

”Isä oli jo mukana, kun purjehdin ensi kerran yksin Atlantin yli vuonna 1999. Lähtö oli silloin Concarneaussa.”

Iso kulu on vakuutus, jolla ei vielä ole löytynyt maksajaa. Vakuutus maksaa 70 000 euroa, mutta oma vastuu on 175 000 euroa.

”Kaikki omat rahat ovat pelissä, mutta enää ei voi peruutella. Pelissä ovat isot asiat, ja talouden paineet lisäävät stressiä, mutta fiilis on hyvä.”

Vendée Globe purjehditaan yhdeksännen kerran. Aiemmin kilpailu tunnettiin nimellä BOC Challenge.

Harry Harkimo ja Pentti Salmi kiersivät ensimmäisinä suomalaisina yksin eteläkautta maapallon ympäri vuosina 1986–1987 neljässä etapissa purjehditussa BOC-kisassa. Vendée Globessa ei ole välipysähdyksiä.

Edellisessä kisassa 2016–2017 ranskalainen Armel Le Cléac'h kiersi maapallon 74 päivässä ja kolmessa tunnissa. Nyt parhaat superveneet yrittävät päästä maaliin vielä nopeammin.

Huusela on tyytyväinen, jos hän pääsee takaisin Les Sables d’Olonneen 120 päivässä.

”Sata päivää olisi tosi kova tavoite. Matka on pitkä. Täytyy yrittää malttaa ja tuoda vene ehjänä perille.”