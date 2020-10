Ravipelaaminen kasvoi koronaviruskeväänä, kun Ruotsissa ajettiin päivittäin.

Liiga on Veikkaukselle tärkeä pelikohde. Tiistaina ottelusta HIFK–Ässien Miro Mäkinen hyökkäsi kohti Frans Tuohimaan vartioimaa maalia Johan Motinin puolustaessa.­

Veikkauksen urheiluvedonlyönnien ja totopelien vaihto on jäämässä koronavuonna 7–8 prosenttia viime vuoden lukua alemmaksi. Lasku tulee urheiluvedonlyönnin puolelta, sillä totopelien vaihto on kasvamassa kymmenen prosenttia. Urheilupelien lasku on 15 prosentin luokkaa.

Veikkauksen urheilupelien liiketoimintapäällikkö Juha-Matti Mäkilä kertoo, että ravivedonlyönnin kasvu tänä vuonna selittyy sillä, että Ruotsissa ravit jatkuivat koko ajan koronaviruksen aikanakin. Suomalaiset vedonlyöjät siirtyivät pelaamaan Ruotsin raveja, kun kotimaassa ei kilpailtu. Myös Suomessa raveihin päästiin palaamaan montaa muuta lajia aiemmin.

”Ravipelaaminen ei ole laskenut vanhalle tasolle. Tällä hetkellä on yhä korkeampi taso kuin viime vuonna näillä viikolla”, Mäkilä kertoo.

Jääkiekon Liigan katsomoissa on tällä kaudella ollut väljää. Koronarajoitusten takia hallien kapasiteetit ovat normaalia pienemmät ja rajoitetusta lippumäärästäkin osa on jäänyt myymättä.

Veikkauksen pelivaihdoissa yleisön kotiin jääminen ei ole näkynyt. Sarja on yhtiölle merkittävä, sillä vaihdosta yli 20 prosenttia tulee Liigasta. Mäkilä sanoo, että Liigan kohteita pelataan viikossa kahdella miljoonalla eurolla. Veikkauksen pelivaihdon näkökulmasta sarjan pelaaminen mahdollisimman vähillä häiriöillä olisi tärkeää.

”Jos se putoaisi kokonaan pois, ei ole sellaisia sarjoja, joihin vaihto siirtyisi. Se jäisi puhtaasti tulematta”, Mäkilä sanoo.

Sen sijaan KHL-kauden repaleisuus huomataan Veikkauksessa selvästi. KHL:ssä koronavirus on aiheuttanut sen, että pelejä on pelattu junioripitoisilla kokoonpanoilla. Veikkaus on päätynyt avaamaan kohteensa vasta pelipäivänä.

”Viikossa noin 10 000 asiakasta vähemmän pelaa KHL-kohteita, ja liikevaihdot ovat puolittuneet.”

Koronaviruksen ollessa keväällä pahimmillaan lähes kaikki urheilu oli tauolla. Mäkilän mukaan pelien vaihto putosi urheilupeleissä alimmillaan noin 20 prosenttiin normaalista.

Tällä hetkellä vaihto on Veikkauksen urheilupeleissä noin 90-prosenttinen viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Kun ravipeleissä tullu nousu huomioidaan, luvut ovat samalla tasolla. Tämän hetken lukuun vaikuttaa osaltaan se, että suosituimpiin vedonlyöntisarjoihin kuuluva NHL on tauolla.

Vuoden 2018 vuosiraportissa Veikkaus kertoi urheiluvedonlyönnin ja totopelien liikevaihdoksi reilut 755 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 vuosiraportissa Veikkaus vaihtoi raportointitapaa ja ilmoitti liikevaihdon sijaan pelikatteensa, jossa pelien vaihdosta on vähennetty pelaajille maksetut voitot. Vuonna 2019 urheiluvedonlyönnin ja totopelien pelikate oli 147,8 miljoonaa euroa.

Vedonlyönnin osuus Veikkauksen vuoden 2019 pelikatteesta oli 9,2 prosenttia, kun kasinopelien osuus oli 53,4 ja onnenpelien osuus 37,4 prosenttia.