Jalkapallon Veikkausliigassa peräkkäisillä sijoilla olevat HIFK ja Ilves ovat raivanneet tiensä sarjan kärkikuusikkoon hyvin erilaisilla strategioilla.

Kuutossijan HIFK on rakentunut muualla varttuneista pelaajista, viidentenä oleva Ilves puolestaan tuottaa liigapelaajia junioriputkestaan.

”Eihän niitä junnupolkuja oikein voi verrata, koska Ilveksellä se on todella hyvässä mallissa ja IFK:lla ihan lastenkengissä vielä”, IFK:n kokenut Jani Bäckman sanoo.

Ilveksessä on debytoinut tällä kaudella seitsemän omaa kasvattia. Heistä viimeisin on Miska Rautiola, joka avasi liigauransa Hakaa vastaan 1. syyskuuta.

Pirkanmaan derbyn jälkeen Rautiola on saanut vastuuta viidessä muussa pelissä eli yhtä vaille kaikissa Ilveksen otteluissa. Pelipaikka on löytynyt topparin tontilta, johon ikänsä keskikentällä pelannut Rautiola tutustui vasta tällä kaudella.

”Tavallaan niissä on samoja piirteitä ja tavallaan ei. Topparina on ehkä rauhallisempaa, kun siinä tulee vastustajia yleensä vain yhdestä suunnasta”, hän sanoo.

Rautiolan kehityskaari poikkeaa monesta muusta Ilves-kasvatista, sillä hän nousi edustusmiehistöön hieman ”myöhemmällä” iällä eli 22-vuotiaana.

”Kyllä se on ihan pienestä pitäen ollut tavoitteena, ja mielestäni se [debyytti] olisi voinut olla aikaisemminkin”, hän kokee.

Miska Rautiola teki liigadebyyttinsä Ilveksen paidassa 1. syyskuuta.­

Rautiola löysi seuran junioripolun kuljettuaan pelipaikan Ilveksen kakkosjoukkueesta. Kokemukset miesten peleistä saivat topparin sopeutumaan nopeasti talon tavoille liigassakin.

”Tietysti taso ja tempo ovat kovempia, mutta en nyt sanoisi, että ainakaan omalla pelipaikalla on niin hirveää eroa. Varmaan sekin on näkynyt siinä, että olen sopeutunut hyvin noinkin lyhyessä ajassa Veikkausliigaan.”

Seitsemän tämän kauden debytantin lisäksi Ilveksellä on riveissään neljä pelaajaa, joiden ura Veikkausliigassa alkoi 2018 tai 2019. Heistä kirkkain tähti on 18-vuotias Naatan Skyttä.

”Ilves on iso seura, jossa panostetaan juniorityöhön. Se näkyy nyt selkeästi ja uskon, että tulee näkymään tulevaisuudessa vielä enemmän. Junioreita nostetaan helpommin ja nopeammin miesten tasolle”, Rautiola uskoo.

HIFK on huomattavasti haastavammassa asemassa. Kun junioriputki on tukossa, ovat seurassa liigadebyyttinsä tehneet pelaajat yleensä lähialueen kasvatteja, jotka saapuvat HIFK:hon lähempänä aikuisikää.

”Eihän se tietenkään ihanteellinen tilanne ole”, Bäckman tietää.

32-vuotias konkari on joukkueen nykypelaajista ifk-laisimpia, sillä hän on edustanut seuraa kaudesta 2015 alkaen.

Kun IF Sibbo-Vargarnan kasvatista tuli HIFK:n mies, oli joukkue oli täynnä samanhenkisiä ihmisiä ja tuntui kuin se olisi ollut kasassa ikuisuuden.

”Nyt se on vähän muuttunut ja pelaajia on tullut sieltä sun täältä. Nyt se on tullut vähän enemmän työpaikaksi, mutta tämä on ammattilaisurheilua ja kuuluu siihen”, Bäckman kertoo.

”Kaikki viihtyvät oikein hyvin tässä joukkueessa”, hän lisää.

Bäckman toivoo IFK:n panostusten pohjustavan junioripolun sellaiseen kuntoon, että sieltä voi tulevaisuudessa saada omavaraisesti liigapelaajia.

”Jos seuran tulevaisuutta miettii, on elinehto, että omalta junioripolulta tulee pelaajia”, hän muistuttaa.

”Kun katsoo IFK:n historiaa, niin onko siellä tehty tarpeeksi junioripuolella hommia, kun asetelma ei ole muuttunut missään vaiheessa. Eihän KäPakaan pelaa pääsarjatasolla, mutta junioripuoli on todella hyvässä mallissa siellä.”

HIFK–Ilves Bolt-areenalla torstaina 15.10. kello 18.30. HS näyttää ottelun suorana lähetyksenä digitilaajilleen.