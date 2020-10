Huuhkajien tuoreimmat voitot kertovat ennen kaikkea joukkueen kasvusta. Kolmas voitto syksyn Kansojen liigassa Suomelle oli osoitus sitkeydestä ja periksiantamattomuudesta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Oi Suomi on -laulu kajahti komeasti Olympiastadionin voitonhuumassa ottelun jälkeen. Suomen pelaajat huudattivat Olympiastadionilla Pohjoiskaarteen kannattajia tuttuun tapaansa. Siinä oli kaikuja viime vuoden keväältä, kun Huuhkajat nousi siivilleen Tampereella ja lähti lentämään kohti EM-turnausta. Se voitto enteili menestystä.

Keskiviikon Irlanti-ottelusta ei vielä moisia johtopäätöksiä voi vetää, mutta tuoreimmat voitot kertovat ennen kaikkea joukkueen kasvusta. Kolmas voitto syksyn Kansojen liigassa Suomelle oli osoitus sitkeydestä ja periksiantamattomuudesta.

Huuhkajat on noussut kahden viime vuoden aikana aivan uudelle tasolle Kansojen liigan ensimmäisen lohkovoiton ja historiallisen ensimmäisen arvokisapaikan ansiosta. Tänä vuonna joukkue on osoittanut astetta kovemmassa seurassa, Kansojen liigan B-liigassa, että se pystyy kääntämään tiukkoja otteluita voitokseen vähän heikommillakin peliesityksillä.

”Tämä on tulosurheilua. Meillä on erittäin kova voitontahto joukkueessa tällä hetkellä. Pyrimme kehittämään peliä, mutta pelaamme tuloksesta. Meillä on oikea asenne ja halu voittaa. Se on pitkä prosessi. Se lähtee jokaisesta treenistä. Meillä on joukkueessa, jotka pitävät korkean vaatimustason”, kapteeni Tim Sparv sanoi ottelun jälkeen.

Huuhkajat hitsautui parin viime vuoden aikana yhteen tavalla, jonka huomaavat jo ulkopuolisetkin. Sparv kertoi, miten hänen entinen seurakaverinsa oli sanonut Dublinissa, että näytti siltä kuin Huuhkajat olisi pelannut parikymmentä vuotta yhdessä.

Kaikki kehut ja viime aikojen tulokset kertovat omaa kieltään poikkeuksellisen yhtenäisestä joukkueesta. Se on seikka, jota päävalmentaja Markku Kanerva ja kapteeni Sparv haluavat varmasti vaalia.