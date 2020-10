HS nappaa varmansa rivin alusta ja lopusta.

Next Direction pitänee räväkän Iikka Nurmosen kipparoimana ulkoa kiihdyttävät kurissa.­

Superlauantaiksi ristityllä kierroksella ajetaan vasta illalla vuoron perään Vermossa ja Seinäjoella. Pelaajille on houkuttimena puolen miljoonan euron bonus.

Ennakoimme piikkiemme hyödyntävän suosiolliset lähtöpaikkansa. Päätöskohteessa lämminveristen Suomen mestaruudessa rata-arvonnan voittaja Next Direction pitänee räväkän Iikka Nurmosen kipparoimana ulkoa kiihdyttävät kurissa.

Avauslähdön Poetry In Motionin viimeistely Jokimaalla sujui parhaalla mahdollisella tavalla. Tamma täräytti katapulttikirillä hänniltä parhaaksi.

Hyväluokkainen Com Milton on nostomme kaveriksi rivin suurimmalle suosikille Thai Profitille (kohde 5). Mikkelissä Com Milton tuhri kovan esityksensä lopun laukkaan.

Toto75-kierros 43 Helsinki & Seinäjoki, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 1 (6, 2)

2. lähtö: 3, 2, 1, 4, 12, 6, 5, 9, 13, 14 (11, 8)

3. lähtö: 2, 10, 11, 4, 1, 6 (12, 3)

4. lähtö: 5, 2, 8, 9 (3, 11)

5. lähtö: 1, 6 (4, 5)

6. lähtö: 7, 15 (1, 11)

7. lähtö: 2 (1, 3)

48 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (17.10.) kello 19.