Ralliautoilu

Vapaa-ajallaan Huttunen tekee Kiuruvedellä linja-autoista matkailuautoja: ”Vähän hölmö harrastus.”

Tien piti olla auki tähtiin asti, mutta sitä menestyskaarta ei Jari Huttuselle suotu.

Eteläkorealainen autojätti Hyundai valitsi nuoren Huttusen kehityskuljettajakseen rallin MM-sarjan kakkosluokkaan (WRC2) syksyllä 2017.

Huttuselle se oli unelmien täyttymys. HS:n haastattelussa syyskuussa 2017 Huttunen asetti tavoitteekseen maailmanmestaruuden WRC2-luokassa.

Hyundai kuitenkin lopetti kehitysohjelmansa vuoden jälkeen, ja Huttunen putosi takaisin lähtöruutuun. Sen jälkeen oli pitkään hiljaiseloa, kunnes tämä vuosi käänsi suunnan.

Koronaviruksen hiljentämän rallivuoden suurin yllätys onkin ollut, että Huttunen on palannut omalle paikalleen – voittajaksi.

Huttunen on voittanut tänä vuonna Puolan rallimestaruuden, ja viime sunnuntaina hän voitti luokkansa (WRC3) Sardinian MM-rallissa Italiassa.

Yleiskilpailuissa hän oli kahdeksas ja oli toiseksi paras suomalainen, kun tehdasajajista Toyotan Kalle Rovanperä ja Fordin Esapekka Lappi keskeyttivät.

Mistä tällainen käännekohta uralle johtuu?

”En oikein tiedä itsekään, mistä se johtuu. Puolalainen tiimi on hyvä. Sillä on kova into panostaa ralliin, ja se kuuntelee minua hyvin”, Huttunen, 26, vastaa puhelimeen kotonaan Kiuruvedellä.

Sardiniassa Huttunen ja kartanlukija Mikko Lukka ajoivat edelleen Hyundain R5-autolla, mutta kalusto tuli puolalaiselta 2BRally-tallilta.

Luokkavoitto MM-rallissa oli kolmas Huttusen uralla. Helmikuussa hän voitti Ruotsissa WRC3-luokan myös Hyundailla. Kesällä 2017 hän ajoi Škodalla kärkeen WRC2-luokassa Jyväskylän MM-rallissa.

WRC2-luokka on tehdasvetoinen sarja, kun taas WRC3:ssa ajetaan samanlaisilla autoilla, mutta yksityistalleissa.

WRC3-luokan MM-pisteissä Huttunen on toisena. Jos hän sijoittuu kuukauden päästä seuraavassa ja samalla ehkä kauden viimeisessä kilpailussa Belgiassa toiseksi tai kolmanneksi, MM-titteli on hänen.

”Niin ne ovat laskeneet, kun kauden huonoimman sijoituksen voi pudottaa pois laskuista”, Huttunen ynnäilee.

Huttunen sanoo yllättyneensä itsekin, kun kausi on mennyt niin hyvin.

”Kun korona iski, puhuimme Marcuksen kanssa, että kaudesta tulee hankala tai että emme aja mitään. Nyt on kuitenkin ollut paras kausi koskaan.”

Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm toimii Huttusen managerina. Grönholm ajoi toisen kerran mestariksi vuonna 2002, jonka jälkeen yksikään toinen suomalaisajaja ei ole päässyt samalle tasolle.

Puolalaistallin Huttunen löysi vanhan Hyundain kontaktiensa avulla. Itse asiassa kävi päinvastoin, kun puolalaiset olivat kyselleet Hyundailta, mistä he mahtaisivat löytää hyvän kuljettajan.

Hyundai suositteli kokeilemaan Huttusta.

”Keikka tuli sitten minulle”, Huttunen naurahtaa.

Mihin kehitystyö Hyundain tehdastallissa loppui?

”Syitä oli monia. Autolla ei tullut tulosta eikä sitä kehitetty. Vuoden aikana siihen ei tuotu yhtään uutta kehityspalikkaa”, Huttunen kertoo.

Ensi vuoden suunnitelmistaan Huttunen ei vielä tiedä. Yhtenä mahdollisuutena on jatkaa ajamista puolalaisella kalustolla.

”Voi vain toivoa, mitä ensi kausi tuo tullessaan.”

Kiuruvedellä Huttusella on oma autopaja, jossa hän tekee linja-autoista matkailuautoja.

”Vähän hölmö harrastus. Olen tehnyt neljä matkailuautoa, ja kaikki ovat menneet kaupaksi.”