Suomen naisten jalkapallomaajoukkue jatkaa EM-karsintoja lähes vuoden tauon jälkeen. Essi Sainio palaa vahvistamaan jo ennestään kovaa maajoukkueen keskikenttää.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pääsee tositoimiin ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun, kun se kohtaa EM-karsinnoissa 27. lokakuuta Helsingissä Skotlannin.

Edellinen EM-karsintapeli pelattiin viime marraskuussa, ja keväälle kaavailtuja otteluita on jouduttu siirtämään aina vain edelleen.

47 kertaa maajoukkuepaidan pukeneen Essi Sainion, 34, edellisestä karsintapelistä on vielä sitäkin pidempi aika.

”Viimeinen maaottelu on vuodelta 2017, mutta se oli harjoitusottelu. En ole ihan varma mutta veikkaisin, että edellinen kilpailullinen maaottelu ajoittuu vuoteen 2012”, Sainio pohti perjantaina maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa.

”Nyt maajoukkueessa nähdään varmaan muutaman vuoden kokeneempi ja rauhallisempi, nälkäinen Essi”, HJK:n keskikenttäpelaaja jatkoi.

Sainion lisäksi kotimaisesta Kansallisesta liigasta ovat mukana vain Åland Unitedin toppari Anna Westerlund ja maalivahti Anna Tamminen.

Maajoukkueen runko tulee Ruotsin liigasta, jossa pelaa peräti 11 pelaajaa. Maajoukkueessa debytoi Uumajan 20-vuotias toppari Eva Nyström.

”Suomen ja Ruotsin liigoissa on pelattu koko kesä, joten pelaajat ovat pelanneet paljon. Oli sääli, ettemme pelanneet jo syyskuussa, koska mielestäni pelaajat olivat jo silloin hyvässä vireessä”, Suomen päävalmentaja Anna Signeul sanoi.

Suomi (10 pistettä) johtaa karsintalohkoaan ennen kaksi ottelua vähemmän pelanneita Skotlantia (6) ja Portugalia (4). Lohkon kärkipaikan pitämiseksi ennakkosuosikki Skotlannin horjuttaminen kotikentällä olisi tärkeää, ellei välttämätöntä.

Signeul valmensi Skotlantia vuodet 2005–2017 ennen siirtymistään Suomen luotsiksi, joten maalierolla 13–0 karsinnat aloittanut vastustaja ei pääse yllättämään.

”Heidän ryhmässään on 25 pelaajaa, joista tunnen 24. Olen ollut heidän kanssaan 12 vuotta, joten tunnen joukkueen hyvin. Se on vahva ja taitava joukkue, joka ymmärtää peliä. He haluavat pitää palloa ja käyttää nopeuttaan hyödyksi tilanteenvaihdoissa”, Signeul kertasi Skotlannin vahvuuksia.

Suomen naisten maajoukkue EM-karsintoihin Skotlantia vastaan Helsingissä 27. lokakuuta (pelaaja, seura, ikä, maaottelut/maalit):

Tinja-Riikka Korpela Everton, 34, 93/0, Paula Myllyoja Bari Calcio Femminile, 36, 3/0, Anna Tamminen Åland United, 25, 6/0, Anna Westerlund Åland United, 31, 126/4, Natalia Kuikka Kopparbergs/Göteborg FC, 24, 54/3, Anna Auvinen Inter Milano, 33, 17/0, Tuija Hyyrynen Juventus, 32, 108/2, Emma Koivisto Kopparbergs/Göteborg FC, 26, 57/2, Elli Pikkujämsä Örebro, 20, 3/0, Eveliina Summanen Kristianstad, 22, 23/2, Adelina Engman Montpellier, 26, 68/7, Ria Öling Växjö, 26, 42/8, Olga Ahtinen Linköping, 23, 30/3, Emmi Alanen Växjö, 29, 79/19, Nora Heroum Brighton, 26, 75/1, Julia Tunturi Eskilstuna United, 24, 26/0, Iina Salm Valencia, 26, 12/1, Juliette Kemppi London City Lionesses, 26, 54/4, Kaisa Collin Eskilstuna United, 23, 23/4, Sanni Franssi Real Sociedad, 25, 41/2, Linda Sällström FC Paris Féminines, 22, 102/46, Jutta Rantala Kristianstad, 20,= 1/1, Jenny Danielsson AIK, 26, 26/6, Eva Nyström Umeå IK, 20, 0/0, Essi Sainio HJK, 34, 47/3.