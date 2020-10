Amerikkalainen jalkapallo

Joukko amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigajoukkueen Washington Redskinsin entisiä cheerleadereita aikoo haastaa seuran oikeuteen, kertoo The Washington Post.

Syynä ovat videot, jotka on naisten tietämättä koostettu vuosina 2008 ja 2010 tehtyjen uimapukukalenterikuvausten kuvamateriaalista.

The Washington Post kertoi jo elokuussa säädyttöminä pidetyistä videoista, jotka sisältävät osittaista alastomuutta.

Nykyisin 30–40-vuotiaat entiset cheerleaderit, joilla on työurat ja lapsia, ovat lehden mukaan kauhuissaan siitä, että videot saattavat päätyä internetiin kenen tahansa nähtäväksi.

Naisten mielestä videoiden koostaminen heidän tietämättään on jyrkässä ristiriidassa niiden erittäin tiukkojen moraali- ja muiden sääntöjen kanssa, joita heiltä edellytettiin seuran työntekijöinä.

”Olisin toivonut, että joukkue olisi kohdellut meitä kunnioituksella ja noudattanut samoja standardeja, joita se vaati meidän noudattavan. Sen sijaan he pettivät luottamuksemme sellaisella, joka kuulostaa pehmopornovideolta”, epävirallisella videolla näkyvä Chastity Evans sanoi The Washington Postille.

Toimiessaan Redskinsin cheerleaderina hän pelkäsi monien muiden tavoin potkuja, jos hänet vaikka kuvattaisiin ravintolassa drinkki kädessä tai samassa ravintolassa jonkun joukkueen pelaajan kanssa.

Washington Redskinsin seuraorganisaatiosta kukaan ei ole suostunut vastaamaan The Washington Postin toimittajien yhteydenottoihin ja kysymyksiin Lehti ei ole myöskään saanut yhteyttä seuran pääomistajaan.

Sen sijaan seura lähetti lausunnon, jonka mukaan se suhtautuu asiaan vakavasti ja aikoo tutkia tapausta.

Lehden mukaan viime vuosina NFL-joukkueita vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja, jotka ovat paljastaneet, että valtakunnallisissa ottelulähetyksissä esiintymisen tuoman glamourin takana monet cheerleaderit ovat saaneet sietää seksististä käyttäytymistä ja heille on maksettu niin vähän palkkaa, että he ovat olleet käytännössä vapaaehtoisia työntekijöitä.