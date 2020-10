Se, mitä valtioneuvosto suosituksilla tarkoittaa, täsmentyy vasta ensi viikolla. Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara pitää tiedottamista ”vähän sekavana”.

Helsinkiläisen M-Teamin E-poikien salibandyharjoituksissa on perjantaina tavallista väljempää, kun valtaosa seuran 2009 ja 2010 syntyneistä pelaajista on syysloman vietossa.

Väljää on jatkossa katsomoissakin joukkueen pelatessa, sillä Salibandyliiton linjauksen mukaan kaikki turnausmuotoiset sarjat pelataan ilman yleisöä koronaviruksen leviämis- ja kiihtymisvaiheissa olevilla alueilla.

”Kyllähän se tietysti vaikuttaa, kun kyse on noin pienistä junioreista, koska vanhemmat ovat olleet niitä innokkaimpia faneja katsomossa”, joukkueen valmentaja Kaj Sundvik sanoo.

Seurassa on jo keksitty tapa saada pelit vanhempien katsottavaksi. E-poikien pelistä tehtiin viikko sitten ensimmäinen suora ottelulähetys Youtubeen.

”Saamme livestriimauksella vaikutettua siihen, ettei tarvitse tulla paikan päälle”, Sundvik perustelee.

Salibandy linjasi sarjatoimintaansa uudelleen sen jälkeen kun maan hallitus oli antanut torstaina omat suosituksensa kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevien alueiden ryhmäharrastustoiminnasta.

Lajiliiton linjaukset koskevat myös salibandyn turnausmuotoisia junioripelejä, joita valtioneuvosto ei suosituksissaan maininnut.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto vahvistaa suositusten koskevan vain sisätiloissa ja vain kiihtymis- ja leviämisvaiheessa tapahtuvaa aikuisten harrastamista, jossa on suuri riski koronavirustartunnalle.

”Suositus ei koske kaikkea aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa vaan ainoastaan korkean tartuntariskin sisältävää harrastustoimintaa”, Ranto lisää.

” ”Suositus ei koske kaikkea aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa.”

Se, mitä valtioneuvosto tällä tarkoittaa, täsmennetään ensi viikolla. Osa urheiluväestä on jo ehtinyt tulkita tilannetta omalla, paikoin myös väärällä tavalla.

”Tässä nyt valitettavasti tulee muutaman päivän väliaika ennen kuin valtioneuvoston lopullinen periaatepäätös on tehty. Valmistelemme sitä alkuviikosta”, Ranto kertoo.

Ministeriö lupaa antaa tarvittaessa tulkintaohjeita alue- ja paikallisviranomaisille.

”Harrastustoiminnan osalta todennäköisesti varsinaisina toimenpanijoina eivät olekaan aluehallintovirastot vaan kunnat, koska harrastustoiminnan säätely voi tapahtua vain tilojen hallintaoikeuksien kautta, ja nämä tilat, joissa harrastustoimintaa pääosin harjoitetaan, ovat kuntien hallitsemia. Yksityisiin tiloihinhan me emme voi mitenkään edes suositella mitään”, Ranto sanoo.

Niko Uusitalo vahti maalia helsinkiläisen M-Teamin E-poikien harjoituksissa.­

Seitsemän suomalaista lajiliittoa ilmaisi perjantaina julkaistussa kannanotossaan yhteiseksi tahtotilakseen pelien jatkumisen turvallisesti ja vastuullisesti.

”Linjamme on ollut koko ajan se, että seuraamme ja noudatamme viranomaisten päätöksiä. Tällä hetkellä katsomme odottavalla mielellä, mitä lopulliset viralliset rajoitukset tulevat olemaan”, Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara sanoo.

Tammivaara kertoo pitävänsä tiedottamista ”vähän sekavana, mikä on valitettavaa”. Samalla hän iloitsee siitä, että linjauksessa ei ole mukana lapsia ja nuoria.

”On todella tärkeää, että pystyisimme pitämään harrastustoiminnan käynnissä.”

Hyvänä puolena Tammivaara näkee myös päätösten kohdentamisen niille alueille, missä koronavirustilanne on vaikea. Lentopalloliiton tuore toimitusjohtaja Olli-Pekka Karjalainen on samoilla linjoilla.

”Jos jossakin on ongelma, on lähtökohtaisesti hyvä, ettei koko maata laiteta kiinni. Se on äärimmäisen positiivinen asia”, entinen moukarinheittäjä sanoo.

” ”Harrastustoiminnan säätely voi tapahtua vain tilojen hallintaoikeuksien kautta.”

Lajiliitot korostavat asioiden turvallisen ja vastuullisen hoitamisen tärkeyttä, jotta harjoitukset ja pelit pystyisivät jatkumaan koronakurimuksen keskelläkin.

”Jotenkin tässä yritetään luovia, että saadaan toiminta pysymään päällä. Se on meidän kaikkien tarkoitus tässä”, Karjalainen sanoo.

Tilanne ei ole helppo. Liitot kahlaavat koronapandemian vuoksi sääntö- ja suositusviidakossa, jossa tilanteet vaihtuvat nopeasti, eikä kenttäväki koskaan seiso yhtenä rintamana linjausten takana.

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo myös liiton tuoreimman katsojalinjauksen jakaneen mielipiteitä.

”Osa oli äärimmäisen tyytyväisiä, osan mielestä se oli liian pitkälle menevää ja osa oli niitä, että nämä ovat heti alkuunsa riittämättömiä toimenpiteitä”, hän sanoo.

Osa helsinkiläisen M-Teamin E-pojista saapui salibandyharjoituksiin syyslomallakin.­

M-Teamin toiminnanjohtaja Päivi Wickström kiittelee lajiliiton korona-aikaista ohjeistusta ja kertoo seuran tekevän kaikin tavoin epidemiaa hillitseviä toimenpiteitä.

Seura on muun muassa hankkinut kasvomaskeja valmentajilleen ja joukkueenjohtajilleen, tuonut halliin käsidesiautomaatin ja ohjeistanut vanhempia lähtemään vaikka kävelylle lastensa harjoitusten ajaksi.

”Toivomme, ettei harjoituksia tarvitsisi keskeyttää. Liikkuminen on tärkeää, ja keväällä osa jätti liikunnan kokonaan. Ymmärrän kuitenkin sen kannan, että taudin leviämisen estämiseksi tehdään kaikki.”

Vaikka seurojen Salibandyliitolta saamat linjaukset koetaankin M-Teamissa selkeiksi, joudutaan liitossa toisinaan käymään melkoista ajatusjumppaa, jotta ylempää tulevat ohjeet tai suositukset avautuvat.

”Eivät ne aina helppoja ole. Vaikka niitä lukee ja tankkaa, niin ne eivät välttämättä aukea, eivätkä ne ole kauhean selkeitä yksittäiselle ihmiselle. Sitä yritämme meidän puolelta selventää”, Ilmivalta kertoo.

” ”Toivomme, ettei harjoituksia tarvitsisi keskeyttää.”

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi torstaina suositusten käytännössä koskevan esimerkiksi joukkuelajeja, joihin liittyy fyysinen läheisyys ja kontakti.

”On järkeenkäypää, että lajissa, jossa ollaan lähekkäin, höngitään voimakkaasti eikä minkäänlaisia hengityssuojaimia ole käytössä, tartuntariski on selvästi kasvanut”, Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen kertoo.

Valkosen mukaan ongelmana on se, että koronaviruksen kantaja voi levittää tartuntaa jo päiviä ennen omia oireitaan eli riski tartuntojen leviämisestä on suuri.

”Näen siinä mielessä, että valtioneuvoston suositus on erittäin ajankohtainen. Riippuu paljon lajista, miten siellä käyttäydytään, miten on pakko liikkua ja olla toisten pelaajien lähellä sekä tietysti se, miten näissä lajeissa on katsojia, miten he käyttäytyvät ja mitä katsomokäyttäytymiseen kuuluu.”

Kasvomaskien käyttöä katsomoissa ylilääkäri pitää tärkeänä, vaikka turvaetäisyydet olisivatkin kunnossa.

Kokonaisuus otteluiden ja harjoitusten ympärillä on Valkosen mukaan monipolvinen. Siihen vaikuttaa muun muassa tapahtumaa edeltävä käyttäytyminen.

”Mimmoiset pukutilat ja minkälainen väljyys siellä on. Ja mitä sitten sen harrastuksen jälkeen tehdään? Lähdetäänkö yhdessä kaljoille ja syömään, ja onko silloin mahdollista pitää turvavälejä?”