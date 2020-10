Kirimiehet hyytyivät perjantain tasamaaetapilla reitin kahteen nousuun.

Koronavirus on aiheuttanut erikoisia käänteitä yli puolivälin ehtineessä maantiepyöräilyn Italian ympäriajossa.

Australialainen pyöräilijä Michael Matthews keskeytti kolmeviikkoisen kilpailun saatuaan maanantaina tehdyssä koronatestissä positiivisen tuloksen.

Samalla koko hänen edustamansa saksalainen Sunweb-talli vetäytyi pois kilpailusta.

Saman päivän testeissä kaikkiaan kahdeksalla henkilöllä viidestä eri tallista todettiin testeissä koronatartunta.

Tämä käynnisti laajat spekulaatiot siitä, voidaanko Italian ympäriajo viedä loppuun asti.

Perjantaina tuli yllättävä tieto. Cycling Newsin mukaan oireeton ja itsensä terveeksi tuntenut Matthews oli ollut tiistaina ja keskiviikkona uudelleen koronatestissä, ja kummankin testin tulos oli negatiivinen.

”Tämä on hyvä uutinen Michaelille, joka on edelleen oireeton ja voi hyvin. Kaksi negatiivista testiä eivät tarkoita sitä, että maanantaina tehdyn testin tulos olisi ollut väärä positiivinen”, Sunweb-tallin edustaja sanoi Cycling Newsin mukaan.

Perjantaina ajetun 13. etapin piti olla kirimiehiä varten, koska se oli suurimmalta osaltaan tasamaata. Kävi kuitenkin niin, että 192 kilometrin reitin ainoat kaksi neloskategorian nousua olivat heille liian vaativia.

Kirimiehet putosivat kyydistä, kun pääasiassa kovina ylämäkiajajina tunnetut kokonaiskilpailun kärkimiehet apuajajineen lisäsivät jyrkissä nousuissa vauhtia.

Kokonaiskilpailun voitosta kamppailevat muodostivat kärkiryhmän mukanaan mm. italialainen Diego Ulissi, jota oli pidetty yhtenä etapin voittajasuosikkina. Ulissi kiri voittoon juuri ennen kokonaiskilpailua johtavaa João Almeidaa.

Jo toisen etappivoiton tämänvuotisessa Girossa ottanut Ulissi on 31-vuotias UAE-Team Emiratesin ajaja, jolle tämänkaltaiset etapit sopivat hyvin.

Apumiehen töihin keskittynyt Jaakko Hänninen tuli maaliin sijalla 74 (+ 8:15). Kokonaiskilpailussa hän on sijalla 55. Nuorten kilpailussa sijoitus on 20:s. Ympäriajossa on mukana vielä 143 ajajaa.

”Päivä meni edellispäivien kaltaisesti. Ensin yritystä irtiottoon, sen jälkeen meidän kapteenien auttamista”, ensimmäistä iso ympäriajoaan ajava Hänninen sanoi suomalaisen seuransa TWD Länkenin tiedotteessa.

Lauantaina ajetaan 34,1 kilometrin henkilökohtainen aika-ajo, jonka reitillä on jo reilun kuuden kilometrin jälkeen jopa 19 prosentin nousu. Myös viimeiset 10 kilometriä ovat hivuttavan raskaita.