Tulospörssi

Tulospörssissä muun muassa Eurojackpotin oikea rivi sekä jääkiekon Liigaa ja KHL:ää.

Golf

St. Andrews, Skotlanti:

Skotlannin mestaruusturnaus, palkintoarvo miljoona euroa (par 72):

Tilanne 2/4 kierroksen ja 36/72 reijän jälkeen: 132 (–12): Matt Wallace Englanti 65+67, Adrian Otaegui Espanja 62+70,

133 (–11): Aaron Rai Englanti 66+67,

134 (–10): Adrien Saddier Ranska 67+67,

135 (–9): Padraig Harrington Irlanti 66+69, Paul Waring Englanti 68+67, Garrick Porteous Englanti 66+69,

...148 (+4): Janne Kaske Suomi 78+70 (jakaa sijaa 89).

Burgos, Espanja:

Naisten Euroopan-haastajakiertueen kilpailu, palkintoarvo 35 000 euroa:

Lopputulokset 54 reiän jälkeen, par 72:

204 (–12): Luna Sobron Galmes Espanja 64+72+68 (voitti uusinnan),

204 (–12): Mireia Prat Espanja 67+68+69, Anaelle Carnet Ranska 66+68+70,

205 (–11): Agatha Laisne Ranska (amatööri) 65+70+70,

207 (–9): Anna Magnusson Ruotsi 71+68+68, Marta Martin Espanja 69+70+68, Emie Peronnin Ranska 67+71+69, Tiia Koivisto Suomi 67+68+72,

...220 (+4): Karina Kukkonen Suomi 71+77+72 (jakaa 44. sijaa).

Jalkapallo

Kansallinen liiga:

Honka–HJK 2–0 (1–0)

Seuraavat ottelut: 17.10. JyPK–Ilves, KuPS–PK-35 Helsinki, TPS–TiPS, Åland United–PK-35 Vantaa, 30.10. TiPS–HJK, 31.10. Åland United–KuPS, PK-35 Helsinki–JyPK, 1.11. TPS–Honka, Ilves–PK-35 Vantaa, 8.11. PK-35 Vantaa–TPS, PK-35 Helsinki–Ilves, KuPS–TiPS, Honka–Åland United, HJK–JyPK.

Miesten liiga:

Haka–TPS 2–1 (1–0)

Seuraavat ottelut: 18.10. Ilves–Inter, KuPS–Honka, IFK Mariehamn–SJK, HJK–HIFK, 19.10. TPS–RoPS, FC Lahti–Haka, 22.10. Inter–TPS, IFK Mariehamn–HJK, KuPS–Haka, HIFK–RoPS, Honka–FC Lahti, SJK–Ilves, 25.10. TPS–SJK, 29.10. Ilves–Honka, Haka–IFK Mariehamn, HJK–Inter, FC Lahti–HIFK, RoPS–SJK, TPS–KuPS.

Helsinki:

Suomen naisten maajoukkue EM-karsintoihin Skotlantia vastaan Helsingissä 27. lokakuuta (pelaaja, seura, ikä, maaottelut/maalit): Tinja-Riikka Korpela Everton, 34, 93/0, Paula Myllyoja Bari Calcio Femminile, 36, 3/0, Anna Tamminen Åland United, 25, 6/0, Anna Westerlund Åland United, 31, 126/4, Natalia Kuikka Kopparbergs/Göteborg FC, 24, 54/3, Anna Auvinen Inter Milano, 33, 17/0, Tuija Hyyrynen Juventus, 32, 108/2, Emma Koivisto Kopparbergs/Göteborg FC, 26, 57/2, Elli Pikkujämsä Örebro, 20, 3/0, Eveliina Summanen Kristianstad, 22, 23/2, Adelina Engman Montpellier, 26, 68/7, Ria Öling Växjö, 26, 42/8, Olga Ahtinen Linköping, 23, 30/3, Emmi Alanen Växjö, 29, 79/19, Nora Heroum Brighton, 26, 75/1, Julia Tunturi Eskilstuna United, 24, 26/0, Iina Salm Valencia, 26, 12/1, Juliette Kemppi London City Lionesses, 26, 54/4, Kaisa Collin Eskilstuna United, 23, 23/4, Sanni Franssi Real Sociedad, 25, 41/2, Linda Sällström FC Paris Féminines, 22, 102/46, Jutta Rantala Kristianstad, 20,= 1/1, Jenny Danielsson AIK, 26, 26/6, Eva Nyström Umeå IK, 20, 0/0, Essi Sainio HJK, 34, 47/3.

Jääkiekko

Liiga:

HIFK–Lukko 2–3 (0–3, 1–0, 1–0)

JYP–SaiPa 5–1 (1–1, 1–0, 3–0)

KalPa–Kärpät 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

Pelicans–Ilves 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Tappara–HPK 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)

Mestis:

Hermes–IPK ja. 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

K-Espoo–Koovee 2–6 (1–2, 0–1, 1–3)

TuTo Hockey–K-Vantaa ja. 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Peliitat–SaPKo 2–4 (1–2, 1–2, 0–0)

RoKi–Hokki 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)

Ketterä–KeuPa HT 8–3 (1–0, 4–2, 3–1)

KHL:

Metallurg Mg–Neftehimik 3–4 (1–1, 2–3, 0–0)

Dinamo Mn–Lokomotiv 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Torpedo–Automobilist Jekaterinburg vl. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1)

TsSKA–SKA 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Ak Bars–Barys Nur-Sultan ja. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

BN-S: Joni Ortio 32/32 torjuntaa.

Sotshi–Amur vl. 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

S. Jere Karjalainen 1+0.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

Kouvot–Ura Basket 85–79 (22–19, 25–24, 23–14, 15–22)

Pyöräily

Monselice:

Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:

13. etappi, Cervia–Monselice, 192 km: 1) Diego Ulissi Italia 4.22.18, 2) Joao Almeida Portugali, 3) Patrik Konrad Itävalta, 4) Tapo Geoghegan Hart Britannia, 5) Mikkel Frölich Honore Tanska, 6) Sergio Samitier Esppanja, kaikilla sama aika,...74) Jaakko Hänninen Suomi –8.15.

Kokonaiskilpailun tilanne 12/21 etapin jälkeen: 1) Joao Almeida Portugali 53.43.58, 2) Wilco Kelderman Hollanti –40 sekuntia jäljessä, 3) Pello Bilbao Espanja –49, 4) Domenico Pozzovivo Italia –1.03, 5) Vincenzo Nibali Italia –1.07, 6) Patrick Konrad Itävalta –1.17,...55) Hänninen –1.14.54.

Lauantaina ajetaan 34,1 kilometrin pituinen etappi Conegliano–Valdobbiadene. Ympäriajo päättyy Milanoon 25. lokakuuta.

Rahapelejä

Eurojackpot 42/20

Perjantai 16.10.

Päänumerot: 5, 11, 35, 44, 50. Tähtinumerot: 4, 10. Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 58 807 427,70 e, 5+1 oikein 2 497 131,60 e, 5 oikein 146 890,00 e, 4+2 oikein 5 760,30 e, 4+1 oikein 296,00 e, 4 oikein 123,10 e, 3+2 oikein 73,50 e, 2+2 oikein 25,90 e, 3+1 oikein 20,30 e, 3 oikein 15,60 e, 1+2 oikein 12,10 e, 2+1 oikein 8,70 e.

Perjantai-Jokeri 42/20

Perjantai 16.10.

Jokerinumero: 3 6 5 0 0 2 2. Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 34 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e. Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 16 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e.

Keno 42/20

Perjantai 16.10.

Päiväarvonta: 3, 4, 5, 13, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 52, 53, 55, 59, 67, 68. Kunkkunumero: 5.

Ilta-arvonta: 13, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 40, 41, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 68. Kunkkunumero: 27.

Toto4

Mikkeli 16.10.

1. lähtö, lv 2100 m: 1) Wille Wind/Tommi Kylliäinen 18,3a (2,5), 2) Gianna Sisu* 18,5a (4,34).3) Stargazing 19,3a (5,37).4) Deeds Show 20,0a (30,64).poissa: 6. Toto (): 2,50 2,98.

2. lähtö, sh 2100 m: 1) Rysky/Samuli Innanen 31,9 (1,24), 2) Paakkarin Into 32,2 (9,41).3) Vuaran Vihu 33,1 (35,55).4) Huimanni 32,5 (68,57).poissa: 9. Toto (): 1,24 3,60.

3. lähtö, sh 1600 m: 1) Valkia/Jukka Torvinen 26,6a (4,09), 2) Caarna 26,7a (11,12).3) Elliina 26,7a (15,57).4) Mellakka 26,8a (6,55). Toto (): 4,09 19,62.

4. lähtö, Toto4-1, lv 2100 m: 1) Arroyo Grande/Tero Lahtinen 15,5a (19,29), 2) Zamantha Knick 15,5a (26,61).3) Wonder Of You 15,8a (17,15).4) Charming April 16,0a (36,75). Toto (): 19,29 207,65. Toto4 voitto-osuus: 69,36.

5. lähtö, Toto4-2, lv 1600 m: 1) Little Boy Away/Harri Kotilainen 13,6a (16,67), 2) Spunky Girl 13,7a (5,85).3) Winds Of Change 13,8a (4,67).4) Certo Cito* 13,9a (3,4). Toto (): 16,67 34,97. Toto4 voitto-osuus: 442,52.

6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 1600 m: 1) Nuga Rols/Jani Ruotsalainen 25,7a (8,54), 2) Runoneito 25,8a (3,37).3) Jemmatar 25,9a (11,96).4) Eurovaltikka 26,0a (18,28).poissa: 2. Toto (): 8,54 12,30. Toto4 voitto-osuus: 2566,64.

7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 1600 m: 1) Empire Shark/Jani Ruotsalainen 12,7a (2,58), 2) Delightful Moment 13,1a (4,6).3) Lucille Bourbon 13,3a (13,81).4) Good Guy 13,4a (110,5).poissa: 4, 8. Toto (): 2,58 6,29. Toto4 voitto-osuus: 2566,64. Troikka: 37,20. Päivän Duo: 7-2, kerroin: 26,18.

8. lähtö, lv 2100 m: 1) Ashley Face/Henri Bollström 17,5 (5,07), 2) Rive Dreamer 18,7 (8,55).3) R.R. Maxway 19,5 (40,27).4) Jere Von Bentz 18,9 (22,08).poissa: 7. Toto (): 5,07 14,31.

Toto4 pelivaihto 19743,40 e, voitto-osuus 2566,64 e

Toto5

Pori 16.10.

Oikea rivi:

1. lähtö: 1 Nevan Majuri, poissa: 6, 11

2. lähtö: 6 Robert Maguire, poissa: 8

3. lähtö: 11 Eetu Rols, poissa: 5

4. lähtö: 4 Vixpress Li, poissa: 8, 12

5. lähtö: 4 Erna's King, poissa: -

Voitonjako: 5 oikein voitto-osuus 266,45 e.

Tv-urheilua

Yle TV2

10.55, 13.50 Alppihiihdon MC: Sölden, naisten suurpujottelu.

15.15 KuPS–PK-35 Helsinki.

17.30 Rallicrossin MM, 7. osakilpailu, Katalonia.

Ruutu

12.10 Naisten Liiga: Ilves–HPK.

12.45 Naisten Liiga: K-Espoo–Lukko.

13.50 Korisliiga: Catz Lappeenranta– Torpan Pojat.

13.50 Lentopallon Mestaruusliiga: Karelian Hurmos–VaLePa.

13.50 Kansallinen Liiga: JyPK–Ilves, TPS–TiPS.

13.55 Kakkonen: FCV–GBK.

14.50 Korisliiga: Tapiolan Honka–­ HBA-Märsky.

14.50 F-Liiga: ÅIF–SaiPa.

15.20 Kansallinen Liiga: KuPS–PK-35 Helsinki.

15.50 Serie A: Napoli–Atalanta.

15.55 Suomi-sarja: JHT–Laser HT, ­RaaheK–Muik Hockey.

16.15 Naisten Liiga: HIFK–RoKi.

16.45 Toto75: Superlauantai, Helsinki, Vermo & Seinäjoki.

16.50 Mestis: KeuPa HT–Peliitat, ­IPK–RoKi, K-Vantaa–TUTO Hockey, ­Hokki–Hermes, K-Espoo–FPS, ­SaPKo–Kiekko-Pojat.

16.50 F-Liiga: PSS–TPS, naiset.

16.50 Kansallinen Liiga: Åland United–PK-35 Vantaa.

16.55 Suomi-sarja: HCIK–Riemu, Pyry– Hunters, Titaanit–Karhu HT.

17.40 Suomi-sarja: D-Kiekko–S-Kiekko.

18.20 F-Liiga: EräViikingit–SSRA, ­Koovee–FBC Loisto.

18.50 Serie A: Sampdoria–Lazio, Inter Milan–AC Milan.

21.35 Serie A: Crotone–Juventus.

C More Max

18.55 SHL: Färjestad–Frölunda.

C More Sport

10.00 PGA Tour Golf.

13.55 La Liga: Granada–Sevilla.

16.55 La Liga: Celta Vigo–Atlético Madrid.

19.25 La Liga: Real Madrid–Cádiz.

21.55 La Liga: Getafe–Barcelona.

C More Sport 2

16.45 Ravit: Vermo ja Seinäjoki.

22.25 Portugalin Liiga: Sporting–FC Porto.

C More Hockey

16.45 Liiga: Jukurit–HIFK.

16.45 Liiga: HPK–KalPa.

16.45 Liiga: Lukko–KooKoo.

16.45 Liiga: SaiPa–JYP.

16.45 Liiga: Sport–Tappara.

18.15 Liiga: Ilves–Ässät.

Eurosport 1

13.25 Pyöräily: Italian ympäriajo.

20.45 Snooker: English Open.

Eurosport 2

10.53 Alppihiihto: MC.

12.33 Melonta: MC Ljubljana.

14.00, 16.00 Tennis: ATP500 Pietari.

21.00 Uintiurheilu: ISL.

V Sport Urheilu

14.25 Skotlannin Valioliiga: Celtic– Rangers.

16.25 Bundesliiga: Hoffenheim–­ ­Dortmund.

19.20 Bundesliiga: Arminia Bielefeld– Bayern München.

21.25 Bundesliiga: Mönchengladbach– Wolfsburg.

V Sport 1

16.20 Bundesliiga: Hoffenheim–Dortmund.

21.20 Bundesliiga: Mönchengladbach– Wolfsburg.

V Sport Jääkiekko

13.25 KHL: Sibir–Jokerit.

V Sport Jalkapallo

14.25 Valioliiga: Everton–Liverpool.

16.55 Valioliiga: Chelsea–Southampton.

19.25 Valioliiga: Manchester City–­ Arsenal.

21.50 Valioliiga: Newcastle–Manchester United.

V Sport Football

16.20 Bundesliiga: Augsburg–Leipzig.

19.20 Bundesliiga: Bielefeld–Bayern München.

21.55 Ligue 1: Marseille–Bordeaux.

V Sport Premium

14.25 Valioliiga: Everton–Liverpool.

16.55 Valioliiga: Chelsea–Southampton.

19.25 Valioliiga: Manchester City–­ Arsenal.

21.55 Valioliiga: Newcastle–Manchester United.

V Sport Golf

15.00 Scottish Championship, 3. kierros.