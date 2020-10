Tähti pitää nyt takavuosien käytöstään ”pöyristyttävänä”. Suomen ykkösgolfari Sami Välimäki maksaa valmentajalleen Timo Karviselle palkkaa, josta osa tulee provisiona pelaajan palkintorahoista.

Suomen Valmentajat ry:n puheenjohtaja Jorma Kemppainen ei ole yllättynyt siitä, että 2000-luvun menestyneimpiin suomalaisiin huippu-urheilijoihin kuuluva ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ei suostunut maksamaan palkkaa valmentajalleen Juha Flinckille, jonka luotsaamana Tähti oli jo saavuttanut kaksi kultamitalia paralympialaisissa.

Asia tulee esille lauantaina julkaistussa Tähden elämäkertakirjassa Leo-Pekka Tähti, jonka ovat kirjoittaneet Satakunnan Kansan urheilutoimittajat Harri Laiho ja Juha Luotola.

Kirjan mukaan Tähti veti oikein kunnolla ”herneet nenään”, kun Flinck pyysi kolmannen yhteisen kauden alkaessa ensimmäisen kerran palkkaa.

Kyse oli muutamasta tuhannesta eurosta. Sitä ennen kaksikko ei ollut puhunut mitään rahasta. Flinck oli saanut pieniä kuukorvauksia silloisen Paralympiayhdistyksen kautta.

”Ei valmentajalle kuulu rahaa maksaa!” Tähti ihmetteli kirjan mukaan ja piti pyyntöä kohtuuttomana.

Seurasi parin kuukauden välirikko, kunnes Tähti tuli järkiinsä. Nyt Tähteä hävettää tuo episodi.

”Juha oli tehnyt pyyteettömästi töitä minun eteeni. Käytökseni kuulostaa aika pöyristyttävältä”, Tähti sanoi STT:n haastattelussa.

Kemppaisen mielestä tapaus kuulostaa ”aika tutulta”.

”Valmentaminen ammattina on loppujen lopuksi tosi nuori ja tuore asia. Ymmärrän, miksi Lepe on noin toiminut, mutta se ei ole valtavan suuri yllätys, että tällaista on”, Kemppainen sanoi HS:lle lauantaina.

Kemppaisen mukaan monet yksilölajien valmentajat tekevät työtään isolla sydämellä ja vapaaehtoispohjalta.

”Sitä tehdään kuitenkin käytännössä ilman palkkaa. Nekin, jotka voivat tehdä sitä ammattimaisesti, toimivat aika pienillä liksoilla”, Kemppainen sanoi.

Suomen Urheiluliitossa asiantuntijana toimiva Kemppainen tuntee itse parhaiten yleisurheiluvalmentajien maailmaa.

Kemppainen tietää, että henkilökohtaisen valmentajan palkkio perustuu tämän ja urheilijan väliseen sopimukseen.

”Yleisurheilu on kärkiurheilijoiden osalta kohtalaisen hyvässä tilanteessa, mutta on myös maajoukkuetasoisia urheilijoita, jotka elävät hyvin pienillä tuloilla. Eivät he pysty hirveän paljon siitä korvaamaan, samoin seurat. Kyllä se resurssipula on huutava. Ei se ole missään nimessä mitään ammattilaisurheilua. Se on aika tavallista, että valmentajat tekevät jotain muutakin työtä”, Kemppainen sanoi.

Toista ääripäätä suomalaisesta näkökulmasta edustaa golf, joka on yksi maailman rahakkaimmista urheilulajeista.

Ensimmäistä kauttaan Euroopan-kiertueella pelaava Sami Välimäki on yksi Suomen tämän hetken eniten tienaavista yksilöurheilijoista. Tulokaskaudellaan Välimäki on tienannut jo noin 560 000 euroa.

Kun Välimäki neljä vuotta sitten pyysi espoolaista Timo Karvista valmentajakseen, ensimmäisen asiaa koskevan tapaamisen lopuksi puhuttiin Karvisen mukaan suoraan myös palkasta.

”Meidän lajissa se menee niin, että ennen kuin urheilija on saavuttanut pääkiertuetason, kyse on niin sanotusta urakkapalkasta. Se on tapauskohtaisesti kiinteä kuukausikorvaus, joka määrittyy ajankäytön mukaan”, Karvinen sanoi HS:lle.

Timo Karvinen (vas.) ja Sami Välimäki harjoituksissa Nokia River Golfin kentällä syyskuussa 2020.­

Kun Välimäki nousi viime syksynä pääkiertueelle, Karvisen palkkaus muuttui.

”Silloin se muuttuu aika usein tulosperusteiseksi, eli se perustuu pelaajan menestymiseen. Sami halusi niin, että provision osuus on aika pieni. Meillä on sellainen kombo, joka muodostuu pohjapalkasta ja pienestä provisiosta”, sanoi Karvinen, jonka provisio on tietty prosenttiosuus urheilijan palkintorahoista.

Karvinen arvioi, että toisessa globaalissa ja rahakkaassa lajissa tenniksessä toimitaan pitkälti samanlaisten käytäntöjen mukaan.

”Kun puhutaan isosta kansainvälisestä yksilölajista, ne käytännöt ovat kansainvälisiä.”

Golfissa pelaajan caddien niin ikään provisiopohjainen palkkio on sitä parempi mitä paremmin pelaaja menestyy.

”Minulla se menee toiseen suuntaan. Mitä enemmän pelaaja tienaa, sitä enemmän tavallaan se provisioprosentti pienenee”, Karvinen sanoi.

Karvinen muistuttaa, että golfissa tienestit ovat järkeviä vasta sitten, kun pelaaja on pääkiertueella. Sitä ennen ollaan siinä rajalla, että pelaaja pystyy elättämään itsensä.