Koronavirusepidemian toisesta aallosta huolimatta pääsarjat pyritään pelaamaan suunnitellusti loppuun. Jalkapallo on selviytynyt hämmästyttävän hyvin epidemiasta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Miten erilaiselta maailma ja koronavirusepidemia Suomessa näyttääkään seitsemän kuukauden viruksen vastaisen taistelun jälkeen.

Maaliskuun puolivälissä Suomi sulkeutui kuoreensa ja urheilutapahtumien toimintaedellytykset lakkasivat kevään ajaksi. Silloin 12. maaliskuuta kirjoitin, että ”urheilun on väistyttävä ja joustettava koronaviruksen aiheuttaman uhan takia”. 11. maaliskuuta oli raportoitu 60 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa.

Koronaviruksella on ollut järisyttävä vaikutus yhteiskuntaan. Urheilunkin on ollut pakko sopeutua uusiin rajoituksiin, määräyksiin, suosituksiin ja muuttuvaan epidemiatilanteeseen. Taloudellisesti ja henkisesti vuosi on ollut raskas.

Jalkapallon pääsarjat Kansallinen liiga ja Veikkausliiga alkoivat kesä–heinäkuussa, kun Suomen epidemia oli hiipunut kesän ajaksi alemmalle tasolle. Neljä kuukautta myöhemmin voidaan todeta, että jalkapallo on onnistunut torjumaan toistaiseksi koronaviruksen, vaikka toinen aalto onkin alkanut. Ulkoilmassa riski on pienempi.

Veikkausliigassa ja Kansallisessa liigassa on pelattu yhteensä lähes 200 ottelua. Kauden aikana yhdessä Veikkausliiga-seurassa on ollut yhdellä pelaajalla koronavirustartunta ja yhdessä ottelussa on ollut katsomossa altistustilanne. Hämmästyttävän vähällä on jalkapallossa selvitty.

”Jalkapallossa opittiin keväällä, miten toimitaan vastuullisesti joukkueiden sisällä ja ottelutapahtumissa”, Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja sanoo.

HJK:n Veikkausliiga-joukkueen toiminta kertoo, miten vakavasti virukseen on suhtauduttu. Edustusjoukkue on jaettu Töölön stadionilla viiteen pukukoppiin, sisätiloissa ja bussimatkoilla pidetään kasvomaskeja, joukkueenjohto kellottaa, että pukukopeissa ei olla viittätoista minuuttia pidempään ja joukkuepalaverit pidetään ulkona. Pelaajille on korostettu varovaisuutta vapaa-ajalle.

”Veikkausliiga-seurat ovat huomioineet viranomaismääräykset ja terveysasiat todella vastuullisesti ja tehneet perusteellista työtä, jotta toiminta on saatu järjestettyä turvallisesti”, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo.

SJK:n puheenjohtajan Raimo Sarajärven mukaan pitää olla iloinen siitä, miten huolellisesti seurat ovat toimineet.

”Teemme kaikkemme, että saamme kauden pelattua suunnitellusti. Toivottavasti saamme urheilullisen voittajan. Yksikään seura ei ole vaatinut, että kausi loppuisi kesken”, Sarajärvi sanoo.

RoPSin puheenjohtajan Risto Nivan mukaan joitakin seuroja ”aivan varmasti” houkuttaisi ajatus kauden keskeyttämisestä. Siihen olisi urheilullisia ja taloudellisia syitä. Keskeyttäminen tosin vaatisi viranomaispäätöstä tai sitä, että kolme neljäsosaa äänestäisi keskeyttämisen puolesta.

Veikkausliigan runkosarja päättyy lokakuun lopussa. Sen jälkeen pelataan marraskuussa viiden ottelukierroksen mittaiset ylä- ja alaloppusarjat. Puolitoista kuukautta pitäisi vielä väistellä tarkasti virusta.

Veikkausliigan, Kansallisen liigan ja Ykkösen otteluissa virusta torjutaan nyt edellyttämällä katsojilta kasvomaskin käyttämistä. Se on pieni vaiva siitä, että tartunnoilta vältytään.

HJK–HIFK Töölön jalkapallostadionilla kello 16.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.