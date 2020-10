Alppihiihto

Naisten suurpujottelu, maailmancup-kauden avauskilpailu, Sölden, Itävalta: 1) Marta Bassino Italia 2.19,69 (1.09,54+1.10,15), 2) Federica Brignone Italia jäljessä 0,14 sekuntia (1.10,12+1.09,71), 3) Petra Vlhova Slovakia –1,13 (1.11,56+1.09,26)., 4) Michelle Gisin Sveitsi –1,30 (1.10,72+1.10,27), 5) Mina Fuerst Holtmann Norja –1,75 (1.10,46+1.10,98), 6) Sofia Goggia Italia –2,47 (1.11,30+1.10,86) ja Meta Hrovat Slovenia –2,47 (1.11,95+1.10,21).

Riikka Honkanen keskeytti 1. kierroksella. Erika Pykäläisen osallistuminen kariutui loukkaantumiseen.

Sunnuntaina kilpaillaan miesten suurpujottelu, jossa on mukana Samu Torsti.

Autourheilu

Rallicrossin MM-sarjan 4/6 viikonloppu, 7. kilpailu, Barcelona:

Finaali: 1) Timmy Hansen Ruotsi, Peugeot 4.47,809, 2) Johan Kristoffersson Ruotsi VW 4.48,226, 3) Kevin Hansen Ruotsi, Peugeot 4.49,839, 4) Niclas Grönholm Suomi, Hyundai 4.50,797, 5) Mattias Ekström Ruotsi, Audi 4.51,231, 6) Andreas Bakkerud Norja, Renault 4.52,216.

Jalkapallo

Miesten Ykkönen: EIF–SJK Akatemia 4–2 (1–0). Jaro–AC Kajaani 1–1 (1–0). Gnistan–AC Oulu 1–2 (0–1).

Valioliiga: Everton–Liverpool 2–2, Chelsea–Southampton 3–3, Manchester City–Arsenal 1–0 (1–0).

Bundesliiga: Hoffenheim–Dortmund 0–1, Freiburg–Werder Bremen 1–1, Hertha Berlin–Stuttgart 0–2, Mainz–Leverkusen 0–1, Augsburg–Leipzig 0–2, Bielefeld–Bayern München 1–4, Augsburg–Leipzig 0–2.

Serie A: Napoli–Atalanta 4–1, Inter–AC Milan 1–2, Sampdoria–Lazio 3–0.

Espanjan liiga: Granada–Sevilla 1–0, Celta Vigo–Atletico Madrid 0–2, Real Madrid–Cadiz 0–1.

Ranskan liiga: Reims–Lorient 1–3.

Jääkiekko

Liiga: HPK–KalPa 1–5 (0–1, 0–3, 1–1)

Jukurit–HIFK 4–1 (3–0, 0–0, 1–1)

Lukko–KooKoo 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

SaiPa–JYP ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Ilves–Ässät 3–5 (1–3, 1–1, 1–1)

KHL:

Sibir–Jokerit 3–4 (3–2, 0–1, 0–1). Avangard–Salavat vl. 3–4 (2–0, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1).

Mestis:

Hokki–Hermes 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

IPK–RoKi 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

K-Espoo–FPS 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

KeuPa HT–Peliitat 5–2 (0–2, 4–0, 1–0)

K-Vantaa–TuTo Hockey vl. 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)

SaPKo–JoKP 1–4 (0–1, 1–0, 0–3)

Koripallo

Naisten Korisliiga: Catz–ToPo 36–69, Catz: Veera Pirttinen 11/6, Mari Kihlström 11/6, Iiris Muhonen 6/2, Noora Kuukka 5/2, Taru Timo 3/0, Edit Pekkala 0/2, Sara Behm 0/6, Helmi Valtonen 0/5.

ToPo: Magdalene Agyei 16/11, Emilia Hulst 10/4, Nea Kuisma 9/6, Ida Myllyoja 7/12, Elina Mäntynen 6/4, Mirva Karvinen 6/3, Hanna Valkeinen 4/3, Maija Kuisma 4/7, Meri Kanerva 4/2, Tessa Virtanen 3/0.

Erotuomarit: Juha-Matti Kaminen, Juha Penttilä-Metso, Mika Puustinen.

Yleisö: 70.

FoA–ViVe 80–62, FoA: Mia Loyd 21/10/7 syöttöä, Ella Salminen 18/9, Anni Mäkitalo 11/4/7 syöttöä, Keondria Calloway 10/4/3 torjuntaa, Heta Äijänen 8/3, Petra Noponen 7/6, Karoliina Rytkönen 3/4, Jenna Toivonen 2/0, Julia Heinonen 0/0, Olivia Latva 0/0, Sara Kervinen 0/0. ViVe: Doniyah Cliney 19/10, Destinee Young 14/5, Mariah Miller 12/11, Riikka Kujala 5/3, Anni Kujala 5/2, Pihla Jaatinen 4/2, Minttu Isoranta 3/2, Emilia Vörlin 0/0.

Erotuomarit: La Trice Little, Orgun Murat, Olli-Pekka Salmela.

Yleisö: 263.

Pyrintö–EBT 45–106, Pyrintö: Jemina Vidgren 10/5, Iina Mäkelä 8/6, Emilia Anttila 6/2, Viivi Mäkinen 5/3, Anni Jämsä 5/3, Reetta-Sofia Tulkki 5/4, Liisa Taponen 3/2, Emma Törnblom 2/3, Tinna Rantalainen 1/1, Sanni Lepola 0/0, Anna Peltola 0/0.

EBT: Morgan Batey 23/10, Hannah Little 18/14/7 syöttöä, Lotta Vesiluoma 17/5, Lotta Eräkangas 14/4, Sanni Tuomisto 11/5, Venla Salaterä 6/4, Amanda Niinikoski 6/1, Venla Määttänen 6/6, Lotta Hämäläinen 5/3/6 syöttöä.

Erotuomarit: Jaakko Kaunisto, Ville Vuorinen, Alejandro Jimenez Martin.

Yleisö: 80.

Honka–HBA 83–63.

Honka: Cierra Dillard 18/1, Gabriela Bronson 13/7, Elina Aarnisalo 13/6, Henna Sandvik 11/8, Taru Tuukkanen 10/15/4 torjuntaa, Alexandra Ailus 8/2, Lotta-Kaisa Paltemaa 8/1, Annika Hyttinen 2/1, Kaisa Katajavuori 0/0, Pipsa Kahlos 0/2, Susanna Rentto 0/3.

HBA: Saga Ukkonen 17/1, Janette Aarnio 16/2, Ebba Pekonen 7/3, Saana Kujala 7/3, Kati Ollilainen 4/3, Taika Uusimäki 4/2, Klaara Mekkonen 2/3, Venla Ulander 2/0, Silja Viita 2/6, Albina Syla 2/3, Emerita Mashaire 0/0, Viivi Palomäki 0/3.

Erotuomarit: Ville Selkee, Ariadna Chueca Moreno, Bashkim Berbatovci.

Yleisö: 206.

Miesten Korisliiga: BC Nokia–Seagulls 74–80, Korihait–KTP-Basket 77–99, Vilpas–Kobrat 95–94.

Käsipallo

Naisten SM-sarja: SIF–Dicken 19–27.

Miesten Suomen cup: Puolivälieriä: Cocks–SIF 33–24 (16–13), HK Pötsi–HIFK 21–35 (8–17).

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga: Kuusamo–LP Kangasala 1–3 (25–20, 17–25, 19–25, 22–25). OrPo–LP Viesti 1–3 (19–25, 11–25, 25–18, 23–25).

Pyöräily

Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo, Monselice: 14. etappi, Conegliano–Valdobbiadene, 34,1 km (aika-ajo): 1) Filippo Ganna Italia 42.40, 2) Rohan Dennis Australia –26 sekuntia jäljessä, 3) Brandon McNulty USA –1.09..., 4) Thomas de Gendt Belgia –1.11, 5) Josef Cerny Tshekki –1.16, 6) Joao Almeida Portugali –1.31,...94) Jaakko Hänninen Suomi –6.24.

Kokonaiskilpailun tilanne 14/21 etapin jälkeen: 1) Almeida 54.28.09..., 2) Wilco Kelderman Hollanti –56 sekuntia jäljessä, 3) Pello Bilbao Espanja –2.11... 4) McNulty –2.23, 5) Vincenzo Nibali Italia –2.30, 6) Rafal Majka Puola –2.33,...55) Hänninen –1.19.47.

Sunnuntaina ajetaan 185 kilometrin pituinen etappi Base aerea di Rivolto–Piancavallo. Ympäriajo päättyy Milanoon 25. lokakuuta.

Suunnistus

Erikoispitkän matkan SM-kilpailut, Orivesi: Naiset, 17,2 km: 1) Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot 2.09.40, 2) Kirsi Nurmi SK Pohjantähti 2.12.08, 3) Jenny Patana Hiidenkiertäjät 2.12.13, 4) Mira Kaskinen Rastikarhut 2.12.31, 5) Amy Nymalm Pargas IF 2.17.12, 6) Aino Mänkärlä Lynx 2.17.25., 7) Veera Klemettinen Suunta Jyväskylä 2.18.12, 8) Yvonne Gunell Pargas IF 2.18.14, 9) Anna-Kaisa Anjala Lahden Suunnistajat-37 2.18.29, 10) Enni Jalava Turun Suunnistajat 2.19.00. Miehet, 24,4 km: 1) Jussi Suna Turun Metsänkävijät 2.40.25, 2) Mikko Sirén Angelniemen Ankkuri 2.41.41, 3) Juho Ylinen Ikaalisten Nouseva-Voima 2.41.44, 4) Pauli Leinonen Lahden Suunnistajat-37 2.41.50, 5) Mikko Knuuttila Ikaalisten Nouseva-Voima 2.41.57, 6) Aleksi Karppinen Ikaalisten Nouseva-Voima 2.42.03., 7) Samu Heiska Turun Metsänkävijät 2.42.09, 8) Mikko Patana Hiidenkiertäjät 2.42.11, 9) Antti Saikko Pyrintö Tre 2.42.14, 10) Mikko Pajukangas Lapuan Virkiä 2.42.29.

Yleisurheilu

Puolimaratonin MM-kilpailut, Gdynia, Puola: Miehet: 1) Jacob Kiplimo Uganda 58.49, 2) Kibiwott Kandie Kenia 58.54, 3) Amedework Walelegn Etiopia 59.08., 4) Joshua Cheptegei Kenia 59.21, 5) Anadamiak Belhu Etiopia 59.32, 6) Leonard Barsoton Kenia 59.34. Naiset: 1) Peres Jep­chirchir Kenia 1.05.16 (ME), 2) Melat Yisak Kejeta Saksa 1.05.18, 3) Yalemzerf Yehualaw Etiopia 1.05.19., 4) Zeineba Yimer Etiopia 1.05.39, 5) Ababel Yeshaneh Etiopia 1.05.41, 6) Joyciline Jepkosgei Kenia 1.05.58.

Annemari Kiekara Suomi keskeytti.

Raviurheilua

Helsinki 17.10 Toto75

1. ponilähtö, ponilähtö 1120 m Vermon PoniChampion: 1) Kaunisrannan Fantasia/Pinja Lännenpää 2,37,2 x, 2) Tepsutti 2,33,6.3) Sammalisen Iisakki 2,41,6 x.4) Serpentine's Wilhelmiina 1485 SH 2,39,7.

1. lähtö, sh 1620 m: 1) Julmin/Arto Hammar 23,8a (6,2), 2) Vaellus 23,8a (1,47).3) Nopsan Vauhti 23,9a (10,1).4) Sjö Vinn* 24,0a (12,21). Toto (6-2-5): 6,20 1,84-1,20-0,00 2,70.

2. lähtö, sh 2120 m: 1) Vuaran Suvetar/Teemu Okkolin 27,5a (2,52), 2) Hollaus 28,0a (9,41).3) Usko Eevertti 28,1a x (8,35).4) Vappujätkä 28,3a (40,94). Toto (9-10-6): 2,52 1,62-2,24-2,54 9,01.

3. lähtö, lv 2120 m Derbyn TammaChampion: 1) Mascate Match/Pekka Korpi 13,9a (1,05), 2) Galway Girl 14,2a (29,37).3) She Rains 14,3a (23,9).4) First Class Lady 14,5a (26,57).poissa: 1. Toto (6-3-2): 1,05 1,05-1,45-1,39 4,78.

4. lähtö, TROIKKA-1, lv 2120 m: 1) One Who Run/Iikka Nurmonen 14,9 (4,07), 2) Veloce Vald 14,2 (22,32).3) He Is Felix 14,3 (5,59).4) Frankenstein Am* 14,3 (4,93). Toto (1-10-9): 4,07 1,53-7,99-1,72 131,62. Troikka: 778,59.

5. lähtö, Toto75-1, lv 2620 m: 1) Selah/Janita Antti-Roiko 14,8a (4,48), 2) MAS Bella 15,0a (27,85).3) Poetry In Motion 15,0a (2,64).4) Wonder Woman 15,2a (47,63).poissa: 9. Toto (2-5-1): 4,48 1,96-6,47-1,38 97,73.

6. lähtö, Toto75-3, sh 2120 m: 1) Vennelmon Varma/Janne Räisänen 24,9a (17,37), 2) Mellun Myrsky 24,9a (8,88).3) Vilju 24,9a (18,5), 3) Malkkin 24,9a (5,91). Toto (6-10-5/11): 17,37 5,78-2,51-3,32/1,77 91,66.

7. lähtö, Toto75-5 Toto4-5 TROIKKA-5, lv 2120 m: 1) Thai Profit/Santtu Raitala 14,7a (1,52), 2) Jack Vader 14,8a (10,38).3) Religious 14,9a (20,62).4) Ice Wine 14,9a (20,82). Toto (1-2-10): 1,52 1,28-2,49-3,59 5,71. Toto4 voitto-osuus: 6,38. Troikka: 74,63.

8. lähtö, Toto75-7 Toto4-7 DUO-7 TROIKKA-7, lv 2120 m Suomen Mestaruus: 1) Next Direction/Iikka Nurmonen 12,7a (1,77), 2) Lexus Dream 13,0a (12,26).3) Tanpopo 13,0a (9,43).4) Grainfield Aiden 13,1a (19,36). Toto (2-11-1): 1,77 1,25-2,09-1,98 15,60. Toto4 voitto-osuus: 6,94. Troikka: 100,12. Päivän Duo: 7-2, kerroin: 3,40.

Pelivaihto 277324,64 e, yleisöä 622

Seinäjoki 17.10. Toto75

1. ponilähtö, ponilähtö 1600 m: 1) Tusens Monaldo M/Noora Rantala 2,17,3, 2) LG:s Jazz 2,08,0.3) Vittorio Wee 2,25,1 x.

1. lähtö, lv 2600 m: 1) M.T.Kopitar/Panu Ahonen 15,6a (12,97), 2) Want To Wheels 15,8a (17,91).3) Leemark's Felix 15,9a (5,7).4) Indyana Joness 15,9a (3,06).poissa: 4. Toto (11-8-1): 12,97 3,79-2,93-2,63 97,70.

2. lähtö, sh 2100 m: 1) Pofori/Ahti Antti-Roiko 27,2a (11,48), 2) Pärttyl 27,3a (8,56).3) Passinto 27,3a (6,31).4) Iinan Prinssi 27,4a (6,44). Toto (6-7-10): 11,48 3,88-2,69-2,33 58,24.

3. lähtö, TROIKKA-1, lv 1600 m: 1) Poulter/Ville Pohjola 13,4a (7,13), 2) Edfromed 13,6a (27,18).3) Don Pescador 13,6a (62,01).4) Sultan Journey* 13,6a (6,59).poissa: 8. Toto (11-9-12): 7,13 2,58-9,42-8,70 86,99. Troikka: 2651,71.

4. lähtö, sh 2120 m Varsakunkku-finaali: 1) Matteus Kevätön/Henri Bollström 31,7 (1,55), 2) Larvan Justiina 33,0 (24,64).3) Vieskoff 32,1 (5,43).4) I.P. Sisu 34,2 (24,0).poissa: 4, 7, 8, 15. Toto (11-1-5): 1,55 1,13-1,94-1,41 10,52.

5. lähtö, sh 2120 m Ilkka-Pohjalainen ajo-finaali: 1) Säihkeen Sähinä/Jukka-Pekka Kauhanen 26,5 (1,22), 2) Kaappi 27,1 (6,97).3) Lentolähetti 28,0 (52,81).4) Bramee 28,5 (26,57).poissa: 3, 4. Toto (7-9-1): 1,22 1,12-1,36-1,80 1,82.

6. lähtö, Toto75-2 TROIKKA-2, lv 2100 m 15 hevosen autolähtö: 1) Fast Time/Hannu Torvinen 13,6a (7,78), 2) Surprise Leader 13,7a (13,89).3) Harmimatic Tinker 13,7a (7,67).4) One Memphis 14,1a (77,44).poissa: 9. Toto (6-1-4): 7,78 3,25-3,46-2,79 27,76. Troikka: 331,24.

7. lähtö, Toto75-4 Toto4-4, sh 2100 m: 1) Koveri/Ahti Antti-Roiko 26,3a (8,4), 2) Jamir 26,4a (42,64).3) Pertturi 26,4a (3,09).4) Lakuri 26,4a (5,87).poissa: 10. Toto (3-4-5): 8,40 3,40-7,59-2,36 109,05. Toto4 voitto-osuus: 5,72.

8. lähtö, Toto75-6 Toto4-6 DUO-6, lv 2120 m Ilkka-Pohjalainen ajo-finaali: 1) Skyfall Shine/Hannu Torvinen 15,0 (1,86), 2) Rim Bay Orchid 15,7 (56,33).3) Troopers 15,0 x (7,77).4) Trouble Leader 15,1 (52,65).poissa: 3, 13. Toto (7-8-11): 1,86 1,37-3,94-1,60 39,02. Toto4 voitto-osuus: 6,75.

Toto4 pelivaihto 41456,00 e, voitto-osuus 6,75 e.

Pelivaihto 245191,00 e, yleisöä 522.

Rahapelejä

Keno 42/20

Myöhäisillan arvonta (17.10.): 2, 4, 7, 8, 10, 17, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 66, 68. Kunkkunumero: 17.

Ilta-arvonta (17.10.): 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 21, 26, 31, 35, 37, 42, 48, 51, 54, 55, 61, 63, 69. Kunkkunumero: 42.

Päiväarvonta (17.10.): 5, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 26, 29, 33, 37, 39, 44, 46, 50, 60, 65, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 46.

Myöhäisillan arvonta (16.10.): 4, 5, 9, 16, 25, 27, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 54, 57, 60, 63, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 70.

Lauantai-Jokeri 42/20

Jokerinumero: 7 2 7 9 2 8 2

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Lotto 42/20

Oikeat numerot: 5, 14, 21, 24, 26, 34, 40

Lisänumero: 3

Plusnumero: 26

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 207 453,53 e, 6 oikein 2 725,38 e, 5 oikein 59,12 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 13 626,90 e, 5 oikein 295,60 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 e

Eurojackpot 42/20

Perjantai 16.10.

Päänumerot: 5, 11, 35, 44, 50

Tähtinumerot: 4, 10

Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 58 807 427,70 e, 5+1 oikein 2 497 131,60 e, 5 oikein 146 890,00 e, 4+2 oikein 5 760,30 e, 4+1 oikein 296,00 e, 4 oikein 123,10 e, 3+2 oikein 73,50 e, 2+2 oikein 25,90 e, 3+1 oikein 20,30 e, 3 oikein 15,60 e, 1+2 oikein 12,10 e, 2+1 oikein 8,70 e.

Perjantai-Jokeri 42/20

Perjantai 16.10.

Jokerinumero: 3 6 5 0 0 2 2.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 34 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 16 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

TV-urheilua

Yle TV2

10.55, 14.00 Sölden, miesten suurpujottelu, 1. ja 2. lasku. 16.00 Rallicrossin MM, 8. osakilpailu, Katalonia. 18.00 Keilailun SM.

Kutonen

15.00, 21.00 Snooker: English Open - Finaali.

Ruutu

13.55 Naisten Liiga: HPK–TPS. 14.15 Naisten Liiga: K-Espoo–RoKi. 14.40 Naisten Liiga: Ilves–Lukko. 14.30 Finnish Pool Tour osakilpailu 1. 14.55 Kakkonen: Rovaniemi Football Academy–OLS. 15.10 Suomi-sarja: D-Kiekko–Haukat. 15.45 Veikkausliiga: KuPS–FC Honka, IFK Mariehamn–SJK, Ilves–FC Inter. 16.45 Lentopallon Mestaruusliiga: Akaa-Volley–Vantaa Ducks. 16.50 Korisliiga: Kauhajoki–Lahti Basketball. 16.50 F-Liiga: SB-Pro–FBC Loisto, PSS–Classic. 16.50 Lentopallon Mestaruusliiga: Savo Volley–VaLePa, Tiikerit–Lentopalloseura Etta, JymyVolley–LP Viesti, WoVo–LP Kangasala. 16.55 Koripallon 1. Divisioona: Hyvinkään Ponteva–PeU-Basket, Korikouvot–Munkkiniemen Kisapojat, Forssan Koripojat–Karkkila, PuHu Juniorit–Team Pajulahti, Ura Basket–Pyrintö Akatemia B. 17.25 Koripallon Naisten 1. Divisioona: Helsingin NMKY–Hyvinkään Ponteva. 18.20 F-Liiga: Koovee–SSRA. 18.25 Suomi-sarja: Riemu–JHT. 21.35 Serie A: AS Roma–Benevento.

C More Max

17.00 MXGP: Flanderi, Belgia.

C More Sport 1

00.00 PGA Tour Golf. 12.55 La Liga: Eibar–Osasuna. 16.55 La Liga: Villareal–Valencia. 19.25 La Liga: Alavés–Elche. 21.55 La Liga: Real Betis–Real Sociedad.

C More Sport 2

14.55 La Liga: Athletic Bilbao–Levante. 19.25 La Liga: Huesca–Real Valladolid. 21.55 Portugalin Liiga: Rio Ave–Benfica.

Eurosport 1

10.48 Pyöräily: Italian ja Flanderin ympäriajot. 20.48 Snooker: English Open.

Eurosport 2

10.03, 13.03 Vakioautot: MC Hungaroring. 11.03, 14.03 Alppihiihto: MC. 15.18 Snooker: English Open. 16.30 Tennis: ATP500 Pietari.

V Sport Urheilu

14.25 Naisten Superliiga: West Ham–Manchester United. 16.25 Bundesliiga: Köln–Eintracht Frankfurt. 19.55 NFL: Pittsburgh Steelers–Cleveland Brown. 23.20 NFL: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers. 03.15 NFL: San Francisco 49ers–LA Rams.

V Sport 1

14.35 Käsipallon Bundesliiga: Kiel–Flensburg.

V Sport Jääkiekko

16.55 KHL: TsSKA–Dynamo Moskova.

V Sport Jalkapallo

13.50 Valioliiga: Sheffield United–Fulham. 15.55 Valioliiga: Crystal Palace–Brighton. 18.20 Valioliiga: Tottenham–West Ham. 21.05 Valioliiga: Leicester–Aston Villa.

V Sport Football

14.25 Naisten Superliiga: West Ham–Manchester United. 16.20 Bundesliiga: Köln–Frankfurt. 18.50 Bundesliiga: Schalke–Union Berlin. 21.55 Ligue 1: Lille–Lens.

V Sport Premium

13.55 Valioliiga: Sheffield United–Fulham. 15.55 Valioliiga: Crystal Palace–Brighton. 18.25 (s) Valioliiga: Tottenham–West Ham. 21.10 (s) Valioliiga: Leicester–Aston Villa.

V Sport Golf

14.00 (s) Scottish Championship, 4. kierros.