Matilda Castren otti golfuransa ensimmäisen varsinaisen ammattilaiskisan voiton täysin ylivoimaisesti myöhään lauantaina Suomen aikaa Floridassa.

Castren, 25, voitti viiden lyönnin erolla Yhdysvaltojen naisten kakkoskiertueen Symetra-tourin kilpailun.

Kauniaisissa varttunut Castren lähti kolmepäiväisen kisan päätöskierrokselle kolmen lyönnin johtoasemassa, ja välillä ero seuraaviin oli suurempikin kuin lopulliset viisi lyöntiä.

Päätöskierroksen Castren pelasi 71 lyönnillä, kun kentän par oli 73. Kahdella ensimmäisellä kierroksella hänen tuloskorttiinsa tuli vain yksi bogi, mutta viimeisellä kierroksella niitä kertyi kolme viiden birdien lisäksi.

”Voitto antaa ehdottomasti itseluottamusbuustin. Tuntuu hienolta. Tunnen, että pelini on hyvällä mallilla ja haluan vain pelata lisää, joten olen iloinen, että lisää kilpailuja on tulossa”, Castren sanoi Symetra-tourin verkkosivuilla.

Petteri Nykyn valmentaman Castrenin varsinainen työpaikka on maailman kovatasoisin naisten kiertue LPGA-tour, mutta hänen pelioikeudellaan siellä ei pääse mukaan ihan jokaiseen kilpailuun. Kakkoskiertueelle Castren piipahti ikään kuin välipalana.

”Tämä on ollut rankka vuosi monille ihmisille. Uskon puhuvani kaikkien pelaajien puolesta, kun sanon, että me todella arvostamme sitä, että tämänkaltainen kilpailu saatiin aikaan lyhyessä ajassa. Kenttä on mahtava”, Kaliforniassa asuva Castren kiitteli.

Castren sai voitosta 18 750 dollarin rahapalkinnon eli noin 16 000 euroa.

Ensi viikolla Castren kilpailee jälleen LPGA-kiertueella.

Castrenilla oli aiemmin yksi ammattilaisena saavutettu voitto, joka tuli minikiertueella helmikuussa 2018.

Viime viikonloppuna Castren oli jo mainiossa iskussa uransa ensimmäisessä arvoturnauksessa, kun hän sijoittui 23:nneksi naisten PGA Championshipissä. Se oli yksi kaikkien aikojen parhaista arvokisadebyyteistä Suomen ammattilaisgolfissa.

Viime maanantaina julkaistulla maailmanlistalla Castren nousi 135 pykälää sijalle 303 ja Sanna Nuutisen perään toiseksi parhaaksi suomalaiseksi sekä samalla kiinni olympiapaikkaan.

Golfpisteen laskelman mukaan Castren nousee maanantaina julkaistavalla listalla Suomen ykköspelaajaksi.

Korjaus 18. lokakuuta klo 8:35: Kyseessä ei ollut Castrenin uran ensimmäinen voitto ammattilaisena, kuten jutussa aluksi väitettiin.