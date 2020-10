Alppihiihto

Braathen voitti kilpailun 0,05 sekunnin erolla ennen Marco Odermattia.

Norjan 20-vuotias Lucas Braathen oli vauhdikkain suurpujottelija, kun miesten alppihiihdon maailmancup alkoi sunnuntaina Itävallan Söldenissä.

Braathen voitti kisan kakkoseksi laskeneen Sveitsin Marco Odermattin 0,05 sekunnilla. Kolmanneksi laski Sveitsin Gino Caviezel 0,46 sekuntia voittajaa hitaampana.

Suomen Samu Torstin kisa jäi yhteen kierrokseen. Torsti oli avauslaskussa sijalla 34 ja jäi 0,11 sekuntia toiselle kierrokselle pääsystä.

”Lasku oli suoraa jatkumoa siihen, mitä treeneissäkin on ollut. Ylä-ja alaosa oli sellaista laskemista, mitä se on ollut harjoituksissakin, ja jokaisella osa-alueella on kehitytty. Tänään näkyi laadukkaan arkisen työn tekeminen, hyvällä mielellä eteenpäin”, Torsti sanoi Ski Sport Finlandin tiedotteessa.