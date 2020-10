Veikkausliigassa on käynnissä harvinaisen tiukka mestaruuskamppailu, jonka veroista pitää hakea vuosien takaa

KuPS on asettanut aivan uudenlaisen haasteen HJK:lle tällä kaudella. Tällä kertaa taistelu menee kalkkiviivoille, ja mestaruus ratkotaan todennäköisesti kahden ylivoimaisen joukkueen välillä viimeisellä kierroksella, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Veikkausliigan mestaruustaistelusta on tulossa jälleen erittäin tiukka. Viime kaudella KuPS ja Inter ratkoivat mestaruuden yläloppusarjan viimeisellä kierroksella.

Sunnuntain jälkeen KuPS ja HJK ovat kumpikin keränneet pisteitä yli kaksi pistettä ottelua kohden. Tosin HJK:n päävalmentajan mukaan Interiä ei sovi vielä sulkea ulos.

”Inter on seitsemän pisteen päässä ja seitsemän peliä on jäljellä. Ei kannata Interiä täysin sulkea pois mestaruustaistelusta. En tiedä, miten pitkälle pitää mennä, että Veikkausliigassa on kaksi joukkuetta kerännyt yli kahden pisteen keskiarvolla edes tähän asti pisteitä”, Toni Koskela sanoi.

Ari Virtanen.­

Vastaus on tässä. Viimeksi viisitoista vuotta sitten Veikkausliigassa on ollut kaksi yhtä kovalla tahdilla pisteitä napsivaa joukkueita. Silloin kaudella 2005 mestari MyPan pistekeskiarvo ottelua kohden oli 2,15 ja hopealle sijoittuneen HJK:n tasan 2,00. Silloin kolmanneksi sijoittunut Tampere United ylsi peräti 1,96 pistekeskiarvoon. Viidellä viime kaudella sillä pistekeskiarvolla olisi voitettu kolmesti mestaruus.

Kertaakaan sen jälkeen ei toiseksi yltänyt joukkue ole pelannut yli kahden pisteen keskiarvolla.

KuPS on asettanut aivan uudenlaisen haasteen HJK:lle tällä kaudella. Kymmenellä viime kaudella HJK on voittanut mestaruuden seitsemän kertaa, ja kilpailijat ovat pudonneet kyydistä ennen viimeisiä kierroksia.

Tällä kertaa taistelu menee kalkkiviivoille, ja mestaruus ratkotaan todennäköisesti kahden ylivoimaisen joukkueen välillä viimeisellä kierroksella.