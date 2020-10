Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Häirintä

”Osa valmentajista on vedetty suorastaan hirteen”

Valmentajia kiusataan ja häiritään ja häirikkönä on usein valmennettavan lapsen huoltaja. Kyse on vaietusta ongelmasta, johon puuttuminen on hankalaa. Keinoja on vähän. ”Vanhemmilta hämärtyy käsitys siitä, että jos hallille tullaan uhoamaan, niin silloin mennään toisen työpaikalle riehumaan.”

Uintivalmentaja Helena Toivainen toivoo, että lasten vanhemmat ymmärtäisivät paremmin valmentajan arvon.­