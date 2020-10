Kärpät pelasi perjantaina vielä Kuopiossa KalPaa vastaan, mutta joutui karanteeniin jo samana iltana.

Jääkiekkoliiga joutui mylläämään ottelukalenteriaan Oulun Kärppien koronavirustartuntatapauksen vuoksi, kun viime lauantaille merkitty Kärpät–TPS, tämän viikon tiistain Kärpät–HPK ja perjantain JYP–Kärpät piti siirtää.

Seuraavana siirtouhan alla on lauantain Kärpät–KalPa, jos uusia tartuntoja ilmenee.

”Perjantaina ei vielä pelata. Lauantai on ensimmäinen mahdollinen”, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen sanoi maanantaiaamuna.

Liigan kärkikahinoissa oleva Kärpät sai tiedon perjantai-iltana, kun yhdellä sen edustusjoukkueen jäsenellä todettiin koronavirustartunta.

Joukkue pelasi perjantaina vielä Kuopiossa KalPaa vastaan, mutta joutui karanteeniin jo samana iltana.

Positiivisen koronatestituloksen antanut jäsen oli ollut sivussa joukkueen toiminnasta jo keskiviikosta lähtien flunssaoireiden vuoksi.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kertoi lauantaina Tulosruudussa, että kaikki Kärppien liigajoukkueen jäsenet testataan. Mannerin mukaan joillakin joukkueen jäsenillä on ollut koronavirukseen viittaavia oireita.

Maanantaina Manner tarkensi STT:lle, ettei tiedä ketkä ovat käyneet testissä tai kenellä on ollut oireita. Pelaajilla on yksilösuojansa, joten heidän terveystietonsa eivät ole julkisia edes valmentajalle. Maanantaina Kärpät järjestää testimahdollisuuden.

”Tiistaina odotetaan tuloksia. Joukkue on asetettu karanteeniin ja on kotona. Karanteeni on viranomaisten määräämä”, toimitusjohtaja Virkkunen sanoi.

Virkkusen mukaan pelaajat voivat harjoitella kotonaan omatoimisesti karanteenin aikana.

Manner kertoi joukkueen harjoittelun olevan nyt alkutekijöissään ainakin perjantaihin asti ulottuvan karanteenijaksonsa aikana.

”Emme saa mennä ihmisten ilmoille, mutta halutessaan voi käydä ulkona pyörälenkillä ja juoksulenkillä. Pitää kuitenkin mennä sinne, missä ei ole muita ihmisiä”, Manner muistutti.

Viikon mittaan selviää esimerkiksi se, että onko mahdollista aloittaa pienryhmäharjoittelu ja päästä pala kerrallaan jäälle.

Ennen liigakauden alkamista esimerkiksi Mikkelin Jukurit ja Hämeenlinnan Pallokerho olivat karanteenissa eikä normaali harjoittelu ollut mahdollista.

Kumpikin joukkue aloitti kauden neljällä peräkkäisellä tappiolla. Manner ei usko viikon tauon sotkevan joukkueen peliä.

”Jos viime peliin vertaa, niin en ainakaan usko”, Manner naurahti ja viittasi KalPalle kärsittyyn 1–5-tappioon.

”Ihmiset ovat erilaisia ja reagoivat eri tavoin taukoon. Pieni palauttava tauko voi jopa johtaa siihen”, että liike on parempaa sitten kun pääsemme taas pelaamaan.

Mannerin mukaan pelit ovat niin tiukkoja, että on vaikea arvioida, mistä lopputulos johtuu ja mikä yhteisharjoittelu- tai pelitaukojen merkitys tulokselle on.

”Jokainen peli, jonka pääsemme pelaamaan on etuoikeus”, Manner muistutti.